На Крещение, мать насильно окунула сына в ледяную воду

На улице было 26 градусов мороза, но мамку года это не остановило.
Есть у нас такая традиция - в прорубь нырять. И многим это близко, вроде как и следование обычаю и проявление характера… в общем, взял скрепы в кулак - и окунулся.
Если не хочешь - поможем.
Так и поступила «яжемамка» из Комсомольска-на-Амуре. Она привела сына к проруби и твердо решила его искупать. Мальчишка брыкался, кричал, что не хочет… в одних шортах при -26. А мама стояла в пуховике и говорила, что «надо». И два помощника взяли пацана за руки и окунули под истошные визги. На это даже смотреть холодно.
Но бывает и другая крайность - уже из толерантной Британии.
Где сильная, независимая женщина, решила… проколоть уши новорожденному сыну. Как она сказала: «Для красоты». Там вроде бы лютые социальные службы - это не считается издевательством над младенцем, нет?
Интересно, чем эта «мамаша» потом его порадует.
Источник:
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после первого реально кайфанул, после второго решил больше не повторять ))) ибо после второго раза, реально захотелось в баню ( хотя вообще туда не хожу ).