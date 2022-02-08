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Картины на рыбьей коже, ковры из селезней: что придумали люди у Амура

Картины на рыбьей коже, ковры из селезней: что придумали люди у Амура (5 фото)

Автор:
08 февраля 2022 08:50
Сообщество : Сделай сам!
Метки: картины   очумелые ручки   рыбья кожа   своими руками   сделай сам   фото   
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Народы, традиционно жившие по берегам многоводных рек и морей, не просто употребляли рыбу в пищу, но и использовали ее для изготовления различных предметов.

Так же, как оленеводы веками ели оленину и делали из оленьей шкуры обувь и одежду, народы, селившиеся по берегам водоемов, делали из рыбьей кожи и чешуи сумки, ремни, обувь.


Рыбьекожие люди

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Народы Дальнего Востока столетиями были охотниками и рыболовами. Великий Амур кормил и одевал людей, живших по его берегам. Нанайцы, негидальцы, нивхи, удэгейцы и другие народности умели не только рыбу впрок заготовить, но и сделать из кожи праздничный халат, рукавицы, паруса, сумки и даже теплую обувь. Недаром в китайских источниках приамурские народы назывались «юй-питадзе», что в переводе означает «иноземцы, одевающиеся в рыбьи шкуры». Мастера в старину знали секрет, как сделать рыбью кожу прочной, крепкой, непромокаемой и хранящей тепло. Сегодня эти секреты знают лишь немногие умельцы, продолжающие народные традиции. В наши дни можно купить клатч или кошелек из рыбьей кожи, картину на стену или что-то другое для интерьера.


Что нужно художнику помимо кожемялки

Современная художница Елена Киле из Хабаровска перенимала секреты ремесла у земляков и родственников. Родившись в древнем нанайском селе, маленькая Лена с детства видела, как мама вышивает, дедушка вырезает из дерева нанайских духов, а бабушка плетет циновки из тростника, делает из бересты короба, удивительные ковры из шкур селезней и нарядные халаты, покрывала и олочи из рыбьей кожи. Наблюдая за работой взрослых, а где-то и помогая им, Лена училась обрабатывать кожу.


Процесс выделки кожи весьма трудоемкий и занимает не меньше 15 часов. Потрошеную рыбу сушат на воздухе, затем снимают кожу специальным ножом, скоблят. Сегодня обезжиривают кожу при помощи средств, которыми обычно моют посуды, но не так давно это делали с помощью глины и опилок. После всего кожу растягивают на деревянных досках и просушивают.


Когда кожа хорошо просохнет, ее необходимо обработать в деревянной кожемялке, чтобы сделать мягкой и податливой. Дальше можно сшивать лоскуты нитками из сухожилий, заниматься нанесением узоров. Для получения различных цветов обычно использовались натуральные вещества: чтобы получить темно-коричневый или черный цвета, к саже примешивали растолченную икру кеты или щуки, для голубого и синего цветов использовали лепестки лазорника.


Но вообще рыбья кожа сама имеет разнообразную цветовую гамму: у сома кожа черная, иногда золотистая, у кеты со временем приобретает красноватый оттенок, а у сазана, если его кожу правильно выделать на морозе, она становится белой, так что ее использовали для праздничных свадебных одеяний. Из инструментов для изготовления картины пригодятся канцелярские перья, кисти, карандаши, секаторы, ножницы, стамески, ножи для резьбы, а также фен для разглаживания кожи.


Мировое признание

Техник по выделке рыбьей кожи и нанесению на нее рисунка несколько. Художников, занимающихся этим редким сегодня искусством, немного, но о них знают не только в России, но и за рубежом. К примеру, работы Елены Киле хранятся в частных коллекциях по всему миру. Когда однажды она привезла в Канаду 50 своих работ, их раскупили все. Такие необычные и оригинальные картины можно встретить в музеях США, Германии, Китая, Японии и на выставках, проводимых в России. А вы бывали хоть на одной такой?


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Метки: картины   очумелые ручки   рыбья кожа   своими руками   сделай сам   фото   
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Corvus Corax 42 минуты назад
"в китайских источниках приамурские народы назывались «юй-питадзе»"
Точно в китайских? Чота Грузией отдает...
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2k
YaNa Полчаса назад
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7k
Ysik 39 минут назад
Видел халат из рыбьей кожи. Даже не могу представить, сколько нужно "хвостов" и времени, чтобы такое сшить.
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