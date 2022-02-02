28 историй о гостях, которые поразили хозяев своим наглым поведением

22. «Несколько лет назад моя сестра приехала пожить с нашим братом и отцом, пока бездельничала (ее муж умер, и ей не надо работать, так что она путешествует круглый год). Пока она жила у них, она без спроса полностью разобрала их кладовку и выкинула всю их еду, потому что та была «слишком обработанной» и «недостаточно полезной» (это были обычные продукты… макароны, соусы, замороженные вареники, картошка, консервы, закуски и т.д.), и купила новую. После похода в продуктовый она имела наглость потребовать с них плату за купленную еду. Больше всего меня порадовало то, что все эти новые продукты им даже не нравились. Они рассмеялись ей в лицо, и она еще неделю дулась. Потом она пригласила своего сына-подростка тоже остановиться у них, потому что его выгнали за вейпинг то ли из лагеря, то ли из школы, и она была «слишком расстроена», чтобы позволить ему так рано вернуться домой. После этого она загостилась у них еще на три недели».