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Необычные ёлки, сделанные из того, что попалось под руку

Необычные ёлки, сделанные из того, что попалось под руку (18 фото)

Автор:
21 декабря 2021 08:27
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   елка   креатив   новый год   подборка   своими руками   сделай сам   фото   
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Да, кажется, при желании новогоднюю ёлку можно сделать буквально из чего угодно!

Один из главных вопросов в канун Нового года: искусственная ёлка или настоящая? И пока вокруг этой темы ведут настоящие баталии, некоторые изобретательные люди выбирают самый необычный вариант: изготовить новогоднее украшение самим из того, что попадётся под руку! Кто-то решает сделать так просто из экономии, другим же хочется проявить фантазию и чувство юмора. Итог: самые невероятные и забавные ёлочки!


В умелых руках даже кусок пластиковой трубы превращается в ёлку

×
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Решили сэкономить на дереве и просто украсили ветки из собственного сада

Ёлка из стёклышек, найденных на пляже

Номинация «Самый лаконичный вариант»

Вроде бы и дерево, но не совсем — вот такая конструкция из дубовых досок

После праздника её легко разобрать и отнести на чердак.

Модули памяти + скрепки = новогоднее настроение!

Наконец-то мы узнали, как можно использовать видеокассеты

Дерево для самых азартных

Дома нет вообще ничего подходящего? Пора взяться за книги!

Кто бы мог подумать, что из макарон получится отличная ёлка?

А вот и необычное парящее дерево. Вам понадобится картонная основа, леска и украшения

Наша собака реагировала вполне спокойно, но если у вас кот, лучше крепить шарики повыше!

Праздник пришёл и к нам в лабораторию

В местной пиццерии тоже не обошлось без ёлки

Айтишники в любой непонятной ситуации используют мониторы

Достаточно гламурно!

Абсолютно плоское дерево, на которое не запрыгнет кот. Правда, кот возмущён

На случай, если у вас вдруг завалялся картонный Грут

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Метки: дизайн   елка   креатив   новый год   подборка   своими руками   сделай сам   фото   
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