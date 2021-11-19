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Кто ж его унизит, он же памятник! В украинском Днепре из памятника Ленину сделали писсуар

Кто ж его унизит, он же памятник! В украинском Днепре из памятника Ленину сделали писсуар (3 фото)

Автор:
19 ноября 2021 13:41
Сообщество : Жизнь
Метки: Ленин   Украина   днепр   памятник   писсуар   туалет   
1519
3

Вна Украине в очередной раз поглумились над монументом вождя пролетариата. Части расчлененного памятника украсили туалет, судя по всему, в одном из общепитов города.

От декоммунизации до деградации один шаг. Это в очередной раз продемонстрировали сверхразумы, проживающие в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск).

Там из памятника Ленину сделали писсуар. В руку Ильича, работающую отныне чашей унитаза, вложили большую кружку, на внутренней стороне деревянной крышки разместили герб Советского Союза, а голову вождя вмонтировали в иллюминатор в районе сливного бачка.

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Где находится сомнительный арт-объект пока доподлинно неизвестно. Его фото впервые появились на Facebook-странице  «Афиша Днепра» и тут же разошлись по соцсетям. Возможно, это туалет одного из местных пабов.

В российской партии КПРФ такое поведение жителей сопредельного государства осудили и назвали детским. По мнению депутатов, Украина проявляет себя как дитя, которое вступило в переходный возраст и бунтует против правил взрослого мира. Поэтому, по мнению депутата КПРФ Михаила Щапова, Украине необходимо "дать ремня" в виде новых санкций: «Пытаться сейчас их уговаривать, призывать, увещевать к какому-то взрослому поведению бессмысленно. Можно дать ремня в виде санкций, или иных мер воздействия, но это тоже вряд ли даст свой эффект. Им просто нужно дать повзрослеть», — цитирует Щапова URA.ru.

Эх, Михаил Викторович, майдан когда-то тоже оправдывали фразой "онижедети".


Напомним, на Украине в период кризиса 2013—2014 годов начался так называемый "ленинопад" – массовый снос памятников Ленину, символизирующий разрыв с советским прошлым.

Памятник в Днепре стоял напротив Центрального универмага. Снесли его под бурные аплодисменты активистов-декоммунизаторов 22 февраля 2014 года. Вполне возможно, именно этот памятник первому председателю Совета народных комиссаров РСФСР и пустили на украшение отхожего места.

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Метки: Ленин   Украина   днепр   памятник   писсуар   туалет   
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799
Zvirbulis Час назад
Эти ублюдки просто оскотинившиеся дикие варвары. Тут больше нечего сказать.
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395
Азог-осквернитель 2 минуты назад
Эх, нормальные же все были, а теперь что...((
P.S.(Сам на четверть украинец)
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1k
K_II_T 2 минуты назад
Вот так допустимо делать уборные в общепите.
Можно дороже.
А как в этом топике нет.
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516
Сигизмунд Лазаревич 8 минут назад
Биомусор он такой... ну какой спрос может быть с хохлопов.
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5
Nik 10 минут назад
Даже за одну фразу "...От декоммунизации до деградации один шаг...." - автору респект !
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340
Chaim Kushnir 12 минут назад
собственно , кого в герои возвели - и поведение такое же. Бандар на хинди - это обезьяна. Глупая, злобная, пакостная тварь.
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340
Chaim Kushnir 15 минут назад
какие же скоты... да, мы точно никогда не будем братьями с этой сворой тупых рогулей. Это ж надо так оскотиниться, ДОБРОВОЛЬНО оскотиниться и все в 21 веке.
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340
Chaim Kushnir Бендер Родригес 6 минут назад
нене, я прекрасно понимаю, что есть и нормальные люди, и, что скорее всего, их большинство. НО! Где все эти нормальные были и есть, когда все,что происходит, происходит на их земле?
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2k
Sergius SPb 16 минут назад
Такая благодарность тому и тем кто сделал из окраинной земли государство.
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5
Вкусный 23 минуты назад
Могилка бандеры давно уже воняет. Только ленивый не обоссыт проходя мимо.
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103
Faithless 24 минуты назад
Над своей же историей глумятся, гандоны. Не над Рузвельтами и Ким Ир Сенами, хотя этого тоже никто бы не одобрил, а над человеком, по проекту которого в их селах школы строили, электричество проводили, заводы строили.
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4k
livaneth Полчаса назад
Жизнь надо прожить так, чтобы даже через сто лет враги боялись твоего памятника.
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1k
Павел Астахов Полчаса назад
Каждый раз пробивают дно
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9k
Vacony Полчаса назад
А плотину чего не сносим и остатки заводов ?
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3k
Виталий Касандров 40 минут назад
Ну по руке сложно сказать от какого она памятника.Уверен что если группа десантников по дороге на Вашингтон случайно заглянет в сие заведение. его владельцы будут клятвенно заверять что это рука от памятника Бандере или Мазепы .
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 40 минут назад
с памятниками хохлы воевать умеют,а ДНР какой год победить не могут)))
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−23
Олександр 47 минут назад
Кгеативненько....
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202
capbutt 53 минуты назад
Слабо верится, памятник был из цветмета, давно бы уже на весы сдали.
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64k
Доктор Джонс 54 минуты назад
Ничего, ничего... Интернет всё помнит...
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22k
Андрей 58 минут назад
Ну уж теперь-то точно заживут! Зарплаты до небес, коммуналка бесплатная, сам Байден с Меркель на поклон ходить будут, денег взаймы просить!
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74
Vargard 59 минут назад
В чем трагедия то?
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521
konstantinkaz2016 Час назад
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