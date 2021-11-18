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Как сделать компас в домашних условиях?

Как сделать компас в домашних условиях? (3 фото)

Автор:
18 ноября 2021 10:04
Сообщество : Фабрика идей
Метки: компас   компас в домашних условиях   своими руками   сделай сам   фото   
268
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Вам срочно надо определить направление, а компаса под рукой нет? Узнайте, как сделать в домашних условиях компас, и изготовьте его из тех материалов, которые точно найдутся в любом доме.

Компас из нитки и иголки

В течение нескольких минут натирайте кончик иголки шелком. Привяжите к иголке нитку и подвесьте её за эту нить. Натёртый тканью конец иголки покажет на север. Этим методом можно воспользоваться и в полевых условиях. Он куда надёжнее народных примет позволяет определить необходимое направление.

Прибор из иголки и воды

Для создания компаса вам понадобится иголка, магнит, пробка или пенопласт и неметаллическая миска с водой. Для начала обработайте иголку. К одному её концу присоедините магнит и оставьте на 10-20 минут. Второй конец нужно размагнитить. Для этого несколько секунд подержите его над пламенем зажигалки или спички. Если вы не можете найти у себя магнит, внимательно осмотрите свою квартиру. Почти наверняка вы найдёте магнитик на холодильнике или на дверце шкафчика.

После того, как иголка будет обработана, отметьте намагниченный конец любым цветом и приступайте к сооружению домашнего компаса. Налейте в миску воду. Иголку положите на пенопласт, плавающий на поверхности воды. Поставьте миску на устойчивую поверхность. Вы увидите, что стрелка вашего самодельного компаса поворачивается, указывая намагниченным концом на север.

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Компас из скрепки

Намагнитьте один кончик скрепки, воспользовавшись любым магнитом или кусочком шёлка. Положите скрепку на листочек бумаги, а сам этот листочек опустите на поверхность воды. Важно, чтобы лист, используемый для компаса, не касался краёв миски, а в том месте, где вы собираетесь определять стороны света с помощью самодельного прибора, не было сквозняков и любого движения воздуха. Намагниченный конец скрепки укажет на север.

Компас из лезвия и батарейки

Если вы находитесь в полевых условиях и у вас нет магнита или шёлковой ткани, то компас можно соорудить из лезвия, батарейки и проволоки. Если у вас найдётся моток изолированной проволоки, то намотайте её на лезвие, сделав 5-7 витков. Если изоляция отсутствует, то предварительно оберните лезвие одним слоем бумаги, а потом уже накручивайте проволоку. Подключите проводки к батарейке, присоединив один из них к «плюсу», а второй – к «минусу». Чем выше вольтаж батарейки, тем лучше, но не меньше 2.

Оставьте эту конструкцию на час, а затем освободите лезвие, отсоединив провода. Положите его на листочек и опустите на воду. Та часть лезвия, на которой находился последний виток провода, ведущий к «минусу», повернётся на север, а сторона, подсоединённая к «плюсу» – на юг. Лезвие можете заменить иголкой или скрепкой. Главное, чтобы это был лёгкий металлический предмет, по форме которого можно понять, куда он указывает.

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Метки: компас   компас в домашних условиях   своими руками   сделай сам   фото   
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25k
Vazari 2 часа назад
Значит, мне срочно понадобилось определить стороны света (априори нештатная ситуация), но у меня при этом с собой есть шёлк, магнит, пробка,пенопласт, скребка, лезвие и батарейка. Ну-ну...
Для самого быстрого и простого определения сторон света, нужна иголка и кусочек салфетки или туалетной бумаги.
Трем иголку о любой металлический предмет -хоть молния на одежде или люверс на ботинке. Потом иголку кладем на кусочек салфетки и опускаем на поверхность воды. Бумага намокает и тонет, иголка остается лежать на поверхности, благодаря силе поверхностного натяжения , и ориентируется на север. ("Окружающий мир" 4-ый класс)
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107k
Барон Мюнхгаузен. 19 минут назад
Нужно было в школе учебник "Природоведение" отрывать...
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Ты, б*ядь, в школу не ходил? Нет цензурных слов.
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29k
a.fey 52 минуты назад
На фига мне компас. Меня еще пионером учили определять стороны света по деревьям. Это просто. Если елка - значит север. Если пальма - значит юг.
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23k
Юрьевич 59 минут назад
"Как сделать компас в домашних условиях?"

Вопрос - нафига дома делать компас? В результате приступа сезонного обострения вам немедленно захочется узнать стороны света, находясь дома?
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28k
АнтонПолднев Час назад
Круто

А если так?
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791
Старичок Час назад
возникает простой вопрос"для чего?".
мох растет на северной стороне.
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7k
Мистер Фикс Час назад
У меня работа, а я читаю, как сделать компас в домашних условиях...
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57k
pynh 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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