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Лесной сапог, в котором прожила женщина

Лесной сапог, в котором прожила женщина (6 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 09:24
Сообщество : Истории
Метки: ботинок   в мире   интересно   история   лес   люди   фото   
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Городские исследователи "Заброшенной Великобритании" обнаружили крошечный покрытый мхом сапог, в котором, как они утверждают, когда-то жила женщина в 1950-х годах, прямо как в классическом детском стишке.

Группа исследователей-любителей обнаружила в одном из лесов Великобритании загадочный дом в форме ботинка. Небольшое, покрытое мхом жилище, было необитаемым много лет, поэтому практически стало частью природного ландшафта.

Снаружи дом-ботинок неплохо сохранился, но вот внутри он оказался почти полностью разрушенным, поэтому находиться в нем опасно. Согласно данным сообщества «Заброшенная Великобритания», в странном доме в 1950-х годах жила женщина.

«Мы нашли ботинок у подножия крутого утеса. В 1950-х годах в нем, кажется, жила женщина. У нас нет никаких сведений о ней, поскольку мы просто прочитали об этом факте в интернете. Также несколько десятилетий назад внутри этого дома играли дети»,— рассказали исследователи.

Исследователи поделились снимками необычного жилища в социальных сетях, и пользователям оно напомнило о старом детском сказочном стишке под названием «There Was an Old Woman Who Lived in a Shoe» («В ботинке на опушке жила-была старушка»).

Самая первая версия истории о старушке была написана еще в 1794 году, но с тех пор она неоднократно менялась, поскольку многих людей не устраивала концовка стихотворения, в которой бабушка порола внуков розгами.

Источник:

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Метки: ботинок   в мире   интересно   история   лес   люди   фото   
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6  комментариев
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Димка Смола/67 Час назад
Пол России живет в таких сапогах )
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sasha 22 минуты назад
это ботинок вообще то
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Е-Лена Полчаса назад
Кто-то очень, видимо, любил книги Мэри Нортон.
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Борис Карабанов Час назад
Столько металла и это всё цело? Невероятно! Неужели экономика Великобритании как-то обходится без пунктов приема ворованного металла? Или просто население как-то обходится без расхищения подобных объектов? Чудеса, да и только!
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