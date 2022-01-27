Лесной сапог, в котором прожила женщина

Снаружи дом-ботинок неплохо сохранился, но вот внутри он оказался почти полностью разрушенным, поэтому находиться в нем опасно. Согласно данным сообщества «Заброшенная Великобритания», в странном доме в 1950-х годах жила женщина.

«Мы нашли ботинок у подножия крутого утеса. В 1950-х годах в нем, кажется, жила женщина. У нас нет никаких сведений о ней, поскольку мы просто прочитали об этом факте в интернете. Также несколько десятилетий назад внутри этого дома играли дети»,— рассказали исследователи.