На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев: пятеро погибли

Нацгвардеец, вооруженный автоматом Калашникова, сбежал. Сейчас для его поимки в Днепре введен план "Сирена".
В ночь на 27 января в Днепре 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял караул на территории завода "Южмаш". Пятеро человек погибли, еще несколько ранены. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
По тревоге подняли личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. Введен план-перехват.
"Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия. Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь", — сообщили в Нацгвардии.
Мотивы, по которым военнослужащий устроил стрельбу, неизвестны.
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Всё известно всё как и у нас, пресинг со стороны сослуживцев или офицеров, унижения, побои......
Ну да, ну да - конечно же неизвестны.....