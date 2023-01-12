В Гатчине коммунальщики засыпали ребёнка горой снега

Глава городского МБУ "Управления благоустройства и дорожного хозяйства" Владимир Рящин сообщил, что техника безопасности водителем спецтехники была соблюдена. И более того, его напарник пытался отгонять детей от опасного участка.



"Происходил вывоз снега, дети бесконтрольно на эти кучи забирались. Человек постоянно при погрузке отгонял детей. В момент погрузки трактора никого не было, но ребенок сзади кучи находился. Произошел обвал этой кучи. Его сразу же увидели, так как там находились еще и водители сзади этой кучи. Подбежали, ребенка достали. Ребенок вышел и дальше начал продолжать играть, продолжать залазить на эту кучу. Мы соблюдали технику безопасности, но не учли, что такой поток детей будет, и они будут без родителей", – отметил он.