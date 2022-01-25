15 неутешительных и жутких фактов

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Помимо положительных фактов и явлений, в мире есть место и жутковатым, ведь добро и зло всегда существуют в балансе. Узнаем несколько неутешительных фактов о реальности - такой, какая она есть.
Вороны могут распознавать человеческие лица. Они даже могут отомстить тому, кто причинил им вред
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С 2007 по 2019 год в море Селиш, что находится в районе канадского острова Ванкувер, было выброшено 15 конечностей ног. Пока что этому явлению не нашли объяснения
По данным экспертов, вероятность того, что человека может убить кто-то из знакомых, гораздо выше, чем убийство от рук незнакомца
После обезглавливания человека его мозговая активность может сохраняться в течение 30 секунд
Существует такое явление, как "дождь из пауков". Он может случиться в мае или августе в ряде стран. В это время сотни новорожденных пауков плетут паутины, а из-за сильного ветра они могут начать буквально падать с неба на землю
По данным Управления по санитарному надзору, до 10% зеленых кофейных зерен могут быть заражены насекомыми
Красный краситель кармин получают из карминовой кислоты. Ее "добывают" из перемолотых самок насекомых кошенили
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Исследования показывают, что около 1% взрослого мужского населения США обладают характеристиками, свойственными психопатам
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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