"Рыцарь синего стола": в Ленинградской области пьяный кавалер с мечом гонял даму по пункту выдачи

В городе Сланцы Ленинградской области камеры видеонаблюдения засняли настоящую драму, развернувшуюся в пункте выдачи. Пьяный мужчина с настоящим мечом пришёл к своей бывшей, чтобы выяснить отношения.
Сразу видно, дама поступила верно, бросил 28-летнего Андрея. Мужчина любил выпить и не раз попадал в поле зрения полиции. Возлюбленная Андрея Юлия решила, что им не по пути. После такого заявления Андрей припёрся к Юлии на работу - в пункт выдачи Wildberries, захватив с собой настоящий одноручный меч.
Выясняя отношения, "рыцарь" махал мечом и грозился прибить им свою возлюбленную, если она к нему не вернётся. Юлия была неумолима и ей приходилось убегать от своего бывшего в соседнее помещение, пункт выдачи Ozon. Так девушка и бегала бы по пунктам выдачи, но мечнику это надоело и он ретировался, сообщает SHOT.
Сейчас полиция проводит проверку. Юлия пока сама не обращалась в правоохранительные органы.
Не дай бог простила!
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