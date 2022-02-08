Бывший японский аэродром "Отомари" на о. Сахалин

При японцах аэродром "Отомари" (или "Оодомари"), просуществовал совсем недолго, т.к. построен он был лишь в 1943 г., а уже в августе 1945 г. во время наступательной операции по освобождению острова был захвачен советскими десантниками.

Так 25 августа в 10 утра во время высадки десанта, японские военные сдались без боя и уже в этот же день на аэродром стали приземляться первые советские самолёты. Так в интернете встречается информация о приземлении в первый день шести штурмовиков Ил-2, шести истребителей-бомбардировщиков Як-9Д и четырёх летающих лодок PBY-5A "Каталина" с десантом.

Изначально бетонное покрытие аэродрома составляло длину 1200 метров при ширине 80 метров. Из них примерно 30 метров ширины занимала взлётно-посадочная полоса, а остальная часть использовалась под руление и стояночные места самолётов. Таким образом аэродром вмещал в себя один авиационный полк.

Но во время использования аэродрома советскими ВВС, парк авиатехники сильно разросся и бетонное покрытие аэродрома перестало её вмещать, к тому же длина ВПП становилась слишком короткой для новых самолётов. Так во время реконструкции ВПП удлинили почти на километр, уложив сборное профилированное металлическое покрытие К-1Д, позволившее вмещать больше авиатехники и взлетать более тяжёлым самолётам.