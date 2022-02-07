4 здания, по внешнему виду которых никогда не догадаешься об их назначении

Киджондон, Северная Корея

В средине прошлого столетия на границе Северной и Южной Кореи появилось удивительное поселение — деревня Киджондон. Примечательно, что ни одного местного жителя в ней так и не появилось. Все потому, что эта деревня была ненастоящей. Местность хорошо видна из Южной Кореи, а потому облагороженная деревня была построена в целях пропаганды хорошей жизни. Этим правительство хотело привлечь мигрантов из соседней страны. На самом деле на территории деревни установили бутафорские дома, школы и садики, которые внутри были лишь коробками без настоящих жилых помещений. Впоследствии финт был замечен и рассекречен.