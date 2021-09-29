Гастарбайтер влюбился в хозяйку и залез с ножом на крышу коттеджа, который строил, чтобы потребовать взаимности

Настоящая драма разыгралась в коттеджном посёлке Зосимово в Новой Москве. Там 23-летний Мухамед забрался на крышу с ножом, когда его отвергла любимая. К слову сказать, влюбился Мухамед в свою же хозяйку, которой делал внутреннюю отделку коттеджа. Сначала он намекал на близость, а после и вовсе заявил, что женщина станет его женой.
Владелица коттеджа рассказала Life, что парень с самого начала казался ей странным. Женщина отметила, что у неё есть 29-летняя дочь и она намного старше Мухамеда, поэтому и подумать не могла, что у него могут появиться какие-то чувства.
Однако, любовь вспыхнула там, где её не ждали. Мухамед, которого наняли, чтобы завершить ремонт, воспылал великим чувством. Он жил в подсобном помещении и виделся с хозяйкой дома не так часто - женщина приезжала, чтобы проверить ремонт. В один из визитов Мухамед решил открыть свои чувства - он заявил, что она женщина его мечты и им нужно пожениться. Хозяйка дома очень удивилась и отказала юноше.
Через день после отказа Мухамед залез на крышу. Оттуда он молил женщину о взаимности, но в ответ она лишь вызвала карету скорой помощи. Вместе с медиками она уговорила мужчину спуститься крыши, но перед этим Мухамед сбросил на землю телефон и нож, который держал в руке.
При этом, на парня женщина обиды не держит. Более того, после случившегося она поехала забирать ухажёра из отдела полиции, а затем планирует свозить его в мечеть, чтобы с ним пообщался мулла или старшие товарищи.
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Понравилось23
Сердце пылкого жар, свет очей для меня.
В жизни есть ли хоть что-нибудь жизни дороже?
Ты и жизни дороже моей для меня."
или
"Кто чар ее не избежал, отныне знает счастье,
Кто пылью лег у милых ног, душой впивает счастье.
Измучит, станет обижать, но ты не будь в обиде:
Все, что подобная луне нам посылает, счастье!"
Омар Хайам.
Если бы Мухаед читал побольше, то шансы на благополучный исход сильно возросли бы.
Самое простое, для начала -
«Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной!
Я подарю тебе эту звезду, светом нетленным будет
она озарять нам путь в бесконечность…»