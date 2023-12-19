Заброшенная японская угольная шахта "Восточная жемчужина" на Сахалине

Но после распада СССР дела на шахте стали быстро ухудшаться и к 1998 г. её постигла процедура банкротства. Тогда она вошла в состав компании ОАО "Сахалинуголь", а объёмы добычи угля упали всего до 200 тонн в год чисто на внутренние нужды.

В 2000-х гг. добыча угля здесь и вовсе была прекращена, но в 2007 г. эту шахту (и пару других) выкупила китайская инвестиционная компания "Восточная жемчужина", которая погасила все долги обанкротившегося предприятия.

Компания планировала провести глубокую реконструкцию шахты по проекту Новосибирского института "Сибгипрошахт", но с полной заменой оборудования на заграничное, а объём добычи планировали нарастить до 1 200 000 тонн угля в год, что позволило бы снова снабжать углём весь юг Сахалина и обеспечить работой около 1000 человек.

Предварительная стоимость проекта реконструкции только одной шахты не считая наземную инфраструктуру должна была составить около 1 000 000 000 рублей, тем не менее снова возникли проблемы, причём не только с поиском инвесторов, но и с получением сертификатов от Ростехнадзора, растянувшимся на многие месяцы, а также отсутствием на острове горных учебных заведений для воспитания новых специалистов. В итоге шахта была переведена в режим поддержания жизнедеятельности с минимальной работой инфраструктуры силами сотни человек.

В 2009 г. на шахте снова запустила добычу, но её объём составил всего 36 000 тонн за первый год и ещё 65 000 тонн за последующий 2010 г. К тому времени на шахте трудилось около 300 человек.

А уже в 2012 г. руководство приняло решение перейти на добычу угля открытым способом на карьере "Загорский" и сократить сначала 150 горноспасателей, а потом и оставшихся шахтёров, после чего градообразующая шахта была законсервирована, а в последующие годы и вовсе заброшена.