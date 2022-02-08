12 трогательных поступков незнакомцев, которые возвращают веру в людей

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Порой кажется, что абсолютно все в этом мире настолько заняты собой и своими делами, что совсем не обращают внимания на окружающих. Но эти трогательные фотографии из соцсетей доказывают, что люди все еще способны проявлять доброту просто так, без всякого на то повода — даже если это значит просто помочь незнакомцу завязать галстук.
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3. Полицейский в США решил, что бездомной женщине на обочине дороги не помешает горячий обед и хорошая беседа.
4. Незнакомец проехал два часа и с помощью дрона помог хозяину найти собаку, которая пропала десять дней назад
5. 5-летний мальчик захотел нарядиться в школьного охранника для мероприятия "Оденься как человек, который тебе нравится больше всех"
6. Добрая пара в ресторане помогла незнакомым родителям с их ребенком, чтобы они могли спокойно насладиться свиданием
7. Белоснежка доказала, что сказочные принцессы действительно существуют, когда помогла утешить мальчика с аутизмом в Диснейленде
8. Отец с сыном пригласили одинокого пожилого мужчину присесть к ним за столик, чтобы вместе посмотреть спортивный матч. Оказалось, он ветеран войны во Вьетнаме и пришел в бар, потому что не хотел смотреть матч один.
9. "Сегодня я нашла новую подругу. Она разрешила мне опубликовать ее фото, но "только при условии", что я всем скажу, что ей всего лишь 93 года. Я сказала ей, что она (и ее розовые волосы) сделали мой день, а она ответила: "Я отказываюсь быть седой с
10. "Сделал это фото, пока стоят в очереди в кофейню Dutch Bros [Ванкувер]. Оказалось, что у девушки в очереди перед нами прошлой ночью скончался 37-летний муж. Когда работники DB увидели, что она находится на грани срыва, они все бросили и на протяжении нескольких минут молились вместе с ней, а потом сказали ей возвращаться, если ей понадобятся еще молитвы, поддержка или вообще что угодно".
11. Парень познакомился с 80-летней женщиной в игре Words With Friends и сыграл с ней 300+ матчей. В итоге они подружились, и он съездил во Флориду, чтобы встретиться с ней лично.
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Хороших людей больше чем кажется.Отчасти от того что в новостях более высоким рейтингом пользуются или криминал или подробности,от чего "Мугачёва разводится с Пальцевым?!Скандалы,интриги,расследования!"
Автору спасибо.