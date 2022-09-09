30 добрых фото и историй, которые греют душу

Когда осень постепенно проникает в ледяные квартиры, дни становятся всё короче и короче, тут немудрено и захандрить. Но мир не так уж плох, и эти трогательные посты из соцсетей доказывают, что в нём ещё осталось место теплу, свету и хорошим новостям — даже если это просто маленькие личные победы.
1. Хозяева попросили обработать фотографию, на которой они развеивают прах своего недавно умершего пса. Вот результат
4. Этот парень умудрялся фотобомбить свою девушку целый месяц, фотографируя ее вместе с обручальным кольцом, а она об этом даже не подозревала
5. "Он был в коме, я был толстым. Теперь мы оба выздоравливаем. Мой сын восстанавливается после черепно-мозговой травмы. У нас уговор... если он стоит, я бегу. Он уже может стоять по 90 минут, а я похудел на 30 кило".
6. Отец-одиночка усыновил 11-летнего подростка после того, как приемная семья оставила его в больнице и так и не вернулась за ним
7. "Кому-то это не покажется чем-то особенным, но после двух лет финансовых проблем сегодня мой холодильник наконец-то полон"
9. "В рамках продвижения программы "Artemis" от NASA, я регулярно устанавливаю свой телескоп на оживленных улицах, чтобы показать прохожим Луну"
10. "1001 день трезвости. Вступил в 4-значный клуб. До этого я употреблял наркотики внутривенно 10+ лет"
11. "Кто-то в кафе Purrfect Day Cat в Луисвилле, штат Кентукки, заполняет документы, чтобы забрать эту кошечку домой"
12. "Киану Ривз познакомился с молодой парой в баре отеля в Нортгемптоншире. Его пригласили на свадьбу, и он, будучи Киану Ривзом, просто не мог отказать"
13. "Когда у меня нашли ВИЧ 24 года назад, я не думал, что доживу до 50. Сегодня мне исполнилось 55. Лекарства, благодаря которым я жив, также делают так, что я не могу передать ВИЧ. ВИЧ изменился. Расскажите всем"
14. "Я посетил 50 штатов в память о лучшем друге. Сегодня я побывал в Аляске, завершив свое путешествие"
15. "Сегодня я был на барбекю и сел в одиночестве. Через пару минут подошел этот парень и сел напротив меня. Он застенчиво спросил: «Сэр, вы знаете, как играть в "Магию"»? Я сказал , что играл в юности. Он вытащил две колоды и бросил мне вызов. Как я мог сказать нет? Это сделало мой день".
16. "Увидел этого человека с собакой, когда переходил мост в Праге. На улице было -4°C, а он использовал единственный плед, чтобы укутать собаку. Так поступают из настоящей любви"
18. "Моя дочь родилась с ужасным заболеванием легких и первые четыре дня на этой земле находилась на аппарате жизнеобеспечения. До и после"
19. Радар с лотереей в Стокгольме, Швеция. Те, кто соблюдают ограничение скорости, автоматически участвуют в лотерее, призовой фонд которой накапливается со штрафов за превышение скорости. Средняя скорость автомобилей снизилась с 32 км/ч до 25 км/ч (на 22%).
20. "Мы с женой представили собственного кандидата в этом году (Голосуйте за Тодда, он любит сыр)"
21. "Портрет в память о моем лучшем друге, который скончался в начале этого года после долгой и полной приключений жизни"
22. "Мой папа потерял работу во время пандемии и начал водить школьный автобус. Недавно он вернулся на старую работу. Мальчик из его автобуса зашел на днях, чтобы «поболтать о птицах»"
23. "Мой маленький двоюродный брат прошел последнюю химиотерапию, и теперь у него нет рака. Это была долгая битва, но посмотрите на эту улыбку. Он мой герой"
24. "Муж моей сестры на минуту отошел от нее во время церемонии, чтобы дать обещания ее дочкам"
26. "До того, как я встретила своего парня, он ненавидел маленьких собак, а моя собака боялась мужчин. Этот снимок был сделан через две недели после их знакомства"
27. "Спустя три долгих года я счастлив объявить, что мои работы снова появятся на выставке"
28. "Мой папа попал в больницу прямо перед Рождеством. Мы не знали, вернется ли он вообще домой. Это мои родители танцуют под песню «Я буду дома к Рождеству»"
29. "На этой машине скорой помощи есть наклейки с аистами, по одной на каждого младенца, родившегося на борту"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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