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Бывший японский аэродром "Отомари" на о. Сахалин

Бывший японский аэродром "Отомари" на о. Сахалин (51 фото)

Автор:
08 февраля 2022 09:13
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: аэродром   аэродром отомари   в мире   интересно   сахалин   фото   
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Сегодня я расскажу вам про бывший японский военный аэродром "Отомари", построенный на острове Сахалин во времена, когда Япония владела южной частью острова, организовав на ней префектуру Карафуто.

После поражения милитаристской Японии в Советско-японской войне и возвращения южной части острова в состав Советской России, этот аэродром переименовали в "Корсаков" и стали использовать в нуждах военно-воздушных сил СССР с позывным "Пушистый".

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При японцах аэродром "Отомари" (или "Оодомари"), просуществовал совсем недолго, т.к. построен он был лишь в 1943 г., а уже в августе 1945 г. во время наступательной операции по освобождению острова был захвачен советскими десантниками.


Так 25 августа в 10 утра во время высадки десанта, японские военные сдались без боя и уже в этот же день на аэродром стали приземляться первые советские самолёты. Так в интернете встречается информация о приземлении в первый день шести штурмовиков Ил-2, шести истребителей-бомбардировщиков Як-9Д и четырёх летающих лодок PBY-5A "Каталина" с десантом.


Изначально бетонное покрытие аэродрома составляло длину 1200 метров при ширине 80 метров. Из них примерно 30 метров ширины занимала взлётно-посадочная полоса, а остальная часть использовалась под руление и стояночные места самолётов. Таким образом аэродром вмещал в себя один авиационный полк.


Но во время использования аэродрома советскими ВВС, парк авиатехники сильно разросся и бетонное покрытие аэродрома перестало её вмещать, к тому же длина ВПП становилась слишком короткой для новых самолётов. Так во время реконструкции ВПП удлинили почти на километр, уложив сборное профилированное металлическое покрытие К-1Д, позволившее вмещать больше авиатехники и взлетать более тяжёлым самолётам.

А также сняли ВПП с воздуха для лучшего восприятия.

Здесь хорошо видно сколько ширины занимает сама ВПП на бетонном покрытии. С одной стороны она даже немного подкрашена свежей краской, ведь с 2015 г. на ранее заброшенном аэродроме была организована тренировочная база Центра технических видов спорта Сахалинской области и теперь сюда иногда залетает малая гражданская авиация.

Дальний конец ВПП.

Общий вид на аэродром.

Окрашенный конец ВПП со стороны парка "Патриот", который недавно открыли на въезде.

Но посетили мы его снова не только ради пустой бетонной ВПП и земляных валов.

Тут под землёй осталось кое что поинтереснее ещё со времён японцев.

На возвышенности осталось несколько входов под землю, где располагались укрытия для личного состава, командный пункт и госпиталь. В советское время они также использовались военными и даже были немного модернизированы, а после ухода военных затоплены грунтовыми водами.

Какой-то наблюдательный пост.

С усилением из узкоколейных рельс.

Вход в одно из подземных сооружений, который нас интересовал больше всего.

Хотелось посмотреть не упала ли вода с наших прошлых визитов, тем более что за год до этого мы натыкались на информацию, что его откачивали.

Спускаемся глубоко вниз.

Ещё глубже.

И ещё.

Вода действительно немного упала и мы смогли увидеть вход в подземный блок и корабельную гермодверь, но глубина там всё ещё была по грудь и пройти дальше мы не смогли.

На поверхности вокруг входа торчали трубы вентиляции.

А здесь был стык бетонного покрытия ВПП и сборной металлической полосы.

Стояночные места для техники.

А напоследок давайте заглянем к площадке, где проводятся различные мероприятия.

Так в этот визит мы застали у другого конца ВПП выставленную военную технику, которую готовили к очередному мероприятию.

Здесь мы обнаружили пусковую установку реактивной системы залпового огня РСЗО "Ураган" на базе ЗиЛ-135.

Рядом стояла ещё одна ПУ, но уже от РСЗО "Смерч" на базе МАЗ-09111.

Бронетранспортёр БТР-80.

Ещё один БТР-80 видимо какой-то модификации.

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит" на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Многоцелевой лёгкий бронированный транспортёр-тягач МТ-ЛБ "Объект-Б".

Рядом стояло ещё несколько танков модификаций Т-72 или Т-80.

Каких именно модификация сказать затрудняемся, не хватает знаний матчасти, а спросить у военных чего-то забыли. Нам показалось, что это Т-72М или Т-72Б. Хотя в комментариях поправляют, что это Т-80БВ.

Но больше всего мы удивились увидев здесь автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс ЗРК "Оса". В настоящее время встретить эти старые комплексы в войсках большая редкость.

Этот ЗРК предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковых и и танковых дивизий во всех видах боевых действий. Не смотря на то, что выпускался он ещё с начала 1970-х гг., его модернизированные версии ещё способны отражать атаки с воздуха. Например такие комплексы ещё в Югославии перехватывали низколетящие крылатые ракеты "Томагавк" на высотах до ста метров.

Ещё несколько машин стояло чуть в стороне от основной группы техники.

И самой интересной здесь была ПУ РСЗО "Град" на базе Урал-4320.

Ну а на этом всё.

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Метки: аэродром   аэродром отомари   в мире   интересно   сахалин   фото   
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