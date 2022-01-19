FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5552 поста • 826 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
На Крещение, мать насильно окунула сына в ледяную воду

На Крещение, мать насильно окунула сына в ледяную воду (2 фото + 2 видео)

Автор:
19 января 2022 17:52
Сообщество : Жить в России
Метки: британия   крещение   мать   мороз   прорубь   сын   
1104
2
2

На улице было 26 градусов мороза, но мамку года это не остановило.

Есть у нас такая традиция - в прорубь нырять. И многим это близко, вроде как и следование обычаю и проявление характера… в общем, взял скрепы в кулак - и окунулся.

Если не хочешь - поможем.

Так и поступила «яжемамка» из Комсомольска-на-Амуре. Она привела сына к проруби и твердо решила его искупать. Мальчишка брыкался, кричал, что не хочет… в одних шортах при -26. А мама стояла в пуховике и говорила, что «надо». И два помощника взяли пацана за руки и окунули под истошные визги. На это даже смотреть холодно.

Но бывает и другая крайность - уже из толерантной Британии.

Где сильная, независимая женщина, решила… проколоть уши новорожденному сыну. Как она сказала: «Для красоты». Там вроде бы лютые социальные службы - это не считается издевательством над младенцем, нет?

Интересно, чем эта «мамаша» потом его порадует.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: британия   крещение   мать   мороз   прорубь   сын   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
36
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
31k
Растрелли В.В. Час назад
Маленький п#здюк запомнит, что концерты публично устраивать - нехорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−58
Сигизмунд Лазаревич Минуту назад
слабак какой-то. Нормальный ребёнок сам бы прыгнул, а этот орёт как девка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Slawa49 Минуту назад
а как негритосина ребенка держит странно что у него еще голова не отвалилась и ногтями его не изрезала!!! клитор и сиськи ей проколоть и в дырочки соли насыпать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Slawa49 3 минуты назад
а если у ребенка не дай бог врожденный порок сердца, так и сердечко может остановится!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
MatveiVainrub 4 минуты назад
А если социальные службы у нее ребёнка заберут это будет считаться оскорблением чувств верующих ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 6 минут назад
обожаю мракобесие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lefterov 6 минут назад
а причем тут что уши колит? А наши бабы своим дочкам в таком возрасте прокалывают ушки и это типа нормально? Куда смотрят службы по защите детей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
258
<name> 11 минут назад
ПГМ - православие головного мозга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
Жид 24 минуты назад
Олигофрены, заставляющие нырять в прорубь своих малолетних детей, мои самые любимые в моих нелегких исследованиях и наблюдениях за примитивными существами. Это особая порода хомо безмозглуса обыкновенного, ведёт свою родословную напрямую от ящериц, пропустив в эволюционном процессе стадию приматов. С радостью и православной ненавистью буду наблюдать за сим действом с безопасного расстояния.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
SAndre 51 минуту назад
и думают, что Богу это угодно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
258
<name> Опиум для народа 9 минут назад
ПГМ финальной стадии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Egoro 51 минуту назад
У меня сын в 10 лет захотел - окунулся. До того, как сам не возжелал - несколько раз на меня смотрел, а я его даже не спрашивал хочет ли он, никаких разговоров на эту тему не вёл. Сегодня почувствовал себя неважно - т оже не поехал, это же не обязанность. А мать на видео - дура.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Ватаку Накомоде 56 минут назад
В ребенке однозначно демон, раз так отпирается)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135
Ка-Пэкс Час назад
Издевательство. Где свобода выбора?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
сульфазин Ка-Пэкс 43 минуты назад
свобода выбора? да ты либерота антипутинская!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
421
да пох Час назад
От куда это ? Йешу а крестили в Иордане Там сейчас не холодно . И водичка еще норм .Почему прорубь ? Почему зимой ? И веру, человек должен принимать сам .Осознано !! Охренительный бизнес план ! Приведи еще 5 лохов .И получишь искупления в виртуальном мире ! Донаты, взаимная подписочка ,лайки .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
421
да пох SilentBob 45 минут назад
В смысле при чем ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan Час назад
Я бы окунулся, хочу уже давно, но с условием бани рядом с прорубью, и на дату посрать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
953
User1982 Час назад
для афробританцев это нормально, они в своей афробритании всегда так ходили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как выучить английский: самые эффективные методики для детей Как выучить английский: самые эффективные методики для детей Мать отомстила сыну за отказ сделать ей кофе Мать отомстила сыну за отказ сделать ей кофе "Ради фоточки для Instagram?": девушки, которые в 2021 году окунулись в прорубь "Ради фоточки для Instagram?": девушки, которые в 2021 году окунулись в прорубь Россияне показали прорубь после крещения Россияне показали прорубь после крещения Женщину так достал сын на дистанционке, что она решилась на лишение родительских прав Женщину так достал сын на дистанционке, что она решилась на лишение родительских прав Мать наряжается в костюм гигантского медведя, чтобы удивить сына Мать наряжается в костюм гигантского медведя, чтобы удивить сына
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55116



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Чтобы помнили... Часть 1
0
95
Чтобы помнили... Часть 1
Набирающие популярность в сообществах
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
1
34
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
Самые откровенные высказывания Мэрилин Монро
0
15
Самые откровенные высказывания Мэрилин Монро
Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото)
Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коты прекрасны
0
1

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#интересное#СССР#дтп#картинки#суд#Ynews#еда
#Юмор#факты#ватермарк#история#Разное#автомир#авто аварии#Россия#полиция#конфликт
#животные#интересно#подборка#кино#автомобили#аварии#в мире#Приколы#девушки#дети

На что жалуетесь?

Вернуться