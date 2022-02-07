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"Рыцарь синего стола": в Ленинградской области пьяный кавалер с мечом гонял даму по пункту выдачи

"Рыцарь синего стола": в Ленинградской области пьяный кавалер с мечом гонял даму по пункту выдачи (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 07:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Оружие   Россия   видео   интересное   любовь   меч   ссора   фото   
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В городе Сланцы Ленинградской области камеры видеонаблюдения засняли настоящую драму, развернувшуюся в пункте выдачи. Пьяный мужчина с настоящим мечом пришёл к своей бывшей, чтобы выяснить отношения.

Сразу видно, дама поступила верно, бросил 28-летнего Андрея. Мужчина любил выпить и не раз попадал в поле зрения полиции. Возлюбленная Андрея Юлия решила, что им не по пути. После такого заявления Андрей припёрся к Юлии на работу - в пункт выдачи Wildberries, захватив с собой настоящий одноручный меч.

Выясняя отношения, "рыцарь" махал мечом и грозился прибить им свою возлюбленную, если она к нему не вернётся. Юлия была неумолима и ей приходилось убегать от своего бывшего в соседнее помещение, пункт выдачи Ozon. Так девушка и бегала бы по пунктам выдачи, но мечнику это надоело и он ретировался, сообщает SHOT.


Сейчас полиция проводит проверку. Юлия пока сама не обращалась в правоохранительные органы. Не дай бог простила!

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Метки: Оружие   Россия   видео   интересное   любовь   меч   ссора   фото   
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2k
Илья Час назад
С мячом

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12k
Artem 22 минуты назад
Дон Кихот, в поисках новых подвигов прибыл в замок возлюбленной Дульсинеи Тобосской, но тут случился припадок... и он всех спас.
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103
Царь 44 минуты назад
Да это же гандбол!!!
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6k
RIZ deadening 55 минут назад
А у нас одного полудурка с мечом полицейские приняли, он заказал сварить двуручный меч , а потом он его на плечо и по городу понёс домой, полицейские наверно охренели от такого!!!
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13k
Владислав Грецов Час назад
рыцарь синего образа ))))
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1k
Yus Час назад
Что у ТС в голове? Мяч и меч, как можно перепутать?
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12k
Taximaxi Час назад
Хотел вырвать очко,обведя и забив гол?
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2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Рыцари уже не те!
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10
sasha сеньор Леонсио Час назад
да мячи тоже
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93
Арнольд Штайер 2 часа назад
Какая любовь , какие интриги , принцесса заточена в замке( работа) прынц пытаеться ее вызволить , разрушить чары и вывести к свету и радости , как романтично... а закончиться как обычно
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10k
harlamov 2 часа назад
В заголовке указано, что мужик с мячом гонял даму... Подумал это бывший футболист.
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