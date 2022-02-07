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4 здания, по внешнему виду которых никогда не догадаешься об их назначении

4 здания, по внешнему виду которых никогда не догадаешься об их назначении (5 фото)

Автор:
07 февраля 2022 08:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   внешний вид   здание   интересно   фото   
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Мы привыкли, что по внешнему виду здания можно хотя бы приблизительно понять, что же в нем расположено. Однако это работает не всегда.

Яркий тому пример — 4 здания из нашей подборки, которые удивляют туристов своим неочевидным назначением.


Кардиффская башня, США

В 1966 году на территории Беверли-Хиллз появилась интересная конструкция в виде синагоги, правда, без окон. Решение построить это здание не казалось удивительным, ведь район в те времена был «еврейским анклавом». Однако истинное назначение постройки рассекретило отсутствие окон. Но позже стало известно, что под видом синагоги одна известная нефтяная компания решила замаскировать свои буровые вышки. Это было сделано для того, чтобы не портить внешний облик района.

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Киджондон, Северная Корея

В средине прошлого столетия на границе Северной и Южной Кореи появилось удивительное поселение — деревня Киджондон. Примечательно, что ни одного местного жителя в ней так и не появилось. Все потому, что эта деревня была ненастоящей. Местность хорошо видна из Южной Кореи, а потому облагороженная деревня была построена в целях пропаганды хорошей жизни. Этим правительство хотело привлечь мигрантов из соседней страны. На самом деле на территории деревни установили бутафорские дома, школы и садики, которые внутри были лишь коробками без настоящих жилых помещений. Впоследствии финт был замечен и рассекречен.

Статуя Джеймса Генри Грейтхеда, Великобритания

Этот памятник, установленный в 90-х годах прошлого столетия в столице страны, оказался там не просто так. По сути это не памятник, а настоящее здание, ведь внутри оно скрывает настоящую вентиляцию. Изначально на территории столицы было решено построить классическое вентиляционное отверстие, но выглядело это несуразно, и его прикрыли статуей.

Здания островов THUMS, США

Все здания здесь тоже являются своеобразным муляжом и были построены с целью прикрытия нефтедобывающей деятельности. Внешне кажется, будто острова — сплошные курортные точки и парки развлечений, однако все это позволяет красиво прикрывать добычу почти 40 тысяч баррелей нефти в сутки.

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Метки: архитектура   в мире   внешний вид   здание   интересно   фото   
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Parizhanka

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