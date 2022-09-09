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30 добрых фото и историй, которые греют душу

30 добрых фото и историй, которые греют душу

Автор:
09 сентября 2022 19:01
Сообщество : Жизнь
Метки: доброта   добрые истории   истории из жизни   позитив   фотографии из соцсетей   хорошие новости   
816
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Когда осень постепенно проникает в ледяные квартиры, дни становятся всё короче и короче, тут немудрено и захандрить. Но мир не так уж плох, и эти трогательные посты из соцсетей доказывают, что в нём ещё осталось место теплу, свету и хорошим новостям — даже если это просто маленькие личные победы.

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5. "Он был в коме, я был толстым. Теперь мы оба выздоравливаем. Мой сын восстанавливается после черепно-мозговой травмы. У нас уговор... если он стоит, я бегу. Он уже может стоять по 90 минут, а я похудел на 30 кило".

15. "Сегодня я был на барбекю и сел в одиночестве. Через пару минут подошел этот парень и сел напротив меня. Он застенчиво спросил: «Сэр, вы знаете, как играть в "Магию"»? Я сказал , что играл в юности. Он вытащил две колоды и бросил мне вызов. Как я мог сказать нет? Это сделало мой день".

19. Радар с лотереей в Стокгольме, Швеция. Те, кто соблюдают ограничение скорости, автоматически участвуют в лотерее, призовой фонд которой накапливается со штрафов за превышение скорости. Средняя скорость автомобилей снизилась с 32 км/ч до 25 км/ч (на 22%).

22. "Мой папа потерял работу во время пандемии и начал водить школьный автобус. Недавно он вернулся на старую работу. Мальчик из его автобуса зашел на днях, чтобы «поболтать о птицах»"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: доброта   добрые истории   истории из жизни   позитив   фотографии из соцсетей   хорошие новости   
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3  комментария
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9k
kirpal 45 минут назад
От некоторых фоток/описаний что-то в глаз попало
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1k
Сергей 10 минут назад
чета опять [мат] много
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7k
Алексей 2 часа назад
Просто прогулка на пляже
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