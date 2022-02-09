FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8527 постов • 1274 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
На Украине мужчина прыгнул в прорубь и не выжил

На Украине мужчина прыгнул в прорубь и не выжил (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 00:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: днепр   прорубь   самодельная прорубь   унесло течением   утонул   ушел под лед   
914
2
1
Прыжок мужа в самодельную прорубь записывала жена, поддерживая его похвалой и комплиментами. 
На реке Чертомлык возле Днепра компания смастерила прорубь, куда один из смельчаков решил окунуться. Довольный мужчина перекрестился и прыгнул в воду. Его супруга сначала восторженно ждала, когда он вынырнет, но когда прошло больше времени, а мужчина всё не появлялся, женщина начала паниковать. Друзья моржа пытались расколоть лёд, но у них ничего не вышло. Течение под толстым слоем льда оказалось очень быстрым, мужчину унесло. Прибывшие на место спасатели приступили к поисковой операции, искали больше суток. Обнаружить его смогли, только когда подключили к поискам водолазов. Тело нашли в 20 метрах от самодельной проруби. Практически повтор трагического случая, когда месяц назад в Ленобласти 39-летняя местная жительница решила с головой окунуться в прорубь-купель на реке Оредеж и не выжила. Её тело смогли найти только спустя 10 дней, в километре от проруби. 
Берегите себя и своих близких, не купайтесь в самодельных прорубях, особенно если неизвестно, какое там течение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: днепр   прорубь   самодельная прорубь   унесло течением   утонул   ушел под лед   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
965
Андрей 3 часа назад
Какая это, нах прорубь... Скорее лунка для ловли рыбы. И некоторые в неё с прыжка ещё и ныряют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
A Полчаса назад
Наверное грешил много
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
котегRUS Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
716
Дед Мазай 51 минуту назад
Печально всё это. Вот живой человек,- и вот его уже нет. Соболезнования родным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Siddis 53 минуты назад
Ну как в ЛО недавно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Natural Selection Час назад
Natural selection
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
505
WORLD 2 часа назад
Может быть она таким образом избавилась от мужа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
775
Снежный Барс 2 часа назад
Очень глупо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Великий Кормчий 2 часа назад
Вот! Это правильный подход к самовыпиливанию! В здоровом теле , - здоровый дух!
Не то что сальтуха с шеснаря или прыжок под паровоз!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
879
Sieras Dosk. 2 часа назад
Ну ёмаё, только что ведь случай был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу 3 часа назад
ТП и премиЯ Дарвина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Moon24 3 часа назад
Бесплатный цирк )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RomaXz 3 часа назад
Толпы идиотов каждый год это делают. Не удивительно, что кто то заболевает, а кто то погибает. Сами виноваты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Юрьевич 3 часа назад
Естественный отбор в действии... Тот случай, когда не хватает мозгов чтобы подумать как будешь выныривать из такой узкой проруби, точнее - как её потом найдёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Bill 3 часа назад
Сам был свидетелем подобной х--ни лет 40 назад. Пацаны, если вы прыгаете в текущую реку - то хоть веревкой то привязывайтсь!!!
#ажслезынаглазах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной На Крещение, мать насильно окунула сына в ледяную воду На Крещение, мать насильно окунула сына в ледяную воду Кто ж его унизит, он же памятник! В украинском Днепре из памятника Ленину сделали писсуар Кто ж его унизит, он же памятник! В украинском Днепре из памятника Ленину сделали писсуар На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев: пятеро погибли На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев: пятеро погибли Оголились, окунулись, опубликовали: девушки, принявшие участие в крещенских купаниях 2022 года Оголились, окунулись, опубликовали: девушки, принявшие участие в крещенских купаниях 2022 года "Смыть все грехи": в Челябинской области праздничный заплыв "моржей" "Смыть все грехи": в Челябинской области праздничный заплыв "моржей"
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31988



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов, а участием в Олимпиаде русских
0
139
Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов,...
Набирающие популярность в сообществах
Конфликт двух братьев из-за чая: один погиб, второй в реанимации
1
9
Конфликт двух братьев из-за чая: один погиб, второй в реанимации
Питание авиапассажиров на борту в СССР
1
5
Питание авиапассажиров на борту в СССР
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото)
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?
0
4

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#люди#Россия#СССР#картинки#кот#Ynews#олимпиада
#фото#животные#ватермарк#автомобили#автомир#США#Приколы#подборка#Жизнь#пекин
#интересно#интересное#история#дтп#аварии#авто аварии#Спорт#кино#новости#путин

На что жалуетесь?

Вернуться