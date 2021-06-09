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Российский школьник в маске Гая Фокса стал звездой Google Maps

Российский школьник в маске Гая Фокса стал звездой Google Maps (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 10:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Google Карты   Гай Фокс   Россия   видео   интересное   фото   школьник   
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На картах сервиса Google обнаружили, пожалуй, самый мистический городок России. При виде этой панорамы вы, конечно, не испугаетесь, зато сможете насладиться видами российской дальневосточной глубинки и творчеством подростка.

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Метки: Google Карты   Гай Фокс   Россия   видео   интересное   фото   школьник   
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7  комментариев
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13k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"...городка Вяземский, что под Хабаровским краем"
=================
"ПОД Хобаровским краем"
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27k
winergy2012 Полчаса назад
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Головасыр коричнештанник Час назад
эххх, 25 лет назад границу охранял недалеко от Вяземского ... ностальгия )
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