12 трогательных поступков незнакомцев, которые возвращают веру в людей

Порой кажется, что абсолютно все в этом мире настолько заняты собой и своими делами, что совсем не обращают внимания на окружающих. Но эти трогательные фотографии из соцсетей доказывают, что люди все еще способны проявлять доброту просто так, без всякого на то повода — даже если это значит просто помочь незнакомцу завязать галстук.