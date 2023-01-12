В Гатчине коммунальщики засыпали ребёнка горой снега

Девочка отделалась испугом.
Вчера днём у новогодней ёлки в микрорайоне Аэродром в Гатчине снегоуборочная техника засыпала играющую в сугробе девочку снегом. К счастью, она отделался испугом — на помощь ребёнку кинулись прохожие и работники коммунальных служб.
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Глава городского МБУ "Управления благоустройства и дорожного хозяйства" Владимир Рящин сообщил, что техника безопасности водителем спецтехники была соблюдена. И более того, его напарник пытался отгонять детей от опасного участка.
"Происходил вывоз снега, дети бесконтрольно на эти кучи забирались. Человек постоянно при погрузке отгонял детей. В момент погрузки трактора никого не было, но ребенок сзади кучи находился. Произошел обвал этой кучи. Его сразу же увидели, так как там находились еще и водители сзади этой кучи. Подбежали, ребенка достали. Ребенок вышел и дальше начал продолжать играть, продолжать залазить на эту кучу. Мы соблюдали технику безопасности, но не учли, что такой поток детей будет, и они будут без родителей", – отметил он.
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Тем не менее очевидцы винят коммунальщиков за невнимательность, СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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Писец просто! Кто угодно виноват, но не тот кто оставил своих детей без присмотра или не объяснил, что лезть туда где работает тяжёлая техника нельзя.
Конечно виноваты работяги, которые вместо погрузки должны были отгонять словами "будьте любезны, пожалуйста, пройдите нах" до глубокой ночи посторонних.
И плачу я сейчас , что позабыты ученья нашим детям неприменимые сейчас !
В общем всё в этом посте прекрасно.
Автор, какой наркотой ты упоролся? Ты наверно хотел написать "СК возбудил уголовное дело по Статье 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"?