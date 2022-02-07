"Рыцарь синего стола": в Ленинградской области пьяный кавалер с мечом гонял даму по пункту выдачи

Сразу видно, дама поступила верно, бросил 28-летнего Андрея. Мужчина любил выпить и не раз попадал в поле зрения полиции. Возлюбленная Андрея Юлия решила, что им не по пути. После такого заявления Андрей припёрся к Юлии на работу - в пункт выдачи Wildberries, захватив с собой настоящий одноручный меч.

Выясняя отношения, "рыцарь" махал мечом и грозился прибить им свою возлюбленную, если она к нему не вернётся. Юлия была неумолима и ей приходилось убегать от своего бывшего в соседнее помещение, пункт выдачи Ozon. Так девушка и бегала бы по пунктам выдачи, но мечнику это надоело и он ретировался, сообщает SHOT.