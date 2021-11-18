"Как сделать компас в домашних условиях?"

Вам срочно надо определить направление, а компаса под рукой нет? Узнайте, как сделать в домашних условиях компас, и изготовьте его из тех материалов, которые точно найдутся в любом доме.
Компас из нитки и иголки
В течение нескольких минут натирайте кончик иголки шелком. Привяжите к иголке нитку и подвесьте её за эту нить. Натёртый тканью конец иголки покажет на север. Этим методом можно воспользоваться и в полевых условиях. Он куда надёжнее народных примет позволяет определить необходимое направление.
Прибор из иголки и воды
Для создания компаса вам понадобится иголка, магнит, пробка или пенопласт и неметаллическая миска с водой. Для начала обработайте иголку. К одному её концу присоедините магнит и оставьте на 10-20 минут. Второй конец нужно размагнитить. Для этого несколько секунд подержите его над пламенем зажигалки или спички. Если вы не можете найти у себя магнит, внимательно осмотрите свою квартиру. Почти наверняка вы найдёте магнитик на холодильнике или на дверце шкафчика.
После того, как иголка будет обработана, отметьте намагниченный конец любым цветом и приступайте к сооружению домашнего компаса. Налейте в миску воду. Иголку положите на пенопласт, плавающий на поверхности воды. Поставьте миску на устойчивую поверхность. Вы увидите, что стрелка вашего самодельного компаса поворачивается, указывая намагниченным концом на север.
Компас из скрепки
Намагнитьте один кончик скрепки, воспользовавшись любым магнитом или кусочком шёлка. Положите скрепку на листочек бумаги, а сам этот листочек опустите на поверхность воды. Важно, чтобы лист, используемый для компаса, не касался краёв миски, а в том месте, где вы собираетесь определять стороны света с помощью самодельного прибора, не было сквозняков и любого движения воздуха. Намагниченный конец скрепки укажет на север.
Компас из лезвия и батарейки
Если вы находитесь в полевых условиях и у вас нет магнита или шёлковой ткани, то компас можно соорудить из лезвия, батарейки и проволоки. Если у вас найдётся моток изолированной проволоки, то намотайте её на лезвие, сделав 5-7 витков. Если изоляция отсутствует, то предварительно оберните лезвие одним слоем бумаги, а потом уже накручивайте проволоку. Подключите проводки к батарейке, присоединив один из них к «плюсу», а второй – к «минусу». Чем выше вольтаж батарейки, тем лучше, но не меньше 2.
Оставьте эту конструкцию на час, а затем освободите лезвие, отсоединив провода. Положите его на листочек и опустите на воду. Та часть лезвия, на которой находился последний виток провода, ведущий к «минусу», повернётся на север, а сторона, подсоединённая к «плюсу» – на юг. Лезвие можете заменить иголкой или скрепкой. Главное, чтобы это был лёгкий металлический предмет, по форме которого можно понять, куда он указывает.
Источник:
- Подросток построил на заднем дворе дома американские горки
- Индонезийский мужчина сделал «бионическую руку» из металлолома
- Cтарый прицеп 1963 года переделали в оригинальную парикмахерскую
- Небеста – утопическая деревня в масштабе 1/87
- Наикрутейшие вещи созданные своими руками
Понравилось12
Для самого быстрого и простого определения сторон света, нужна иголка и кусочек салфетки или туалетной бумаги.
Трем иголку о любой металлический предмет -хоть молния на одежде или люверс на ботинке. Потом иголку кладем на кусочек салфетки и опускаем на поверхность воды. Бумага намокает и тонет, иголка остается лежать на поверхности, благодаря силе поверхностного натяжения , и ориентируется на север. ("Окружающий мир" 4-ый класс)
Вопрос - нафига дома делать компас? В результате приступа сезонного обострения вам немедленно захочется узнать стороны света, находясь дома?
А если так?
мох растет на северной стороне.
==
Тем не менее, не стоит слепо доверять растениям. У мохообразных нет корней и собственной сосудистой системы для циркуляции воды и минералов, а это значит, что они могут очень быстро потерять всю жидкость потому и предпочитают тень. Однако, множество факторов в природе могут создавать как тень, так и повышенную влажность, так что мохообразные в густом лесу могут расти во всех направлениях. Поэтому полностью отказываться от компаса вам, разумеется, не стоит. Однако если вы все же заблудились, самым разумным будет осмотреть как можно больше деревьев и понять, где чаще всего видна моховая поросль и не находится ли она в тени от других лесных объектов.
popmech ru/science/311772-mozhno-li-opredelit-storony-sveta-po-mkhu-na-derevyakh/