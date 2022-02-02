25 древних и удивительных артефактов

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История нашего прошлого намного интереснее, чем большинство людей может себе представить. Мы и малой доли не знаем! Достаточно посмотреть на некоторые из древних артефактов, чтобы понять это.
1. "Поцелуй", наскальный рисунок 12000-летней давности, найденный в Педра-Фураде в Бразилии
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2. Мужчина работает над восстановлением треснувшего рунического камня в Сведьорне в Сёдра Винге, Швеция. Надпись гласит: "Толе и Торни воздвигли эти памятники в память о Торе и Клакке, их сыновьях". Фото сделано в 1936 году
5. Самурайский шлем Хоши Бачи Кабуто, Япония, около 1800 года, из коллекции Czerny's International Auction House
6. 4 статуи в Венеции, сделанные в 1300-х годах, изображающие 3 братьев-греков, приехавших в Венецию в 1112 году в качестве торговцев, и их раба
В 1800-х годах одна из статуй лишилась носа и была заменена куском железа. С тех пор появилась легенда, что потирание носа статуи приносит удачу.
10. На крышке этой древнегреческой косметички изображен Геракл, набирающий воду из фонтана. 450 - 400 г. до н.э.
12. Эта булава принадлежала герцогу Пармскому Алессандро Фарнезе. Она покрыта аллегорическими фигурами/сценами и была сделана в Милане примерно в 1580 году
13. Фрагмент головы статуи тольтеков, изображающей человека с синдромом Дауна. (500 г. н.э.)
14. Бронзовый шлем гладиатора Мурмилло, найденный в казармах гладиаторов в Помпеях, I век нашей эры. Шлем весит около 3,5 кг. Шлем украшает изображение Геракла - символ силы и победы
15. Молитвенник Клод де Франс — это крошечная рукопись, похожая на драгоценный камень, которая была сделана для Клод (1499–1524) примерно в 1517 году, когда она стала королевой Франции
Книга богато иллюстрирована 132 сценами из жизни Христа, Девы Марии и многочисленных святых.
18. Петроглиф с изображением 5 лыжников и северного оленя, расположенный у Белого моря в Беломорске, Россия. Петроглифы были созданы предками современных финских народов около 4000-3000 лет до н.э.
На камне более 2000 петроглифов и это один из самых выдающихся памятников первобытного искусства в Северной Европе.
19. Дун Аонгхаса — доисторическая крепость на холме, расположенная на Инис-Мор в Ирландии, на краю скалы высотой 100 метров. Первая постройка восходит к 1100 г. до н.э. и около 500 г. до н.э.
Тройные защитные стены, вероятно, были построены вдоль западной стороны форта.
20. Гробница 5-го века в Рио-Асуль, Гватемала, украшенная глифическими текстами майя, в которых провозглашается королевская тикальская родословная ее обитателя
24. Масуда-но-ивафуне представляет собой 800-тонное каменное сооружение длиной примерно 11 метров, шириной 8 метров и высотой 4,7 метра, расположенное на вершине холма в Асука, Япония
Как и почему оно было вырезано из огромной каменной глыбы, остается загадкой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Относился к хорошо вооружённым гладиаторам: располагал гладиусом (40 50 см в длину) и большим прямоугольным щитом (скутум, scutum) римских легионеров. Мурмиллоны носили беотийский шлем со стилизованной рыбой на гребне, доспех для предплечья (маника, manica) на правой руке, набедренную повязку (subligaculum) и пояс (balteus или cingulum), поножу на правой ноге, толстые обмотки, закрывающие верх ступни (ocrea), и короткие латы."