30 добрых фото и историй, которые греют душу

15. "Сегодня я был на барбекю и сел в одиночестве. Через пару минут подошел этот парень и сел напротив меня. Он застенчиво спросил: «Сэр, вы знаете, как играть в "Магию"»? Я сказал , что играл в юности. Он вытащил две колоды и бросил мне вызов. Как я мог сказать нет? Это сделало мой день".