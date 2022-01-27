Лесной сапог, в котором прожила женщина

Городские исследователи "Заброшенной Великобритании" обнаружили крошечный покрытый мхом сапог, в котором, как они утверждают, когда-то жила женщина в 1950-х годах, прямо как в классическом детском стишке.
Группа исследователей-любителей обнаружила в одном из лесов Великобритании загадочный дом в форме ботинка. Небольшое, покрытое мхом жилище, было необитаемым много лет, поэтому практически стало частью природного ландшафта.
Снаружи дом-ботинок неплохо сохранился, но вот внутри он оказался почти полностью разрушенным, поэтому находиться в нем опасно. Согласно данным сообщества «Заброшенная Великобритания», в странном доме в 1950-х годах жила женщина.
«Мы нашли ботинок у подножия крутого утеса. В 1950-х годах в нем, кажется, жила женщина. У нас нет никаких сведений о ней, поскольку мы просто прочитали об этом факте в интернете. Также несколько десятилетий назад внутри этого дома играли дети»,— рассказали исследователи.
Исследователи поделились снимками необычного жилища в социальных сетях, и пользователям оно напомнило о старом детском сказочном стишке под названием «There Was an Old Woman Who Lived in a Shoe» («В ботинке на опушке жила-была старушка»).
Самая первая версия истории о старушке была написана еще в 1794 году, но с тех пор она неоднократно менялась, поскольку многих людей не устраивала концовка стихотворения, в которой бабушка порола внуков розгами.
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