Наикрутейшие вещи созданные своими руками

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Как подумаешь, сколько в мире живёт талантливых людей, голова идёт кругом!
И сейчас вы сами в этом убедитесь. Ведь мы собрали для вас подборку случаев, когда люди своими руками, которые точно растут из плеч, сделали наикрутейшие вещи. Здесь вы найдёте и безумно реалистичные штуки из полимерной глины, и нож удивительной красоты, да и много ещё чего. Довольно рассказов, лучше смотрите!
Жуткая и прекрасная маска
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Я уволился с работы два года назад, чтобы заняться творчеством. Это была моя первая работа
Отмечаю первую годовщину работы в качестве художника по дереву!
Этот мини-ночник я сделал для своего сына
Фредди Меркьюри из гвоздей и ниток
Кот Дагот
Стильная геометрия из полимерной глины
Необычная работа
Кукла Дейнерис Таргариен. По мотивам «Игры престолов»
Шкатулка
Выдаётся свободное время — пилю шкатулочки и мини-комоды. Материал в основном береза и березовый комель.
Теперь у меня тоже есть нокия, которой можно колоть орехи
Да, это молоток в виде легендарного телефона Nokia 3310.
Хочу поделится своей вышивкой на репродукцию картины Перова «Охотники на привале»
Размеры картины 78*52 см. Всего было затрачено 4,5 года работы.
Крайне довольна своей последней вышивкой
Что можно создать с помощью детского пластилина
Что здесь делает малина? Она из полимерной глины!
Я сделал Ходячий замок Хаула из бумаги
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Метки: вещи креатив подборка своими руками сделай сам талант фото
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