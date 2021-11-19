Кто ж его унизит, он же памятник! В украинском Днепре из памятника Ленину сделали писсуар

Вна Украине в очередной раз поглумились над монументом вождя пролетариата. Части расчлененного памятника украсили туалет, судя по всему, в одном из общепитов города.
От декоммунизации до деградации один шаг. Это в очередной раз продемонстрировали сверхразумы, проживающие в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск).
Там из памятника Ленину сделали писсуар. В руку Ильича, работающую отныне чашей унитаза, вложили большую кружку, на внутренней стороне деревянной крышки разместили герб Советского Союза, а голову вождя вмонтировали в иллюминатор в районе сливного бачка.
Где находится сомнительный арт-объект пока доподлинно неизвестно. Его фото впервые появились на Facebook-странице «Афиша Днепра» и тут же разошлись по соцсетям. Возможно, это туалет одного из местных пабов.
В российской партии КПРФ такое поведение жителей сопредельного государства осудили и назвали детским. По мнению депутатов, Украина проявляет себя как дитя, которое вступило в переходный возраст и бунтует против правил взрослого мира. Поэтому, по мнению депутата КПРФ Михаила Щапова, Украине необходимо "дать ремня" в виде новых санкций: «Пытаться сейчас их уговаривать, призывать, увещевать к какому-то взрослому поведению бессмысленно. Можно дать ремня в виде санкций, или иных мер воздействия, но это тоже вряд ли даст свой эффект. Им просто нужно дать повзрослеть», — цитирует Щапова URA.ru.
Эх, Михаил Викторович, майдан когда-то тоже оправдывали фразой "онижедети".
Напомним, на Украине в период кризиса 2013—2014 годов начался так называемый "ленинопад" – массовый снос памятников Ленину, символизирующий разрыв с советским прошлым.
Памятник в Днепре стоял напротив Центрального универмага. Снесли его под бурные аплодисменты активистов-декоммунизаторов 22 февраля 2014 года. Вполне возможно, именно этот памятник первому председателю Совета народных комиссаров РСФСР и пустили на украшение отхожего места.
Источник:
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P.S.(Сам на четверть украинец)
Можно дороже.
А как в этом топике нет.