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На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев: пятеро погибли

На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев: пятеро погибли (3 фото)

Автор:
27 января 2022 09:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   военное   днепр   колумбайн   нацгвардия   солдат   
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Нацгвардеец, вооруженный автоматом Калашникова, сбежал. Сейчас для его поимки в Днепре введен план "Сирена".

В ночь на 27 января в Днепре 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял караул на территории завода "Южмаш". Пятеро человек погибли, еще несколько ранены. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.


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По тревоге подняли личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. Введен план-перехват.


"Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия. Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь", — сообщили в Нацгвардии.

Мотивы, по которым военнослужащий устроил стрельбу, неизвестны.


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Метки: Ynews   военное   днепр   колумбайн   нацгвардия   солдат   
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18  комментариев
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330
Zmey Gorynych 59 минут назад
Нацгвардия это давно сброд из мародеров алкашей, наркоманов и ублюдков всех мастей
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3
sasha Полчаса назад
мотивы известны!
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409
Шурман Полчаса назад
Агент кремля :) а если серьезно они от такой истерии сами себя перебьют а Русские опять не придут воевать .
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48k
zloykoyot 44 минуты назад
Спасибо за информацию, учту. Но вряд ли я его в Чертаново встречу.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
4k
rere82 54 минуты назад
Мотивы, по которым военнослужащий устроил стрельбу, не известны.

Всё известно всё как и у нас, пресинг со стороны сослуживцев или офицеров, унижения, побои......
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409
Шурман rere82 Полчаса назад
Бывал я в Армии , вот только бывал я ОДШБР 35 бригада , у нас все решалось спаррингом , не было дедовщины от слова ВОООБЩЕ . Мы друг друга называли братьями , я хрен знает что там было ВВ и тд но у нас все были братья , времени много прошло но у меня пол части в друзьях , да и за походы могли слегка наказать , главное мотивировать зачем бегал :)))
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26k
Батончик с маком 55 минут назад
В Днепре ищут. Походу он водяной или Ихтиандр х.уев
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12k
Erorist 56 минут назад
Собственно, высока вероятность, что дедовщина... которой как раз практически нет в боевых условиях, потому что пуля в дедушку-угнетателя прилететь может и не с той стороны, а так поди разберись.
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14k
Yorge 57 минут назад
агент путина
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409
Шурман Yorge Полчаса назад
Они скоро сами друг друга перебьют , такой истерики у них еще не было , у них же комик гномик у власти , всех поднял у всех лизнул , еврей а душу все рвет за Украину и второй такой же , я гарантии даю через месяц новый майдан будет !!!!
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4k
Том Сойер 58 минут назад
"Мотивы, по которым военнослужащий устроил стрельбу, неизвестны"
Ну да, ну да - конечно же неизвестны.....
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4k
Hemul_D Час назад
Что то я Боширова в гриме не узнаю.
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