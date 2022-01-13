30 интересных и душевных фактов обо всем на свете

14. Спустя всего 14 лет после того, как людей племени Чокто принудительно выселили с их земель, они направили 170 долларов (около 5000 в пересчете на современные деньги) жертвам Великого голода в Ирландии, хотя сами едва сводили концы с концами. Их щедрость сблизила два народа, и эта связь существует по сей день. В 2018 году власти Ирландии учредили стипендию для молодых людей из племени Чокто, сказав, что их «добрый поступок не был и никогда не будет забыт в Ирландии».