Старое и новое: 35 примеров того, насколько беспощадно время

Автор:
02 февраля 2022 18:09
Время идет, и мир вокруг нас постоянно меняется: дни сменяются ночами, за жарким летом следует холодная зима, и все то, чем мы владеем и пользуемся, рано или поздно изнашивается и тоже меняет свой облик.
1. "Она все еще здесь, 20 лет спустя"
2. "Вот что 5000+ километров на велосипеде делают с перчатками"
3. Уголок ковра в витрине со временем выцвел из-за солнца
4. "Я понятия не имел, что эти ручки были ярко-розовыми, пока не отрезал их"
5. "Лопата, которой одна моя пожилая клиентка чистила ступеньки с 1978 года"
6. "29-летний велосипедный замок, который я повесил у школы в 7 классе"
7. "Жетоны моего прадедушки времен Первой мировой войны"
8. Старый фильтр очистителя воздуха слева и новый справа
9. "У меня во дворе лежит старый баскетбольный мяч с логотипом "Космического джема".
10. Старый и новый кожаный чехол для телефона
12. "У меня перегорели две лампочки — одна стала белой, а другая — черной.
13. "Одна и та же деревянная отделка, но одна часть находится под балконом. 10 лет погоды".
14. "Дозатор для жидкого мыла ИКЕА (новый на заднем плане)".
15. "Трещины на защитной пленке моего экрана".
16. "Я нашел старый автомат для конфет с расплавленными Skittles".
17. Отпечаток кожи динозавра
18. "Эта кастрюля видела некоторые д*рьмо"
19. "Новая щетка и щетка после целого дня очистки археологической керамики"
20. "Кусок кирпичной стены в камне, который я нашел на берегу озера"
21. "Папа больше тридцати лет скреб этой ложкой сковородки и кастрюли"
22. "После 15 лет тяжелой работы моим старым ботинкам пора на покой"
23. "Перила лестницы на работе"
25. "Старая кожаная кобура моего отца и новая. Он очень редко покупает вещи в Интернете и был очень рад показать это мне".
25. "Новый и старый электрод для ионизатора моего бассейна"
26. "Сегодня мне пришлось отправить Адмирала в отставку. Это были нелегкие десять лет"
27. "И какой же тут, интересно, пароль?"
28. "Любимый заяц моей 3-летней дочки и его идентичная замена"
29. "Две пачки по 500 долларов банкнотами номиналом 1 доллар, новые vs бывшие в обращении"
30. "Одинаковые толстовки, разница примерно 10 лет"
31. "Наконец-то купила новую кисточку после 3 с лишним лет использования"
32. "Девушка подарила мне на Рождество замену любимой бейсболки"
33. "Заполненный за два года ежедневник рядом с новым"
34. "Долой старый, да здравствует новый"
35. "4 года носки, нашла точно такие же сапоги все еще в продаже"
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— переведено специально для fishki.net
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