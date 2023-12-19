Заброшенная японская угольная шахта "Восточная жемчужина" на Сахалине

Сегодня я расскажу про заброшенную угольную шахту на острове Сахалин, построенную ещё японцами во времена Карафуто и изначально носившую название "Найбути", при СССР переименованную в "Долинская", а закончившую своё существование в 2012 г. под названием "Восточная жемчужина".
Во времена Карафуто, когда южная часть острова Сахалин была оккупирована Японией, в районе реки Найбы недалеко от селения Отиай (теперь это город Долинск), было разведано большое угольное месторождение, ныне известное под названием Лопатинское, с запасами угля в десятки миллионов тонн, залегающего на глубинах до 300 с лишним метров. Говорят, что уже в то время оно получило прозвище "Восточная жемчужина".
В 1941 г. для добычи закрытым способом японцы начали строительство шахты с названием "Найбути", организовав при ней одноимённый рабочий посёлок.
К началу Советско-японской войны 1945 г. шахта уже активно добывала уголь и поставляла его по посёлкам значительной части Сахалина, а часть угля, как и другие природные ресурсы острова, вывозилась в милитаристскую Японию.
После победы Советского Союза в Советско-японской войне и капитуляции Японии, шахта со всей инфраструктурой перешла во владение СССР и в 1946 г. была переименована в "Долинскую", а рабочий посёлок при ней был преобразован в село с названием Быков.
На протяжении последующих 40 лет добыча угля в ней только набирала обороты, сначала ручным способом кирками и лопатами, а потом и механизированным способом.
Так в 1980-х гг. на шахте была произведена глубокая модернизация с полной заменой рельсового пути, внедрением горнопроходческих комбайнов и других механизированных средств добычи, что позволило нарастить добычу до 1 000 000 тонн в год.
К тому времени был построен шахтный ствол на глубину около 150 метров и началось строительство нового горизонта, который должен был увеличить добычу ещё больше.
Но после распада СССР дела на шахте стали быстро ухудшаться и к 1998 г. её постигла процедура банкротства. Тогда она вошла в состав компании ОАО "Сахалинуголь", а объёмы добычи угля упали всего до 200 тонн в год чисто на внутренние нужды.
В 2000-х гг. добыча угля здесь и вовсе была прекращена, но в 2007 г. эту шахту (и пару других) выкупила китайская инвестиционная компания "Восточная жемчужина", которая погасила все долги обанкротившегося предприятия.
Компания планировала провести глубокую реконструкцию шахты по проекту Новосибирского института "Сибгипрошахт", но с полной заменой оборудования на заграничное, а объём добычи планировали нарастить до 1 200 000 тонн угля в год, что позволило бы снова снабжать углём весь юг Сахалина и обеспечить работой около 1000 человек.
Предварительная стоимость проекта реконструкции только одной шахты не считая наземную инфраструктуру должна была составить около 1 000 000 000 рублей, тем не менее снова возникли проблемы, причём не только с поиском инвесторов, но и с получением сертификатов от Ростехнадзора, растянувшимся на многие месяцы, а также отсутствием на острове горных учебных заведений для воспитания новых специалистов. В итоге шахта была переведена в режим поддержания жизнедеятельности с минимальной работой инфраструктуры силами сотни человек.
В 2009 г. на шахте снова запустила добычу, но её объём составил всего 36 000 тонн за первый год и ещё 65 000 тонн за последующий 2010 г. К тому времени на шахте трудилось около 300 человек.
А уже в 2012 г. руководство приняло решение перейти на добычу угля открытым способом на карьере "Загорский" и сократить сначала 150 горноспасателей, а потом и оставшихся шахтёров, после чего градообразующая шахта была законсервирована, а в последующие годы и вовсе заброшена.
Ну а в конце 2010-х гг. в село Быков приехали мы.
Чтобы посмотреть что от неё осталось на момент нашего визита.
И вот мы на месте.
О шахтёрском труде в этом селе напоминало практически всё вокруг.
Недолго погуляв по селу мы направились в сторону бывшей фабрики.
К которой вели опоры ЛЭП с обрезанными проводами.
Сама фабрика уже тогда выглядела удручающе.
И представляла собой пустые стены.
Наклонные галереи давно пустовали.
Эта и вовсе была полуразрушенной.
А здесь был подъёмник для вагонеток, которые поднимались наверх и опрокидывали добытый уголь.
В бывших цехах о когда-то стоявшем внутри оборудовании напоминало лишь несколько пустых шкафов от силового оборудования.
К сожалению у нас в то время с собой были лишь дешёвые телефоны, поэтому сильно извиняемся за качество фотографий.
В общем в самой фабрике была только пустота.
Поэтому выходим на улицу.
И начинаем поиски входов под землю.
Это не то.
В этом вентиляционном канале вода.
В этом тоже вода.
Находим бывший павильон вентилятора и пробуем пройти по его ходкам.
Но вентиляционный ходок привёл нас лишь к закрытой заслонке.
Чтобы вашим глазам не было совсем больно от качества смазанных фотографий на телефон, мы сделали из них такой чёрно-белый коллаж.
Бродя по окраинам вдоль реки можно найти несколько вагонеток.
А вот и один из порталов штолен шахты с деревянной крепью, но этот к сожалению пострадал от пожара и обрушился. Пройти здесь нельзя.
Ещё один портал штольни в деревянной крепи, но и он тоже обрушен.
А рядом валяется ещё одна вагонетка.
И куски угля.
А вот показался и главный бетонный портал выдающей штольни шахты.
С обломками напрочь сгнивших шпал на спуске.
Предупреждающая надпись на одной из досок, которыми раньше был заколочен подход.
Сам же портал был наполовину засыпан землёй и всяким хламом из штольни.
Так он выглядел в конце 2010-х гг.
А так этот портал выглядел в 1940-х гг сразу после перехода шахты СССР.
Здесь на входе нас встретила консервационная пробка, за которую позже получилось заглянуть нашим товарищам, когда через несколько лет её сломали местные искатели металла.
Но к сожалению фотографии изнутри, которыми они с нами поделились, ребята тоже сделали только на телефон.
А это главный клетьевой ствол шахты.
Когда забутовку только вскрыли, внутри было полно металла. На месте оставались рельсы, металлическая крепь, множество вагонеток и даже опрокид, но к сожалению нормальных фотографий от туда у нас пока нет, а значит надо ехать туда ещё раз и обследовать эту шахту получше.
Ну а на этом пока что всё.
Источник:
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