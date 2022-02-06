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Заброшенный на Сахалине японский маяк "Сони" времён Карафуто

Заброшенный на Сахалине японский маяк "Сони" времён Карафуто (49 фото)

Автор:
06 февраля 2022 09:45
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   заброшка   интересно   маяк   фото   японский маяк Сони   
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Японский маяк на мысе Сони-Мисаки, построенный на острове Сахалин при префектуре Карафуто в 1914 г. и вступивший в строй в 1916 г.


После Второй Мировой Войны и возвращения юга Сахалина в состав СССР мыс был переименован в Кузнецова, а соответственно и маяк тоже.
В 1980-х гг. он был переведён на автономный режим работы от РИТЭГ, став "атомным", но после распада СССР его разграбили и забросили, а потом построили рядом новую металлическую башенку маяка.

Для начала немного истории:

После поражения Российской Империи в Русско-японской войне 1904-1905 гг. южная часть острова Сахалин до 50 параллели перешла Японии, став с 1907 г. префектурой Карафуто, после чего Япония начала активно осваивать свою половину острова. Так в 1914 г. на мысе Сони (Кузнецова), расположенном на юго-западном побережье полуострова Крильон в 27 км от самого Крильона был построен этот маяк с названием Сони-мисаки или просто Сони. На айнском название мыса дословно означает "столбчатые камни". Но из за задержки поставок светового оборудования маяк вступил в строй на год или два позже. Так в книге "Описание маяков, башен и знаков Российской империи" от 1917 и 1918 гг. указано, что маяк вступил в действие в 1916 г., а в более поздней книге "Огни и знаки СССР" от 1927 г. говорится, что он вступил в строй в 1915 г.

Маяк был возведён в стороне от оконечности мыса на высоте 72 м над уровнем моря в 50 метрах от воды и служил для обеспечения мореплавания при входе из Японского моря в пролив Лаперуза.

Изначально маяк был выполнен во временном исполнении из дерева и представлял собой белую четырёхгранную деревянную башню высотой 4 метра, на которой было установлено трёхметровое фонарное сооружение с ацетиленовым светооптическим аппаратом в 200 свечей, светившим на расстояние в 13 морских миль белым проблесковым огнём с периодом по 4 секунды.

А в 1922 г. маяк был реконструирован, а взамен деревянной башни была построена новая капитальная монолитная железобетонная башня аналогичной формы и высоты в чёрно-белом окрасе, на которую был установлен бетонный цоколь с новым фонарным сооружением и медной крышей, а общая высота маяка достигла 7,8 метров. Новый японский ацетиленовый светооптический аппарат в 700 свечей светил уже на 19 морских миль белым затмевающимся огнём по три секунды с таким же затуханием. Кроме того маяк был соединён закрытым переходом с жилым домом для маячной команды и складами, в которых было обустроено керосиновое освещение.

После разгрома милитаристской Японии в Советско-японской войне и последующем окончанием Второй Мировой Войны, южная часть Сахалина была возвращена теперь уже советской России. Более трёх месяцев после освобождения Сахалина маяк не работал, а 21 ноября 1945 г. снова вступил в строй и в 1947 г. мыс с маяком получили новые названия в честь командира Первого Амурского отряда адмирала Дмитрия Ивановича Кузнецова.

В 1961 г. была произведена модернизация маяка. Старое фонарное сооружение было демонтировано, а взамен установлено новое восьмигранное сооружение советского производства, произведённое на Кронштадтском морском заводе, с электрическим светооптическим аппаратом ЭМН-500. Тогда высота маяка достигла 8,3 метров, а дальность света стала составляла 20 морских миль. Кроме того в помещения бывшего склада были установлены два дизель-генератора.

В 1979 г. при очередной модернизации на маяке был установлен радиоизотопный термо-электрический генератор ИЭУ-1 мощностью 70 ватт, которая питала светооптический аппарат, а в самом маячном аппарате был установлен лампоменятель ЛМ 110-500 с шестью лампами ММ 110-500 мощностью по 500 ватт в каждой.

В 1981 г. маяк было решено перевести в автоматический режим и дежурный состав был снят с него, но вскоре был разграблен мародёрами и прекратил свою работу на 5 месяцев.

Позже работа маяка была восстановлена, а после распада СССР РИТЭГ был вывезен с него и построена новая маячная башня с питанием от аккумуляторов.

В настоящее время старый маяк полностью заброшен и находится в аварийном состоянии, а сигналы судам подаёт установленный рядом небольшой современный автоматический маяк на металлическом столбе. К слову маяк Кузнецова в книге "Огни и знаки Тихоокеанского побережья России" от 2010 г. носит номер 2150, а в международной нумерации описания огней он носит номер М 7800.

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Ну а теперь давайте посмотрим что осталось от этого маяка в богом забытом месте.

Нас встречают монолитные стены домика маячников с переходом к башне.

На стене еле читается предупреждение о радиоактивности этого места. Видимо это последствия использования РИТЭГ-ов.

Сколько повидала эта башня...

А здесь когда-то был установлен колокол для подачи сигналов в сильный туман.

Рядом из кустов торчат фундаменты оттяжек.

То ли от антенны, то ли от ветрогенератора, который пытались здесь использовать в 1970-х гг., но из за агрессивной стихии ничего не вышло.

Рядом валяется и сам столб, который крепили эти оттяжки.

Пройдём к зданию.

Помещения складов.

Когда-то внутри стояли дизеля.

Теперь перейдём в жилую часть.

Крытый переход вдоль помещений уходит к башне маяка.

Здесь жил сам персонал.

Несущие балки крыши скоро окончательно обрушатся.

Пойдём на башню.

Выход в неё.

Поднимемся в фонарное сооружение.

Кольцевой мостик.

И сам павильон.

Здесь и стоял светооптический аппарат.

Вид на здание сверху.

Спустимся вниз.

Рядом ниже по склону стоит новый маяк.

Это небольшой железный столб.

И конечно мы на него поднимемся.

Сейчас этот маяк работает с таким аппаратом.

Виды сверху на побережье.

На тот мыс мы сейчас тоже сходим.

И вид на старый маяк.

А теперь давайте сходим на сам мыс Кузнецова.

Ещё с 1857 г. на дальний Восток посылались отряды судов для охраны дальних границ Российской Империи, а первым отрядом, прибывшим к Татарскому проливу как раз командовал Д. И. Кузнецов.

На его оконечности располагался пограничный пост технического наблюдения.

От которого сохранилось лишь несколько стен да две ёмкости.

В шторм эти места очень опасны.

У самой оконечности мыса возвышается столбообразный кекур высотой 23 метра.

А на берегу валяются останки какого-то японского судна. Вот такое местечко.

А на этом всё.


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Метки: в мире   заброшка   интересно   маяк   фото   японский маяк Сони   
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