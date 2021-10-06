15 добрых историй, которые согреют вам душу

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Если в эти мрачные времена вы остро нуждаетесь в добром и милом контенте, то вы по адресу. Эти фото и истории помогут вам восстановить веру в человечество.
1. "Фото слева было сделано пять дней назад, когда я забрал его домой. Справа - сегодня. Это самый милый и ласковый в мире кот"
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4. "Купил машину у пожилого мужчины, и нашел это, когда приехал домой: "Чтобы у тебя был полный бак с самого начала!"
6. "Спустило колесо, у нас с собой была запаска, но не было домкрата. У этого классного парня нашелся домкрат, и он оказался достаточно любезен, чтобы нам помочь. Спасибо ему!"
9. "Моя девушка (на фото) сделала мне вчера сюрприз, принесла цветы и капкейк просто так, без повода. Я счастливчик"
12. "Мы собирались выкинуть стол, но соседский парнишка пришел с мамой и попросил его забрать. Вот записка, которую он написал в благодарность: "Большое-большое спасибо за стол! Я его обожаю! Я сижу за ним ПОСТОЯННО!!!"
14. "Выходил из дома и увидел троих незнакомцев, которые пытались вызволить белку, застрявшую в заборе (белка и забор в порядке)"
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