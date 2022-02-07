Кротовая нора: что это такое и существует ли она в природе

А вот у кротовой норы может и не быть горизонта событий. Но если же все же окажется, что у такого объекта он есть, внешне кротовая нора не будет отличаться от черной дыры.

Вообще, в соответствии с последними исследованиями, кротовые норы бывают разные. Часть из них – непроходимые и внешне похожи как раз на черные дыры. Внутри них нет бесконечной плотности материи, которая будет уничтожать любую другую материю, попадающую в нее. Но у таких нор нельзя поймать сигнал – разрушаются они так же быстро, как и создаются.

Есть и проходимые кротовые норы (в теории). В них можно зайти с обеих сторон и значительно сократить время для путешествия. Но чтобы быть проходимой, кротовая нора должна быть заполнена темной материей.