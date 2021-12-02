В Луге парень поджёг себя, оставив прощальное письмо на стене ВКонтакте

После того как огонь погас, мужчина вернулся в магазин и снова потребовал снять его на видео. Вместо этого сотрудники вызвали скорую помощь. Горе-суицидника медики спасли.

Перед тем, как себя поджечь, Максим опубликовал обращение к своей бывшей девушке Алине Комовой на своей странице ВКонтакте.