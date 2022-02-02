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28 историй о гостях, которые поразили хозяев своим наглым поведением

28 историй о гостях, которые поразили хозяев своим наглым поведением (29 фото)

Автор:
02 февраля 2022 08:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Комментарии из Соцсетей   Юмор   гости   истории из жизни   наглость   хамство   
1986
29

Древние законы гостеприимства гласили, что хозяева дома должны всячески защищать гостей от любых травм, случайных или преднамеренных, а нанести гостю вред считалось страшным преступлением. И кажется, что гости из этой подборки решили воспользоваться этим древним обычаем на всю катушку.

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2. «Старый знакомый моего мужа гостил у нас две недели, пока мы жили в Японии. Он был крайне самодовольным и ужасно раздражал; всего через несколько дней он стал мгновенным «экспертом» по Японии, хотя мы жили там уже два года. Наконец-то, в пятницу он уехал. У нас с мужем были разные планы на субботу. Я вернулась днем, к незапертой двери и звуку телевизора. Я решила, что муж вернулся пораньше. Неа. Это был Старый Приятель — решив, что мы уехали на выходные, он вломился в нашу квартиру, чтобы остаться еще на две ночи. — Тебя не должно было быть здесь! — запротестовал он и отказывался уходить, пока мой муж не вернулся домой и лично не сказал Старому Приятелю, что он загостился».

3. «В феврале у меня были гости, которые включили обогреватель в бассейне, но не выключили его и не сказали мне, что он включен. Неделю спустя я заметил, что из бассейна идет пар, и температура была 32 градуса. Счет пришел просто огромный».

4. «Когда мне было 8, к нам приехала ненадолго погостить моя тетя, и родители разрешили ей пожить в моей комнате. На второй день она решила «помочь мне украсить» ее, и фактически превратила мою комнату в свою личную спальню. Она водила меня по магазинам и на что бы я ни указывала, она отказывалась это покупать; но какая разница, я просто поменяю все, когда она уедет. Пару дней спустя я пришла домой из школы, а все мои мягкие игрушки исчезли. Раньше я совершала набеги на игровой автомат с игрушками в баре-ресторане, куда часто ходили мои родители, так что в моей коллекции было около сотни игрушек. Когда она сказала мне, что выкинула их, я вышла из себя. Я наорала на нее и сказала выметаться из моего дома, истерически рыдая. Папа выгнал свою единственную сестру в отель до конца ее отпуска, и с тех пор за 18 лет я ни разу ее больше не видела».

5. «Родственница принимала душ около 28 минут после того, как я объяснил, что мы в разгаре засухи и что наш колодец почти пуст. Судя по всему, это должен был быть 30-минутный душ, но у нас закончилась вода».

6. «Гость после ужина попросил остаться на ночь из-за снегопада (который обещали гораздо позже). Мы с мужем согласились, так как нам не надо было на работу на следующий день. А вот гостю надо было — и в 7:30 утра он взбесился, потому что мы не расчистили для него подъездную дорожку. «Как я теперь должен приехать на работу вовремя?!».

7. «Три дня назад моя жена побывала таким гостем. Ее друзья уехали на неделю и поручили ей кормить их кошку. Сказали ей, чтобы она ни в чем себе не отказывала. Она вернулась домой с их вафельницей. Мне кажется, они имели в виду, что она может угоститься их печеньем, а не воровать их бытовые приборы».

8. «У моего бывшего мужа был отвратительно неприятный друг. Однажды он пришел в мой дом, залез в мой холодильник без спроса, а затем, когда взял себе приборы из набора столового серебра, имел наглость оскорбить его и сказать, что он похоже на «бабушкин». Ну да, так и есть, потому что это был бабушкин набор, и она отдала его мне. В другой раз он пришел домой к моей свекрови, когда мы сказали ему, что не хотим сегодня тусоваться. Мы еще даже не пришли домой! Он пришел, расселся, заказал пиццу, которой отказался делиться с моей свекровью и братом мужа, и просто сидел и смотрел телевизор в течение двух часов, пока мы не вернулись. Он был первосортным засранцем».

9. «Моя бабушка предложила сделать гостю бутерброд. Чуть позже он спросил: «Откуда едет этот бутерброд, из Южной Дакоты?». 35 лет спустя я до сих пор иногда думаю об этом говнюке и не могу понять, чем он думал. Как можно сказать такое чьей-то бабушке, с которой ты только что познакомился? Он был другом придурковатого парня моей кузины. Мне было около 13 лет, и я был в ужасе от этого. Моя бабушка была милейшей женщиной и прекрасной хозяйкой».

10. «Я позволил сестре остановиться у меня после того, как она рассталась с парнем. Она сказала моему 5-летнему сыну убрать его «гребаные игрушки для ванной». Они были в ЕГО ванной, которой мы разрешили ей воспользоваться. И это еще даже не половина того, из-за чего я больше с ней не разговариваю».

11. «Лучший друг моего брата поселился у нас «на пару месяцев», потому что хотел переехать обратно в наши края. Мои родители согласились, потому что он должен был поступить в университет, а они считают, что получить высшее образование очень важно. В общем, прошло 8 лет, а он все еще живет у них. Все дети уже переехали, но по какой-то причине лучший друг моего брата все еще живет в доме наших родителей».

12. «Он сильно напился и сказал нам: «Остановите меня, когда я начну говорить про евреев», после чего начал падать со всей высоты дерева расизма, задевая каждую крупную ветку на своем пути. Это была последняя новогодняя вечеринка, на которой я подавал пиво, скажу я вам».

13. «Подруга привел друга ко мне домой. Пока мы с ней готовили обед, он забрел на кухню и сказал: «На твоем компьютере стоит пароль, я не могу войти».

16. «Пустил к себе пожить друга, чтобы он мог найти работу и подняться на ноги. Он ни разу никуда не подался и вообще не покидал диван. Еще один друг предложил ему собеседование, и он намеренно завалил его, потому что ему не понравилась работа. Он плохо обращался с моим щенком и целыми днями торчал в доме, пока мы работали, и ни разу не предложил выгулять его или типа того. Хуже всего было, когда он начал смотреть телевизор в 5 утра на полной громкости. То есть буквально на полной громкости. И он всегда смотрел гребаную «Клинику». Он съехал примерно через полтора месяца после того, как у него закончились деньги, потому что на каждый прием пищи он заказывал еду и не выходил из дома. Затем он написал пост в Facebook о том, как этот город победил его, и у него ничего не сложилось, лол».

19. «Тесть месяц гостил у нас, сам он жил в Омане. Наша запасная комната использовалась как кабинет, там был раскладной диван для гостей. Он купил двуспальную кровать и избавился от дивана-кровати. Так я лишился своего кабинета».

20. «Родственники съедали всю еду в холодильнике и принимали в нашем доме собственных гостей, знакомых из нашего города. А еще они сломали москитную дверь и совершенно в этом не раскаивались. Они подали это как: «Ой, у вас москитная дверь сломана!»

21. «Прихожу домой с работы, а там мой друг. Вместе со своей девушкой и четырьмя детьми он прожил в моем доме площадью 93 кв. м. несколько недель. Они съедали всю мою еду и донимали меня, пока я не отвез их к какой-то семье в 10 часах езды».

22. «Несколько лет назад моя сестра приехала пожить с нашим братом и отцом, пока бездельничала (ее муж умер, и ей не надо работать, так что она путешествует круглый год). Пока она жила у них, она без спроса полностью разобрала их кладовку и выкинула всю их еду, потому что та была «слишком обработанной» и «недостаточно полезной» (это были обычные продукты… макароны, соусы, замороженные вареники, картошка, консервы, закуски и т.д.), и купила новую. После похода в продуктовый она имела наглость потребовать с них плату за купленную еду. Больше всего меня порадовало то, что все эти новые продукты им даже не нравились. Они рассмеялись ей в лицо, и она еще неделю дулась. Потом она пригласила своего сына-подростка тоже остановиться у них, потому что его выгнали за вейпинг то ли из лагеря, то ли из школы, и она была «слишком расстроена», чтобы позволить ему так рано вернуться домой. После этого она загостилась у них еще на три недели».

25. «Один мамин знакомый с работы жил с нами некоторое время, пока разводился. Он в целом казался каким-то подонком, но нас особенно взбесило то, что он вместе с новой подружкой кормил нашу собаку всяким дерьмом. Когда я застал их, они бросали ему куриные кости из KFC, которые могут быть очень опасны для собак».

26. «На нашей улице живет 9-летняя девочка, которая дружит с нашей дочкой. Она заходит к нам как минимум через день и в основном без предупреждения. У нее есть свое мнение на счет ВСЕГО, что мы делаем. Мы с женой шага не можем сделать без ее осуждения или советов, которые я никак не ожидал услышать от 9-летнего ребенка; начиная от того, насколько грязно у нас дома, и заканчивая тем, как мы тратим деньги. И она дерзит нам не меньше, чем наши собственные дети. В основном нас это смешит. В основном».

28. «Гость положил зажженную сигарету на декоративную деревянную шкатулку, которую я подарила своему партнеру на его день рождения. На следующее утро после визита гостя мой партнер обнаружил на шкатулке сгоревшую сигарету с расплавленным фильтром».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Комментарии из Соцсетей   Юмор   гости   истории из жизни   наглость   хамство   
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12k
Хью́берт 2 часа назад
Это, истории людей с другой планеты, до слёз тронут обогревателем в бассейне.
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8k
sivanov1079 16 минут назад
Не на пустом месте у них требование личного пространства и поход в гости обязательно по согласованию и расписанному времени. Да еще со своими продуктами зачастую. У нас официально таких правил нет, но каждый сам знает, как себя вести и когда ему пора
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7k
Ysik Полчаса назад
Есть и у моей семьи такие знакомые. Но только донимают они не меня, а мою маму. Она живет в красивом месте, на берегу моря и каждый раз знакомые находят повод приехать к ней в гости на недельку-две. Она у меня очень добрая и не может отказать, "они ведь только на пару дней". А потом начинается: "А вы же встретите нас из аэропорта", "Я хотела детям приготовить суп, но так далеко ехать на рынок, а в магазине явно плохие продукты, можете после работы заехать" и т.д. А вот мне с друзьями повезло.
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4k
Михаил 58 минут назад
мне сложно даже представить такое в моей жизни. Чтобы друг или родственник себя так вел)). При первом признаке злоупотребления гостеприимством был бы выпровожен нахрен из дома и вручением черной метки. Как то все таки в Росси гости не ох.уевают на столько, как в сша
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2k
YaNa 2 часа назад
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3k
Дмитрий ! 2 часа назад
Терпилы
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