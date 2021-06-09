Российский школьник в маске Гая Фокса стал звездой Google Maps

На картах сервиса Google обнаружили, пожалуй, самый мистический городок России. При виде этой панорамы вы, конечно, не испугаетесь, зато сможете насладиться видами российской дальневосточной глубинки и творчеством подростка.
Пользователи сайта Google Maps обратили внимание на панораму Амурского переулка небольшого городка Вяземский, что в Хабаровском крае. Вид полностью передаёт антураж российской провинции: гаражи, грязь, деревянные заборы. На фоне панорамы стоит подросток в маске Гая Фокса с палкой.
Автомобиль Google вряд ли доедет до Вяземска с населением 12 тысяч человек. Эту панораму снял пользователь сервиса •Game Fire• в мае 2021 года. Судя по всему автором панорамы стал сам подросток или его друзья.
Так или иначе, но подросток стал знаменит. Telegram-канал MDK из-за школьника прозвал Вяземский самым мистическим краем России.
Источник:
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"ПОД Хобаровским краем"