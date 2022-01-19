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Оголились, окунулись, опубликовали: девушки, принявшие участие в крещенских купаний 2022 года

Оголились, окунулись, опубликовали: девушки, принявшие участие в крещенских купаний 2022 года (20 фото)

Автор:
19 января 2022 13:43
Метки: Крещенские купания   девушки   зима   крещение   купель   мороз   прорубь   рпц   
1496
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Крещенские купания состоялись в ночь на православный праздник Крещения Господня с 18 на 19 января, но многие и по сей час продолжают водные погружения. Хоть в 2022 году, из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, масштаб купаний и был сильно ограничен, но тысячи людей приняли в них участие и поделились результатами на своих страничках в соцсетях.
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Метки: Крещенские купания   девушки   зима   крещение   купель   мороз   прорубь   рпц   
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5  комментариев
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6k
Максим 51 минуту назад
Всё таки показуха. Идея вроде религиозная, а вот исполнение какое-то бл... распущенное что ли.
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Anton Chigurh 10 минут назад
отличная перепись талпайпов!!!
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17k
Марина 22 минуты назад
Цистит, пневмония, сопли и пара фоточек.
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12k
Голос Вселенной 48 минут назад
Вспомнилось ))))
Ссылка youtu.be
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1k
Glassy 52 минуты назад
Заметили как сильно отличается ТПшка на 10 фотке от всех остальных? Автор тебе такие нравятся, раз ты их показываешь?
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