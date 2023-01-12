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В Гатчине коммунальщики засыпали ребёнка горой снега

В Гатчине коммунальщики засыпали ребёнка горой снега

Автор:
12 января 2023 11:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Гатчина   Ленинградская область   СК   инцидент   коммунальщики   ребёнок   снег   
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Девочка отделалась испугом.

Вчера днём у новогодней ёлки в микрорайоне Аэродром в Гатчине снегоуборочная техника засыпала играющую в сугробе девочку снегом. К счастью, она отделался испугом — на помощь ребёнку кинулись прохожие и работники коммунальных служб.

Глава городского МБУ "Управления благоустройства и дорожного хозяйства"  Владимир Рящин сообщил, что техника безопасности водителем спецтехники была соблюдена. И более того, его напарник пытался отгонять детей от опасного участка.

"Происходил вывоз снега, дети бесконтрольно на эти кучи забирались. Человек постоянно при погрузке отгонял детей. В момент погрузки трактора никого не было, но ребенок сзади кучи находился. Произошел обвал этой кучи. Его сразу же увидели, так как там находились еще и водители сзади этой кучи. Подбежали, ребенка достали. Ребенок вышел и дальше начал продолжать играть, продолжать залазить на эту кучу. Мы соблюдали технику безопасности, но не учли, что такой поток детей будет, и они будут без родителей", – отметил он. 

Тем не менее очевидцы винят коммунальщиков за невнимательность, СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.


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Метки: Гатчина   Ленинградская область   СК   инцидент   коммунальщики   ребёнок   снег   
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24  комментария
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31k
Игорь Час назад
очевидцы винят коммунальщиков за невнимательность, СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
==========

Писец просто! Кто угодно виноват, но не тот кто оставил своих детей без присмотра или не объяснил, что лезть туда где работает тяжёлая техника нельзя.
Конечно виноваты работяги, которые вместо погрузки должны были отгонять словами "будьте любезны, пожалуйста, пройдите нах" до глубокой ночи посторонних.
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1k
Владимир 14 минут назад
От боли в ж@пе плакал в детстве .
И плачу я сейчас , что позабыты ученья нашим детям неприменимые сейчас !
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9k
Бритва Полчаса назад
многих засыпанных так и не нашли.
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6k
Roman 40 минут назад
Дебилы все. И взрослые рабочие и дети у них такие же.
Ссылка www.youtube.com
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28k
koleos72 41 минуту назад
Мы в детстве тоже по стройкам лазали, но когда там рабочих нет, а то можно было знатно отхватить п...юлей! Тут если на комунальщиков наедут, нужно сразу в комиссию по делам несовершеннолетних заявление накатать! Там родителей натянут за компанию! Ну и воспитательную работу проведут!
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193
Максим Химки Serg2001 6 минут назад
Мы так за задний бампер автобуса ЛиАЗ цеплялись.
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202
Человек Наблюдающий 48 минут назад
Я не очень понял, дети играют, а коммунальщики начали снег убирать? Плохо видно на видео. Но вроде бы народ гуляет с детьми и понаехало техники...Что за бред? А на втором видео ребенка лопатами откапывают? Не слишком ли глупо так махать лопатой по сугробу с ребенком?
В общем всё в этом посте прекрасно.
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8k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Интересно, а по факту ЧЕГО возбуждено дело? По факту испуга ребёнка? Вроде, и не больно-то испугался. А! По факту вирусного ролика! Кстати, я не юрист, но на мой взгляд, статья, хоть и очень-очень любимая в СК, но совершенно неуместная в данном случае.
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51k
dima423 Час назад
какоето сборище идиотов...дети тупые лезут под работающюю технику... работяги тупые все видят и не могут отогнать детей... че в головах у людей, че за повсеместная деградация??
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6k
sumrаknn Час назад
"СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"..
Автор, какой наркотой ты упоролся? Ты наверно хотел написать "СК возбудил уголовное дело по Статье 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"?
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410
Knives22 Час назад
А если на стройке деткам поиграть захочется то кто виноват будет? Малолетние дебилы лезут на кучу снега, которую убирает техника. Очевидцы девочку откапали и коммунальщиков обвинили, а отогнать малолетних придурков от кучи снега не могли.
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410
Knives22 dima423 36 минут назад
Там на втором видео видны эти "очевидцы" по ходу дела те с кем эти дети вышли на прогулку. И пока ребенка не засыпало им видимо было плевать чем занимались их чада.
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410
Knives22 dima423 Полчаса назад
Дети на втором видео стоят со взрослыми и одна женщина отчитывает двоих детей. Я предполагаю, что это как раз сопровождающие. За кучей снега детей водителю погрузчика не видно. Ну выйдешь отгонишь их от кучи раз, а им по барабану все, только из виду скрылся опять полезли. А должности присматривающего за тупыми детьми у коммунальщиков нет.
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