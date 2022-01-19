Оголились, окунулись, опубликовали: девушки, принявшие участие в крещенских купаний 2022 года

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Крещенские купания состоялись в ночь на православный праздник Крещения Господня с 18 на 19 января, но многие и по сей час продолжают водные погружения. Хоть в 2022 году, из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, масштаб купаний и был сильно ограничен, но тысячи людей приняли в них участие и поделились результатами на своих страничках в соцсетях.
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