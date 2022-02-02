FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 600 постов • 217 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Старое и новое: 35 примеров того, насколько беспощадно время

Старое и новое: 35 примеров того, насколько беспощадно время (36 фото)

Автор:
02 февраля 2022 18:09
Сообщество : Жизнь
Метки: Время   изношенность   интересное   сравнение   старое и новое   фотографии из соцсетей   
584
36

Время идет, и мир вокруг нас постоянно меняется: дни сменяются ночами, за жарким летом следует холодная зима, и все то, чем мы владеем и пользуемся, рано или поздно изнашивается и тоже меняет свой облик.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Время   изношенность   интересное   сравнение   старое и новое   фотографии из соцсетей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
sssss3 Полчаса назад
не сдержался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Dobry vojak Svejk 4 минуты назад
Это не "10 лет погоды", автор, а 10 минут работы мойкой высокого давления. Ты сам хоть веришь в бред, который здесь копируешь ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Korolev Полчаса назад
Комментарий к фото
Мулатка )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
azuver Час назад
Удивительного нет. Время беспощадно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Думай о хорошем! Час назад
это я ещё фото своего Фольксика 2007 года с 920 тк пробега не выложил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красивая блогерша смыла макияж и возмутила подписчиков (5 фото) Красивая блогерша смыла макияж и возмутила подписчиков (5 фото) 30 фотографий, которым удалось запечатлеть ход времени 30 фотографий, которым удалось запечатлеть ход времени 35 неожиданных находок, которыми поделились пользователи сети 35 неожиданных находок, которыми поделились пользователи сети Фотографии, на которых виден бег времени Фотографии, на которых виден бег времени 15 исторических фактов, которые позволяют взглянуть на время под другим углом 15 исторических фактов, которые позволяют взглянуть на время под другим углом 25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети 25 фото крутых штук, которыми поделились пользователи сети
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29408



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
45
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться перед камерами
2
81
Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться...
Набирающие популярность в сообществах
Corona Games или русская рулетка?
0
28
Corona Games или русская рулетка?
Как настроить гитару в домашних условиях новичку
1
39
Как настроить гитару в домашних условиях новичку
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сложно
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#ватермарк#подборка#дтп#аварии#Ynews#роль#актеры#милота
#интересно#прикол#история#полиция#Приколы#авто аварии#люди#новости#квартира#СССР
#фото#животные#кино#автомобили#фильм#автомир#природа#Разное#картинки#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться