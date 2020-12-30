20 раз, когда люди возвращали нам веру в человечество

В пандемию сложно пришлось всем, но особенно — работникам служб жизнеобеспечения. Пока многие из нас работали из дома, эти люди рисковали ради нас своим здоровьем: среди них медики, продавцы, почтальоны, уборщики, фармацевты, курьеры и многие другие. И эта подборка добрых историй показывает, как и за что мы ценим этих людей.
1. Когда курьер принес доставку, понял, что у девочки день рождения, и сходил в магазин, чтобы купить ей мороженое
2. Когда водитель автобуса всю дорогу держала за руку мальчика, который нервничал из-за первого дня в школе
3. Когда малыши в детском саду выучили песню на языке жестов, чтобы поздравить глухого уборщика с 60-летием
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5. Когда водитель школьного автобуса спросил детей, что они хотят на Рождество, и исполнил желание каждого
7. Когда парень проснулся после пьянки и благодаря фото на телефоне вспомнил, что домой его доставили полицейские
8. Когда 9-летний мальчик заехал в Starbucks перед сеансом химиотерапии, и все сотрудники начали его подбадривать
9. Когда все соседи вышли на улицу, чтобы с аплодисментами проводить на работу фельдшера скорой
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10. Когда медбрат проработал 36-часовую смену в защитном костюме и промок под ним до нитки
11. Когда местный Макдоналдс прислал семье цветы после смерти дедушки, который был их постоянным клиентом
12. Когда сборщики мусора принесли больному мальчику подарки, включая игрушечный мусоровоз
13. Когда мальчик дал курьеру скейтборд и попросил передать его Тони Хоуку, а тот взял и передал, и Тони подарил мальчику свой
14. Когда библиотекарь в разгар пандемии колесила по городу с книгами, чтобы привлечь юных читателей
17. Когда женщина забыла в родовой палате УЗИ-снимок, и медсестры прислали его по почте вместе с поздравительной открыткой
19. Когда водитель автобуса остановился, чтобы сплясать с маленькой девочкой
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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П.С.
Много негров, а я росист.