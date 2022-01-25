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15 неутешительных и жутких фактов

15 неутешительных и жутких фактов (16 фото)

Автор:
25 января 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: жутко   интересно   интересные факты   подборка   странные вещи   факты   фото   
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Помимо положительных фактов и явлений, в мире есть место и жутковатым, ведь добро и зло всегда существуют в балансе. Узнаем несколько неутешительных фактов о реальности - такой, какая она есть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жутко   интересно   интересные факты   подборка   странные вещи   факты   фото   
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13  комментариев
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12k
Голос Вселенной 2 часа назад
Комментарий к фото
Кстати это действительно правда. Я читал, что даже исследования проводили. Правда, в прошлом и позапрошлом веке. Одно из самых передовых исследований на этот счет - когда казнили одного из исследователей на гильотине. И он договорился с коллегами, что будет подавать им сигналы, если будет жив после отрубания головы, сигналы то ли глазами, то ли как-то по-другому, я уже не помню точно. И он подавал-таки эти сигналы как раз в течение полминуты...
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21k
Matrosskin 56 минут назад
"2007 по 2019 год в море Селиш, что находится в районе канадского острова Ванкувер, было выброшено 15 конечностей ног. Пока что этому явлению не нашли объяснения" - факт и правда неутешительный. Где-то по Ванкуверу ходит ещё одна конечность нога. Ладны бы у нас в Питере, вроде как уже привыкли. Но Ванкувер...
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27k
Е-Лена 2 часа назад
Жаль, что мы - не раса голованов. Им авторы придумали генетическую память. )))))
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26k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Жуткий факты - вороны мстят и пауки рождаются... Страшнее только последняя сигарета в пачке в час ночи.
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