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Американский ютубер собрал из мусора полуметровую модель «Ходячего замка» из мультфильма Миядзаки

Американский ютубер собрал из мусора полуметровую модель «Ходячего замка» из мультфильма Миядзаки (8 фото + 2 видео)

Автор:
29 августа 2021 10:12
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   искусство   мусор   своими руками   сделай сам   талант   творчество   фото   
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Блогер без каких-либо инструкций создаёт из подручных средств миниатюры по любимым франшизам и подробно рассказывает о рабочем процессе на YouTube.

Автор ютуб-канала Studson Studio создаёт диорамы, миниатюры и фигурки по мотивам любимых фильмов и игр, собирая модели без инструкций и в основном из мусора. В своих роликах художник делится процессом создания детализированных работ — от поиска подходящих материалов до финальных штрихов.


В середине августа автор показал новую работу, над которой трудился около двух месяцев — ходячий замок из одноимённого мультфильма Хаяо Миядзаки. Основой для модели высотой больше полуметра и весом около двух килограммов стала банка из-под кимчи. К ней блогер прикрепил несколько пластиковых тарелок и контейнер от лапши быстрого приготовления.



Как это началось

Художник обычно использует мусор для больших элементов, а на мелкие детали идут части старых игрушек, например, от моделей боевых роботов из аниме Gundam. В создании замка также пригодились пластиковая бутылка в качестве языка, палочки для еды для оформления деревянных окон и дверей и другие отходы или недорогие материалы.


После завершения сборки основных элементов, автор в несколько этапов раскрасил работу. Весь процесс уместился в часовое видео с подробным описанием как и из чего сделана каждая часть замка.


Это не первая работа Studson Studio по мультфильмам Миядзаки: до этого художник собирал менее масштабные модели домов из «Унесённых призраками», «Небесного замка Лапута» и «Ведьминой службы доставки».





Мультфильмами студии Ghibli блогер не ограничиваются: он создаёт миниатюры по любимым франшизам, иногда соединяя их в невозможных кроссоверах. Так появились гриб Тоад из «Марио», участвующий в гонках на подах из «Звёздных войн», и киберпанк-версия Шрека и его туалета.


В своих видео художник не только показывает процесс создания каждой отдельной работы, но и даёт общие советы по созданию миниатюр. Например, в конце мая он снял видео с рейтингом разного мусора для моделирования.


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Метки: видео   искусство   мусор   своими руками   сделай сам   талант   творчество   фото   
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2  комментария
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3k
Горожанин 2 часа назад
Ютубер. Тиктокер. Фейсбукер. Вконтактопукер. Яндекслохер. Гуголфакинюхер И только ещё остался где-то на просторах интернета простой сельский телеграмщик.
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Сережа 2 часа назад
Когда собаке делать нечего, то гражданская яйца лижет, а военная будку красит.
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