Необычные ёлки, сделанные из того, что попалось под руку

Да, кажется, при желании новогоднюю ёлку можно сделать буквально из чего угодно!
Один из главных вопросов в канун Нового года: искусственная ёлка или настоящая? И пока вокруг этой темы ведут настоящие баталии, некоторые изобретательные люди выбирают самый необычный вариант: изготовить новогоднее украшение самим из того, что попадётся под руку! Кто-то решает сделать так просто из экономии, другим же хочется проявить фантазию и чувство юмора. Итог: самые невероятные и забавные ёлочки!
В умелых руках даже кусок пластиковой трубы превращается в ёлку
Решили сэкономить на дереве и просто украсили ветки из собственного сада
Ёлка из стёклышек, найденных на пляже
Номинация «Самый лаконичный вариант»
Вроде бы и дерево, но не совсем — вот такая конструкция из дубовых досок
После праздника её легко разобрать и отнести на чердак.
Модули памяти + скрепки = новогоднее настроение!
Наконец-то мы узнали, как можно использовать видеокассеты
Дерево для самых азартных
Дома нет вообще ничего подходящего? Пора взяться за книги!
Кто бы мог подумать, что из макарон получится отличная ёлка?
А вот и необычное парящее дерево. Вам понадобится картонная основа, леска и украшения
Наша собака реагировала вполне спокойно, но если у вас кот, лучше крепить шарики повыше!
Праздник пришёл и к нам в лабораторию
В местной пиццерии тоже не обошлось без ёлки
Айтишники в любой непонятной ситуации используют мониторы
Достаточно гламурно!
Абсолютно плоское дерево, на которое не запрыгнет кот. Правда, кот возмущён
На случай, если у вас вдруг завалялся картонный Грут
Источник:
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