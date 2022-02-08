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12 трогательных поступков незнакомцев, которые возвращают веру в людей

12 трогательных поступков незнакомцев, которые возвращают веру в людей (13 фото)

Автор:
08 февраля 2022 08:05
Сообщество : Жизнь
Метки: доброта   добрые поступки   истории из жизни   незнакомцы   фотографии из соцсетей   
1788
13

Порой кажется, что абсолютно все в этом мире настолько заняты собой и своими делами, что совсем не обращают внимания на окружающих. Но эти трогательные фотографии из соцсетей доказывают, что люди все еще способны проявлять доброту просто так, без всякого на то повода — даже если это значит просто помочь незнакомцу завязать галстук.

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10. "Сделал это фото, пока стоят в очереди в кофейню Dutch Bros [Ванкувер]. Оказалось, что у девушки в очереди перед нами прошлой ночью скончался 37-летний муж. Когда работники DB увидели, что она находится на грани срыва, они все бросили и на протяжении нескольких минут молились вместе с ней, а потом сказали ей возвращаться, если ей понадобятся еще молитвы, поддержка или вообще что угодно".

11. Парень познакомился с 80-летней женщиной в игре Words With Friends и сыграл с ней 300+ матчей. В итоге они подружились, и он съездил во Флориду, чтобы встретиться с ней лично.

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Метки: доброта   добрые поступки   истории из жизни   незнакомцы   фотографии из соцсетей   
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Bartello Час назад
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foggen2 9 минут назад
Вот это-НАСТОЯЩИЙ пост от "сайта ХОРОШЕГО настроения".
Хороших людей больше чем кажется.Отчасти от того что в новостях более высоким рейтингом пользуются или криминал или подробности,от чего "Мугачёва разводится с Пальцевым?!Скандалы,интриги,расследования!"
Автору спасибо.
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Bartello Час назад
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Bartello Час назад
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Bartello Час назад
животные добрее:
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