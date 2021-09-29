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Гастарбайтер влюбился в хозяйку и залез с ножом на крышу коттеджа, который строил, чтобы потребовать взаимности

Гастарбайтер влюбился в хозяйку и залез с ножом на крышу коттеджа, который строил, чтобы потребовать взаимности (2 фото)

Автор:
29 сентября 2021 16:41
Сообщество : Истории
Метки: ynews   безответная любовь   гастарбайтер   интересное   любовь   отвергли   ссора   строитель   фото   
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Настоящая драма разыгралась в коттеджном посёлке Зосимово в Новой Москве. Там 23-летний Мухамед забрался на крышу с ножом, когда его отвергла любимая. К слову сказать, влюбился Мухамед в свою же хозяйку, которой делал внутреннюю отделку коттеджа. Сначала он намекал на близость, а после и вовсе заявил, что женщина станет его женой.

Владелица коттеджа рассказала Life, что парень с самого начала казался ей странным. Женщина отметила, что у неё есть 29-летняя дочь и она намного старше Мухамеда, поэтому и подумать не могла, что у него могут появиться какие-то чувства.


Однако, любовь вспыхнула там, где её не ждали. Мухамед, которого наняли, чтобы завершить ремонт, воспылал великим чувством. Он жил в подсобном помещении и виделся с хозяйкой дома не так часто - женщина приезжала, чтобы проверить ремонт. В один из визитов Мухамед решил открыть свои чувства - он заявил, что она женщина его мечты и им нужно пожениться. Хозяйка дома очень удивилась и отказала юноше.

Через день после отказа Мухамед залез на крышу. Оттуда он молил женщину о взаимности, но в ответ она лишь вызвала карету скорой помощи. Вместе с медиками она уговорила мужчину спуститься крыши, но перед этим Мухамед сбросил на землю телефон и нож, который держал в руке.


При этом, на парня женщина обиды не держит. Более того, после случившегося она поехала забирать ухажёра из отдела полиции, а затем планирует свозить его в мечеть, чтобы с ним пообщался мулла или старшие товарищи.

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Метки: ynews   безответная любовь   гастарбайтер   интересное   любовь   отвергли   ссора   строитель   фото   
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13  комментариев
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5k
Ruk 57 минут назад
чёт у черножопых штрейкбрехеров крыша едет, то бабку изнасиловали, то с 15 этада девку сбрасывают. путин - харош из России кишлак делать
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Вадим Полчаса назад
Хозяйка тоже хороша, смекнула что Мухамед ей нет нет да пригодится ещё
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1k
閃光 Полчаса назад
"Ты, кого я избрал, всех милей для меня.
Сердце пылкого жар, свет очей для меня.
В жизни есть ли хоть что-нибудь жизни дороже?
Ты и жизни дороже моей для меня."

или

"Кто чар ее не избежал, отныне знает счастье,
Кто пылью лег у милых ног, душой впивает счастье.
Измучит, станет обижать, но ты не будь в обиде:
Все, что подобная луне нам посылает, счастье!"

Омар Хайам.

Если бы Мухаед читал побольше, то шансы на благополучный исход сильно возросли бы.
Самое простое, для начала -
«Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной!
Я подарю тебе эту звезду, светом нетленным будет
она озарять нам путь в бесконечность…»

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Андрей Еделькин Полчаса назад
Ну а что, коттедж большой, для всей его родни места хватит.
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8k
djinn 36 минут назад
может она была? Тогда его понимаю)))))
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4k
RRK 39 минут назад
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24k
Батончик с маком 42 минуты назад
Залазить на высоту у обезьян в крови - если не на пальму, то на гору, накрайняк и крыша дома подойдёт
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3
Klyuev 47 минут назад
Фото хозяйки в студию!
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1k
Чучело Мяучело 49 минут назад
Не расист я, как бэ. Но сильно уж бесит привычка чебуреков чуть что хвататься за ножи. Джигиты, млять. Цивилизация и эти ишаки бухарские вещи несовместимые, увы.
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16k
Maks Es 50 минут назад
любви все возрасты покорны.
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