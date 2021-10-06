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15 добрых историй, которые согреют вам душу

15 добрых историй, которые согреют вам душу (16 фото)

Автор:
06 октября 2021 08:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: доброе   доброта   животные   истории из жизни   милые фотографии   
894
16

Если в эти мрачные времена вы остро нуждаетесь в добром и милом контенте, то вы по адресу. Эти фото и истории помогут вам восстановить веру в человечество.

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Метки: доброе   доброта   животные   истории из жизни   милые фотографии   
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87
Irokez 56 минут назад
Добро спасёт этот мир
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4k
fin4all Час назад
полный, с.ка, бак за 20 долларов!!! да чтоб они там сдохли! у меня в бак на 50 долларов влезает и хватает на неделю с трудом.
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9
Toficozz fin4all 7 минут назад
Ммм идеальная тактика.
Тем, у кого что-то в жизни лучше, чем у тебя - желать всего самого плохого. А не наоборот - желать себе, чтобы стало, как "у них".
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