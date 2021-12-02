В Луге парень поджёг себя, оставив прощальное письмо на стене ВКонтакте

30 ноября в Луге 29-летний мужчина поджёг себя во дворе дома. Перед этим он оставил сообщение на стене ВКонтакте, где заявил, что вечером устроит "незабываемое шоу". Причиной такого поступка стало расставание с девушкой. Кстати, на прощальную запись бывшая девушка отреагировала, написав "Класс))".
Акт самосожжения сняли на видео. Мужчина поджёг себя прямо во дворе многоквартирного дома. Очевидцы сразу побежали к мужчине на помощь. По словам свидетелей около часу ночи мужчина зашёл в ларёк, чтобы купить зажигалку. На площади он воспламенился и попросил это снять, сообщает Tekegram-канал Двач.
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После того как огонь погас, мужчина вернулся в магазин и снова потребовал снять его на видео. Вместо этого сотрудники вызвали скорую помощь. Горе-суицидника медики спасли.
Перед тем, как себя поджечь, Максим опубликовал обращение к своей бывшей девушке Алине Комовой на своей странице ВКонтакте.
Под этой записью девушка даже оставила довольно циничный комментарий: «Класс))» и обсудила с другой девушкой произошедшее.
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Есть раздел Адок
В 30 лет? Из-за девки? Такое представление?
Не говорите, что всерьез собирался. Всерьез по-другому делается. А это было именно представление.
И речь просто "эпохальная" еще.
Короче, мозгов там нет, если вообще были когда-то.
https://vk.com/id690044351
з.ы. огневушка-поскакушка
Друг спрашивает.
сам спросит пусть
Правда постить в свободном доступе? Глупо, не находите? Вроде есть спец. раздел. В нём бы (разделе) сказал бы, что парень задорно прыгал. А тут выскажу недоумение.
Стоило у меня появиться бабе, я сразу терялся, как 24/7 собутыльник и молочный брат для простигосподи, готовый на любой блудняк со скуки.
И каждый раз, стоило у меня появиться отношениям, он объявлял-на расставание поляна с девками и баней с него.
А приняв такую проставу уже западло переживать о бывшей. Реально-конец, так как иначе отвечать за "халяву" пришлось бы.
Так что никогда мне не удавалось попереживать из-за бабы... Мне не понять этого!
ЗЫ.
Саня, второму сыну как исполнится 18-обязательно разведусь, потерпи, загуляем, всего 17 лет осталось с небольшим! Больше счетчик точно не буду сбрасывать, хватит!