Американский ютубер собрал из мусора полуметровую модель «Ходячего замка» из мультфильма Миядзаки

Автор ютуб-канала Studson Studio создаёт диорамы, миниатюры и фигурки по мотивам любимых фильмов и игр, собирая модели без инструкций и в основном из мусора. В своих роликах художник делится процессом создания детализированных работ — от поиска подходящих материалов до финальных штрихов.

В середине августа автор показал новую работу, над которой трудился около двух месяцев — ходячий замок из одноимённого мультфильма Хаяо Миядзаки. Основой для модели высотой больше полуметра и весом около двух килограммов стала банка из-под кимчи. К ней блогер прикрепил несколько пластиковых тарелок и контейнер от лапши быстрого приготовления.