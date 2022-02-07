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Кротовая нора: что это такое и существует ли она в природе

Кротовая нора: что это такое и существует ли она в природе (6 фото + 3 видео)

Автор:
07 февраля 2022 12:25
Сообщество : Наука
Метки: Интерстеллар   знания   интересно   космос   кротовые дыры   черные дыры   эйнштейн   
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Если вы смотрели «Интерстеллар», то прекрасно помните, что залогом возможного путешествия там стала кротовая нора. Но что это такое и может ли такое существовать в реальности? Разбираемся в сути.

Итак, кротовая нора – это гипотетический астрофизический объект с искажением пространства и времени.

В теории сквозь такие объекты можно путешествовать даже сквозь разные вселенные.

Впервые о существовании кротовых дыр заговорили в 1935 году физики-теоретики Альберт Эйнштейн и Натан Розен. Они предположили, что в мире должны существовать некие пространственно-временные «каналы», которые могли бы соединить две вселенные.


Так в теоретической астрофизике появились «мосты» Эйнштейна-Розена, которые позже и окрестили «кротовыми норами» или «червоточинами».

Если говорить просто, то кротовую нору можно представить, сложив пополам лист. Затем вы протыкаете его, и вот вам и кротовая нора, значительно сокращающая пространство между двумя точками на плоскости.

Такие объекты описываются уравнениями общей теории относительности.

Рецепт кротовой норы прост: берем экзотическую материю с отрицательной энергией, которая не будет давать горловине норы схлопнуться под воздействием гравитации, и выпускаем это чудо в пространство. В итоге получившийся объект будет соединять разные области пространства-времени.

В принципе, кротовые норы очень похожи на черные дыры. Но лишь с одной стороны. С другой стороны они будут совершенно различными объектами. Все потому, что черные дыры имеют горизонт событий. Из него вообще ничего и никогда не сможет вырваться из-за колоссального гравитационного поля. И не обязательно горизонт событий – связующее звено между двумя областями пространства-времени или разных вселенных.

А вот у кротовой норы может и не быть горизонта событий. Но если же все же окажется, что у такого объекта он есть, внешне кротовая нора не будет отличаться от черной дыры.

Вообще, в соответствии с последними исследованиями, кротовые норы бывают разные. Часть из них – непроходимые и внешне похожи как раз на черные дыры. Внутри них нет бесконечной плотности материи, которая будет уничтожать любую другую материю, попадающую в нее. Но у таких нор нельзя поймать сигнал – разрушаются они так же быстро, как и создаются.

Есть и проходимые кротовые норы (в теории). В них можно зайти с обеих сторон и значительно сократить время для путешествия. Но чтобы быть проходимой, кротовая нора должна быть заполнена темной материей.

Также можно разделить кротовые норы на межмировые и внутримировые. Межмировые – это те, которые будут вести в другие миры, а вот внутримировые – путешествия внутри нашего мира.

Фишка внутримировых кротовых нор еще и в том, что если один из входов движется относительно другого, или же находится в мощном гравитационном поле, где временной поток почти останавливается, они вообще могут стать машиной времени.

Но, к сожалению, такие объекты, несмотря на их теоретическую обоснованность, пока не найдены. Существует мнение о том, что микроскопические кротовые норы есть в космическом пространстве на уровне взаимодействия элементарных частиц высоких энергий. А о том, есть ли в мире широкие червоточины, пока неизвестно. Мы не можем их увидеть в телескоп. Как минимум, пока что.

Сейчас идут споры в принципе о том, могут ли они существовать. Равно как и белые дыры, они не обязаны быть в природе – это лишь решение уравнения Эйнштейна.

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Метки: Интерстеллар   знания   интересно   космос   кротовые дыры   черные дыры   эйнштейн   
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Оксид Бетона Час назад
Вопрос "Есть ли евреи на других планетах?" очень интересовал доктора астрономии Сёму Каца. Когда все ушли с работы, он послал в космос сообщение:
- Ну?
Ответ пришел через 5 минут:
- Сёма, не морочьте голову...
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6k
Doomer 20 минут назад
Для начала мы вообще понятия не имеем, что такое пространство и с чем его едят. Все рассуждения о пространстве чисто интуитивны и незамысловаты. Двумерная модель (для плоского двумерного пространства) кротовой норы выглядит прекрасно... А теперь, пожалуйста, такую же картинку для трёхмерного пространства.
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19k
Serg2001 Полчаса назад
– Я не есть это мочь! Моя голова… не мочь это понимайт… (с) к/ф Формула любви.
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5k
tamin 54 минуты назад
Забавная штука. ВСе, что описано в статье выше, это десятки если не сотни томов математических вычислений. А потом упрощается до состояния статьи... Зы. Очень хочется дожить до времени, когда любой человек, а не только актер или миллиардер, сможет попасть в космос или побывать на другой планете
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