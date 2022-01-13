30 интересных и душевных фактов обо всем на свете

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Будем честными, вряд ли вам в жизни особо пригодится знание того, зачем один шведский миллионер выкупил огромный участок дождевого леса Амазонии. С другой стороны, а почему бы не воспользоваться шансом блеснуть эрудицией в кругу семьи или на обеде с коллегами? Инстаграм "Крышесносные факты" предоставляет уйму таких возможностей, так что запоминайте и делитесь с близкими сколько душе угодно.
1. Пелорус Джек — дельфин, который сопровождал корабли по опасному заливу в Новой Зеландии в период с 1888 по 1912 год. Он стал настолько известным, что моряки дожидались его на подходе к заливу, не желая плыть дальше без него. После того, как Джека попытались застрелить в 1904 году, он стал первым морским животным, охраняемым законом.
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2. Четверо студентов университета Северной Каролины разработали лак для ногтей, меняющий цвет при контакте с наркотическими средствами, которые часто подмешивают женщинам в напитки. Женщина с таким лаком на ногтях может помешать напиток пальцем, чтобы узнать, не подсыпали ли ей что-нибудь в бокал.
3. Однажды Джордж Данциг опоздал на занятие, переписал с доски два уравнения, которые принял за домашнее задание, и потом решил их. Оказалось, это были две «нерешаемые» задачи по математической статистике, и за их решение он впоследствии получил докторскую степень.
4. Аитзаз Хасан, 15-летний пакистанский школьник, пожертвовал собой, не пропустив террориста-смертника в свою школу, где находилось 2000 учеников. Его отец сказал: «Мой сын заставил плакать свою мать, но спас сотни матерей от участи оплакивать своих детей».
5. Обеспокоенный исчезновением пчел, Морган Фриман превратил свое огромное ранчо в Миссисипи в убежище для пчел. Он нанял садовника, посадил клевер, сотни цветущих деревьев, купил 26 ульев и стал пчеловодом.
6. Австралиец по имени Дон Ричи жил напротив самого популярного у самоубийц места в Австралии. Он прожил там почти 50 лет и за это время спас как минимум 160 человек, отговорив их от самоубийства — он просто заводил с ними беседу и приглашал в свой дом на чашечку чая.
7. «Байкеры против жестокого обращения с детьми» — всемирная организация байкеров, которые защищают детей, пострадавших от насилия, пока идет судебный процесс. Например, они охраняют дом ребенка по ночам, если обвиняемый еще не находится под арестом, и сопровождают ребенка в суде, заграждая его собой, чтобы ему не пришлось смотреть на своего насильника.
8. Прохожий сбросил с моста кролика, принадлежавшего этому бездомному, и тот моментально прыгнул в воду, чтобы спасти его. За это ему присудили награду, выдали еду для кролика и помогли устроиться на работу, а прохожего арестовали за жестокое обращение с животными.
9. Джон Чан и его жена Стелла на протяжении 30 лет вместе трудились в своей пекарне «Город пончиков» в калифорнийском городе Сил-Бич. Недавно их постоянные клиенты узнали, что Стелла тяжело заболела, и решили помочь супругам. Каждое утро они полностью скупают весь ассортимент, чтобы Чан мог закрыть заведение пораньше и пойти домой к больной жене. Он невероятно признателен верным покупателям за поддержку.
10. В 1949 году власти Коста-Рики распустили армию, заявив, что теперь у них будет «армия учителей», и направили все средства на бесплатное государственное образование. Уровень грамотности в Коста-Рике теперь составляет 98 процентов.
11. В шесть лет угандец Джордан Киньера стал свидетелем того, как его отец потерял землю в ходе судебного разбирательства. После 18 лет учебы он стал адвокатом и отвоевал землю обратно спустя 23 года после ее потери.
12. Шведский миллионер Йохан Элиаш выкупил у лесозаготовительной компании 400 000 акров дождевых лесов Амазонии за 14 миллионов долларов — просто для того, чтобы спасти их.
13. Этот мужчина пожертвовал органы своего 16-летнего сына, погибшего в автокатастрофе. Человек, которому досталось сердце, отправил ему подарок: плюшевого мишку с записью биения сердца его сына.
14. Спустя всего 14 лет после того, как людей племени Чокто принудительно выселили с их земель, они направили 170 долларов (около 5000 в пересчете на современные деньги) жертвам Великого голода в Ирландии, хотя сами едва сводили концы с концами. Их щедрость сблизила два народа, и эта связь существует по сей день. В 2018 году власти Ирландии учредили стипендию для молодых людей из племени Чокто, сказав, что их «добрый поступок не был и никогда не будет забыт в Ирландии».
15. Когда Зак Галифианакис был бедным начинающим актером, он подружился с Мими, пожилой женщиной, которая работала в местной прачечной. Прославившись, Галифианакис не забыл подругу и продолжил о ней заботиться. Он нашел для нее квартиру, когда она оказалась на улице, оплатил проживание и часто приглашал Мими на премьеры своих фильмов.
16. Когда одна горилла умерла от браконьерской ловушки, две молодые гориллы объединились, чтобы найти и обезвредить все ловушки в их родном лесу Руанды. Им было всего по четыре года, но им удалось обезвредить все найденные ловушки.
17. Когда Volvo изобрела ремень безопасности в 1959 году, компания сделала патент бесплатным для всех конкурентов, потому что «он представляет большую ценность в качестве бесплатного инструмента для спасения жизней, чем чего-то, на чем можно заработать».
18. Однажды Кэрри Фишер передала продюсеру, который сексуально домогался до ее подруги, футляр от «Тиффани» с коровьим языком внутри. «В следующей посылке в футляре гораздо меньшего размера будет кое-что твое», — предупредила она.
19. Поведение серийных убийц похоже на поведение пчел. Они совершают преступления недалеко от дома, но при этом на достаточном расстоянии, чтобы соседи ничего не заподозрили. Пчелы также собирают пыльцу недалеко от улья, но на достаточном расстоянии, чтобы улей не нашли хищники. Ученые изучили поведение пчел и построили алгоритмы, которые полиция теперь использует для поиска преступников.
20. Несколько лет назад компания Japan Railways хотела закрыть станцию в удаленном районе Хоккайдо, но передумала, когда узнала, что одна девочка пользовалась этой станцией, чтобы добраться до школы. Станция продолжила работать, пока девочка не окончила школу.
21. В 2002 году кенийское племя Масаи пожертвовало 14 коров США, чтобы помочь стране после трагедии 11 сентября.
22. Ной Вудс, пятилетний мальчик из штата Джорджия в США, проснулся однажды ночью и понял, что в доме пожар. Он схватил 2-летнюю сестру и выбрался через открытое окно. Затем он побежал обратно в дом за собакой и спас ее. Ему присудили титул почетного пожарного округа Бартоу и наградили медалью за спасение жизни.
23. Экологический активист Джадав Пайенг начал сажать деревья на бесплодном участке на берегу реки в Индии в 1979 году, когда ему было 16 лет. Сейчас он живет в лесу, который сам же и вырастил. Лес занимает около 550 гектаров, в нем живут единороги, тигры, олени, обезьяны и слоны.
24. Смертельно больной мальчик мечтал встретить Люка Скайуокера. Его психическое состояние настолько ухудшилось, что он не осознавал, что Люк — вымышленный герой. Актер Марк Хэмилл согласился встретиться с мальчиком в образе своего персонажа и отвечал на его вопросы в течение нескольких часов.
25. 2018 год был четвертым по счету в Коста-Рике, когда 98% электричества в стране было сгенерировано из возобновляемых источников. В течение 300 дней страна не использовала ископаемое топливо, чтобы вырабатывать электричество.
26. Когда сгорел собор Нотр-Дам, компания Ubisoft, которая до этого воссоздала собор в одной из игр серии Assassin’s Creed, предложила свою помощь в восстановлении легендарного здания, а также пожертвовала 500 000 евро на реставрацию здания.
27. Доктор Жасинто Конвит, ученый, который разработал вакцину от лепры, продолжал работать над вакциной от рака даже в свой 100-й день рождения. Он никогда не брал плату со своих пациентов и опубликовал свое последнее исследование в 2013 году в возрасте 100 лет.
28. Женщина слева, доктор Аманда Хесс, лежала в палате и готовилась к родам, когда вдруг услышала, что у женщины в соседней палате, Лии Халлидей Джонсон (справа), начались роды, и ей срочно нужна была помощь. Врач еще не доехал до больницы, поэтому Аманда сама приняла роды у Лии, после чего вернулась в свою палату и родила уже сама.
29. В 14 лет Уильяму Камквамбе пришлось бросить школу из-за бедности. Изучив книги в местной библиотеке, он научился строить ветряные мельницы из мусора, обеспечил электричеством родную деревню и стал международной знаменитостью. Дартмутский колледж предложил Уильяму стипендию, и он окончил его в 2014 году.
30. Это сестра Андре, французская монахиня, которая пережила пандемию испанского гриппа 1918 года, обе мировые войны и всего несколько дней назад переболела ковидом. Она отпраздновала свой 117-й день рождения, пригубив немного красного вина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хрена их там учиться строить? Любой школьник "построит" подобное гораздо лучше. Просто это единственный нига, который соизволил жопу оторвать и что-то сделать.
В 2002 году кенийское племя Масаи пожертвовало 14 коров США, чтобы помочь стране после трагедии 11 сентября.
14 коров США?
Женщина слева, доктор Аманда Хесс, лежала в палате и готовилась к родам, когда вдруг услышала, что у женщины в соседней палате, Лии Халлидей Джонсон (справа), начались роды, и ей срочно нужна была помощь. Врач еще не доехал до больницы, поэтому Аманда сама приняла роды у Лии, после чего вернулась в свою палату и родила уже сама.
Какой врач не доехал до больницы и почему она родила в палате сама?
При чем здесь "поведение"?
У пчел тупо не хватает сил на далекие путешествия.
А у "серийников" - денег, чтобы оплачивать далекие путешествия, плюс незнание отдаленных мест, чтобы планировать преступление.
Поэтому подавляющее большинство преступлений маньяков, локализованы по территориальному признаку, что и выступает основной зацепкой при раскрытии.
Саги, сказки - из прошлого тащим, -
Потому, что добро остается добром -
В прошлом, будущем и настоящем!
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В.С. Высоцкий