На Украине мужчина прыгнул в прорубь и не выжил

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Прыжок мужа в самодельную прорубь записывала жена, поддерживая его похвалой и комплиментами.
На реке Чертомлык возле Днепра компания смастерила прорубь, куда один из смельчаков решил окунуться. Довольный мужчина перекрестился и прыгнул в воду. Его супруга сначала восторженно ждала, когда он вынырнет, но когда прошло больше времени, а мужчина всё не появлялся, женщина начала паниковать. Друзья моржа пытались расколоть лёд, но у них ничего не вышло. Течение под толстым слоем льда оказалось очень быстрым, мужчину унесло. Прибывшие на место спасатели приступили к поисковой операции, искали больше суток. Обнаружить его смогли, только когда подключили к поискам водолазов. Тело нашли в 20 метрах от самодельной проруби. Практически повтор трагического случая, когда месяц назад в Ленобласти 39-летняя местная жительница решила с головой окунуться в прорубь-купель на реке Оредеж и не выжила. Её тело смогли найти только спустя 10 дней, в километре от проруби.
Берегите себя и своих близких, не купайтесь в самодельных прорубях, особенно если неизвестно, какое там течение.
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