"Как сделать компас в домашних условиях?"

Компас из нитки и иголки

В течение нескольких минут натирайте кончик иголки шелком. Привяжите к иголке нитку и подвесьте её за эту нить. Натёртый тканью конец иголки покажет на север. Этим методом можно воспользоваться и в полевых условиях. Он куда надёжнее народных примет позволяет определить необходимое направление.

Прибор из иголки и воды

Для создания компаса вам понадобится иголка, магнит, пробка или пенопласт и неметаллическая миска с водой. Для начала обработайте иголку. К одному её концу присоедините магнит и оставьте на 10-20 минут. Второй конец нужно размагнитить. Для этого несколько секунд подержите его над пламенем зажигалки или спички. Если вы не можете найти у себя магнит, внимательно осмотрите свою квартиру. Почти наверняка вы найдёте магнитик на холодильнике или на дверце шкафчика.

После того, как иголка будет обработана, отметьте намагниченный конец любым цветом и приступайте к сооружению домашнего компаса. Налейте в миску воду. Иголку положите на пенопласт, плавающий на поверхности воды. Поставьте миску на устойчивую поверхность. Вы увидите, что стрелка вашего самодельного компаса поворачивается, указывая намагниченным концом на север.