20 раз, когда люди возвращали нам веру в человечество

В пандемию сложно пришлось всем, но особенно — работникам служб жизнеобеспечения. Пока многие из нас работали из дома, эти люди рисковали ради нас своим здоровьем: среди них медики, продавцы, почтальоны, уборщики, фармацевты, курьеры и многие другие. И эта подборка добрых историй показывает, как и за что мы ценим этих людей.