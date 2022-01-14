Скрытый смысл числа 42 в фильме "Сияние"

Что еще? В одной из сцен с Диком Холлоранном (Скэтмен Кротерс) появляется сумма денег в 42 миллиона долларов. К числу 42 отсылает также комната 237, которая появляется в фильме - если перемножить цифры 2, 3 и 7, то получился как раз 42. Все это похоже на бред сумасшедшего конспиролога, но многие вещи из "Сияния" не могут объяснить до сих пор. Фанаты считают, что даже если бы Кубрик был еще жив, (он скончался в 1999 году) он, вероятно, ничего бы не раскрыл.