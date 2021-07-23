Наикрутейшие вещи созданные своими руками

И сейчас вы сами в этом убедитесь. Ведь мы собрали для вас подборку случаев, когда люди своими руками, которые точно растут из плеч, сделали наикрутейшие вещи. Здесь вы найдёте и безумно реалистичные штуки из полимерной глины, и нож удивительной красоты, да и много ещё чего. Довольно рассказов, лучше смотрите!

Жуткая и прекрасная маска