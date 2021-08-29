Американский ютубер собрал из мусора полуметровую модель «Ходячего замка» из мультфильма Миядзаки

Блогер без каких-либо инструкций создаёт из подручных средств миниатюры по любимым франшизам и подробно рассказывает о рабочем процессе на YouTube.
Автор ютуб-канала Studson Studio создаёт диорамы, миниатюры и фигурки по мотивам любимых фильмов и игр, собирая модели без инструкций и в основном из мусора. В своих роликах художник делится процессом создания детализированных работ — от поиска подходящих материалов до финальных штрихов.
В середине августа автор показал новую работу, над которой трудился около двух месяцев — ходячий замок из одноимённого мультфильма Хаяо Миядзаки. Основой для модели высотой больше полуметра и весом около двух килограммов стала банка из-под кимчи. К ней блогер прикрепил несколько пластиковых тарелок и контейнер от лапши быстрого приготовления.
Как это началось
Художник обычно использует мусор для больших элементов, а на мелкие детали идут части старых игрушек, например, от моделей боевых роботов из аниме Gundam. В создании замка также пригодились пластиковая бутылка в качестве языка, палочки для еды для оформления деревянных окон и дверей и другие отходы или недорогие материалы.
После завершения сборки основных элементов, автор в несколько этапов раскрасил работу. Весь процесс уместился в часовое видео с подробным описанием как и из чего сделана каждая часть замка.
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Это не первая работа Studson Studio по мультфильмам Миядзаки: до этого художник собирал менее масштабные модели домов из «Унесённых призраками», «Небесного замка Лапута» и «Ведьминой службы доставки».
В своих видео художник не только показывает процесс создания каждой отдельной работы, но и даёт общие советы по созданию миниатюр. Например, в конце мая он снял видео с рейтингом разного мусора для моделирования.
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