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25 древних и удивительных артефактов

25 древних и удивительных артефактов (26 фото)

Автор:
02 февраля 2022 15:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   артефакты   древние артефакты   древности   интересные факты   история   хочу все знать   
690
26
История нашего прошлого намного интереснее, чем большинство людей может себе представить. Мы и малой доли не знаем! Достаточно посмотреть на некоторые из древних артефактов, чтобы понять это.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   артефакты   древние артефакты   древности   интересные факты   история   хочу все знать   
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48k
noName Час назад
Хм,знакомые руны...

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283
Евгений Машеров 11 минут назад
Не "гладиатор Мурмилло", а "гладиатор-мурмиллон", это не имя, а специализация.
"Относился к хорошо вооружённым гладиаторам: располагал гладиусом (40 50 см в длину) и большим прямоугольным щитом (скутум, scutum) римских легионеров. Мурмиллоны носили беотийский шлем со стилизованной рыбой на гребне, доспех для предплечья (маника, manica) на правой руке, набедренную повязку (subligaculum) и пояс (balteus или cingulum), поножу на правой ноге, толстые обмотки, закрывающие верх ступни (ocrea), и короткие латы."
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2k
Frank Borman 40 минут назад
Венеция, византийская бронзовая квадрига (4ка лошадей). Эту статую сп@здили европейские крестобандиты, когда захватили и разграбили Константинополь во время 4го Крестового набега. Тогда ее перевезли в Венецию и установили на портике церкви св.Марка. В 1797 статую в свою очередь сп@здил Наполеон и увез во Францию, когда захватил Венецию. В 1815, когда разделались с Наполеоном, статую вернули в Венецию. Это насчет того, любят ли грабить цивилизованные европейцы.

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12k
Хью́берт 45 минут назад
Это Пирамидион, а замковый камень другое.
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48k
zloykoyot 53 минуты назад
Древние понятно. А удивительные почему? Людям того времени вполне по силам было изготовить подобное. Удивительные - это как вариант Антикитерский механизм и чаша Ликурга. Поскольку никто не ожидал, что в те времена люди владели такими технологиями.
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