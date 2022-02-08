Картины на рыбьей коже, ковры из селезней: что придумали люди у Амура

Современная художница Елена Киле из Хабаровска перенимала секреты ремесла у земляков и родственников. Родившись в древнем нанайском селе, маленькая Лена с детства видела, как мама вышивает, дедушка вырезает из дерева нанайских духов, а бабушка плетет циновки из тростника, делает из бересты короба, удивительные ковры из шкур селезней и нарядные халаты, покрывала и олочи из рыбьей кожи. Наблюдая за работой взрослых, а где-то и помогая им, Лена училась обрабатывать кожу.

Процесс выделки кожи весьма трудоемкий и занимает не меньше 15 часов. Потрошеную рыбу сушат на воздухе, затем снимают кожу специальным ножом, скоблят. Сегодня обезжиривают кожу при помощи средств, которыми обычно моют посуды, но не так давно это делали с помощью глины и опилок. После всего кожу растягивают на деревянных досках и просушивают.