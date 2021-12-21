Необычные ёлки, сделанные из того, что попалось под руку

Один из главных вопросов в канун Нового года: искусственная ёлка или настоящая? И пока вокруг этой темы ведут настоящие баталии, некоторые изобретательные люди выбирают самый необычный вариант: изготовить новогоднее украшение самим из того, что попадётся под руку! Кто-то решает сделать так просто из экономии, другим же хочется проявить фантазию и чувство юмора. Итог: самые невероятные и забавные ёлочки!

В умелых руках даже кусок пластиковой трубы превращается в ёлку