Кто ж его унизит, он же памятник! В украинском Днепре из памятника Ленину сделали писсуар

От декоммунизации до деградации один шаг. Это в очередной раз продемонстрировали сверхразумы, проживающие в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск).

Там из памятника Ленину сделали писсуар. В руку Ильича, работающую отныне чашей унитаза, вложили большую кружку, на внутренней стороне деревянной крышки разместили герб Советского Союза, а голову вождя вмонтировали в иллюминатор в районе сливного бачка.