FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь 440 постов • 200 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
20 раз, когда люди возвращали нам веру в человечество

20 раз, когда люди возвращали нам веру в человечество (18 фото + 3 видео)

Автор:
30 декабря 2020 16:06
Сообщество : Жизнь
Метки: доброта   добрые видео   истории из жизни   курьеры   медики   пандемия   позитив   хорошие поступки   
1189
18
3

В пандемию сложно пришлось всем, но особенно — работникам служб жизнеобеспечения. Пока многие из нас работали из дома, эти люди рисковали ради нас своим здоровьем: среди них медики, продавцы, почтальоны, уборщики, фармацевты, курьеры и многие другие. И эта подборка добрых историй показывает, как и за что мы ценим этих людей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: доброта   добрые видео   истории из жизни   курьеры   медики   пандемия   позитив   хорошие поступки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
524
solosolovov Час назад
Рука дающего не оскудеет. О добродетели милосердия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Хью́берт 20 минут назад
Сборник постановочных соплей.

П.С.
Много негров, а я росист.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Офигеть. Простой фельдшер (ПТУшник по сути) на новенькой ашке тэтэшке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
evenSeven 41 минуту назад
Ну, вот, бывают же на фишках хорошие посты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
yahaomsk 52 минуты назад
уверен все чёрные из этой подборки не ходят на митинги требовать уважение - они его и так заслужили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
uutb Час назад
Вот есть же в людях что-то человеческое! Так, почему же люди иногда бывают хуже животных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Курьер нашел перед домом угощение - и его реакция бесценна! Курьер нашел перед домом угощение - и его реакция бесценна! Герои эпидемии - большие и малые Герои эпидемии - большие и малые 25 доказательств того, что мир не лишился доброты в условиях пандемии 25 доказательств того, что мир не лишился доброты в условиях пандемии Работа на износ: медики во время пандемии Работа на износ: медики во время пандемии Врачи прикрепляют улыбающиеся фотографии на свои защитные костюмы, чтобы успокоить пациентов Врачи прикрепляют улыбающиеся фотографии на свои защитные костюмы, чтобы успокоить пациентов
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

242853



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
0
3
Скажи спасибо 2020 году
Необычный дом, построенный русским кузнецом
0
22
Необычный дом, построенный русским кузнецом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пиво VS подкаблучные отмазки
1
30
Пиво VS подкаблучные отмазки
Названы напитки, чреватые самым сильным похмельем
0
81
Названы напитки, чреватые самым сильным похмельем
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#новый год#люди#природа#кино#забавно#приколы#Россия#авария дня
#интересно#факты#интересное#подборка#история#авто аварии#коты#юмора#праздник#девушки
#Юмор#прикол#дтп#СССР#аварии#прикольные#позитив#автомир#красота#задержание

На что жалуетесь?

Вернуться