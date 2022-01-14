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Скрытый смысл числа 42 в фильме "Сияние"

Скрытый смысл числа 42 в фильме "Сияние" (6 фото)

Автор:
14 января 2022 08:30
Сообщество : Кино
Метки: Стэнли Кубрик   актеры   интересные факты   кино   сияние   тайны   факты   фильмы   
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Фильм "Сияние", снятый в 1980 году по мотивам романа Стивена Кинга - один из самых известных фильмов ужасов. В картине множество любопытных и загадочных деталей от режиссера Стэнли Кубрика, которые окружены различными теориями и предположениями. Одно из них - число 42.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стэнли Кубрик   актеры   интересные факты   кино   сияние   тайны   факты   фильмы   
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5  комментариев
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1k
RaiJu 2 часа назад
В книге Дугласа Адамса «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике» ответ на «Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого», компьютер под названием "Думатель" дал ответ спустя 7,5 млн лет, и этот ответ был "42".
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23k
Михаил Сметанкин 3 минуты назад
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4k
Том Джоуд 2 часа назад
Ну, Кинг-то прав. Книга лучше в 10 раз.
Фильм использовал книгу но не раскрыл суть персонажей и сюжет истории.
И Джек Торранс, искупил вину перед семьей. В "Докторе Сне".
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1k
RaiJu 2 часа назад
В книге Дугласа Адамса «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике» ответ на «Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого», компьютер под названием "Думатель" дал ответ спустя 7,5 млн лет, и этот ответ был "42".
Книга "Автостопом по галактике" была написана в 1979 году, а "Сияние" - в 1977. Фильм "Сияние" был снят в 1980 году.
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