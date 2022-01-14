Скрытый смысл числа 42 в фильме "Сияние"

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Фильм "Сияние", снятый в 1980 году по мотивам романа Стивена Кинга - один из самых известных фильмов ужасов. В картине множество любопытных и загадочных деталей от режиссера Стэнли Кубрика, которые окружены различными теориями и предположениями. Одно из них - число 42.
Число 42 в фильме "Сияние" окружает множество теорий. Оно появляется в картине несколько раз, и в большинстве из них - не напрямую. В начале фильма мы видим номер 42 на спортивном свитшоте Дэнни (Дэнни Ллойд). Далее, в одном из эпизодов Дэнни смотрит с матерью по телевизору фильм Роберта Маллигана "Лето 42-го". Кроме этого, на парковке дома из фильма стоят 42 машины.
Персонаж Дэнни в кофте с номером "42"
Что еще? В одной из сцен с Диком Холлоранном (Скэтмен Кротерс) появляется сумма денег в 42 миллиона долларов. К числу 42 отсылает также комната 237, которая появляется в фильме - если перемножить цифры 2, 3 и 7, то получился как раз 42. Все это похоже на бред сумасшедшего конспиролога, но многие вещи из "Сияния" не могут объяснить до сих пор. Фанаты считают, что даже если бы Кубрик был еще жив, (он скончался в 1999 году) он, вероятно, ничего бы не раскрыл.
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Фильм "Лето 42-го" по телевизору в фильме
По мнению издательского дома I.B. Taurus, одержимость числом 42 указывает на 1942 год и Третий рейх (в этом году началось массовое уничтожение евреев). Другие теоретики связывают это с Фрейдом и его теорией о повторяющихся числах, которую Кубрик мог использовать в картине. А другие шутливо предполагают, что режиссер просто был фанатом романа "Автостопом по галактике" (1979), где число 42 было "ответом на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого".
Парковка с 42 машинами
В 2012 году даже вышел документальный фильм "Комната 237", главной темой которого стали теории о скрытых смыслах, зашифрованных в "Сиянии". Например, там также затрагивается тема изображения орла в кабинете управляющего отелем "Оверлук" и на футболке Джека Торранса. Орел здесь рассматривается как символ США и официальная эмблема лунной миссии "Аполлон-11".
Сегодня "Сияние" Стэнли Кубрика считается классическим фильмом ужасов. Правда, автор исходного романа Стивен Кинг был не в восторге от фильма. Ему не нравились вольности, которые Кубрик допускал с исходным материалом, искажая эмоциональную историю концентрацией на визуальном стиле.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Книга "Автостопом по галактике" была написана в 1979 году, а "Сияние" - в 1977. Фильм "Сияние" был снят в 1980 году.