Гастарбайтер влюбился в хозяйку и залез с ножом на крышу коттеджа, который строил, чтобы потребовать взаимности

Владелица коттеджа рассказала Life, что парень с самого начала казался ей странным. Женщина отметила, что у неё есть 29-летняя дочь и она намного старше Мухамеда, поэтому и подумать не могла, что у него могут появиться какие-то чувства.

Однако, любовь вспыхнула там, где её не ждали. Мухамед, которого наняли, чтобы завершить ремонт, воспылал великим чувством. Он жил в подсобном помещении и виделся с хозяйкой дома не так часто - женщина приезжала, чтобы проверить ремонт. В один из визитов Мухамед решил открыть свои чувства - он заявил, что она женщина его мечты и им нужно пожениться. Хозяйка дома очень удивилась и отказала юноше.