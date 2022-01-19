На Крещение, мать насильно окунула сына в ледяную воду

Есть у нас такая традиция - в прорубь нырять. И многим это близко, вроде как и следование обычаю и проявление характера… в общем, взял скрепы в кулак - и окунулся.

Если не хочешь - поможем.

Так и поступила «яжемамка» из Комсомольска-на-Амуре. Она привела сына к проруби и твердо решила его искупать. Мальчишка брыкался, кричал, что не хочет… в одних шортах при -26. А мама стояла в пуховике и говорила, что «надо». И два помощника взяли пацана за руки и окунули под истошные визги. На это даже смотреть холодно.