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В Луге парень поджёг себя, оставив прощальное письмо на стене ВКонтакте

В Луге парень поджёг себя, оставив прощальное письмо на стене ВКонтакте (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 13:22
Сообщество : Истории
Метки: Луга   видео   интересное   любовь   поджёг   суицид   фото   
2308
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30 ноября в Луге 29-летний мужчина поджёг себя во дворе дома. Перед этим он оставил сообщение на стене ВКонтакте, где заявил, что вечером устроит "незабываемое шоу". Причиной такого поступка стало расставание с девушкой. Кстати, на прощальную запись бывшая девушка отреагировала, написав "Класс))".

Акт самосожжения сняли на видео. Мужчина поджёг себя прямо во дворе многоквартирного дома. Очевидцы сразу побежали к мужчине на помощь. По словам свидетелей около часу ночи мужчина зашёл в ларёк, чтобы купить зажигалку. На площади он воспламенился и попросил это снять, сообщает Tekegram-канал Двач.

После того как огонь погас, мужчина вернулся в магазин и снова потребовал снять его на видео. Вместо этого сотрудники вызвали скорую помощь. Горе-суицидника медики спасли.

Перед тем, как себя поджечь, Максим опубликовал обращение к своей бывшей девушке Алине Комовой на своей странице ВКонтакте.

Под этой записью девушка даже оставила довольно циничный комментарий: «Класс))» и обсудила с другой девушкой произошедшее.

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Метки: Луга   видео   интересное   любовь   поджёг   суицид   фото   
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22k
Андрей 2 часа назад
Зачем тут постить по таких долпоёпов?
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1k
Glassy Минуту назад
29 лет? Он в школе не учился по всему судя.
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4k
бедный студент из Африки Минуту назад
Ээээээ...
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9k
Некто 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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4k
aleksei 7 минут назад
Из-за вонючей дырки теперь будет на всю жизнь инвалидом, а вообще в 29 уже мозги должны быть
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6k
Александр Зотов 10 минут назад
В Луге парень поджёг себя, оставив прощальное письмо на стене ВКонтактеПосмотреть
В Луге парень поджёг себя, оставив прощальное письмо на стене ВКонтакте
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16
an 12 минут назад
Г.Луга , а пишут Спб
Есть раздел Адок
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6k
Александр Зотов 16 минут назад
долбоящер
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3k
Еркен 49 минут назад
Молодой и симпатичный парень, глупый ещё. Ни одна "[мат]" не стоит жизни, жизнь отдать можно только за отечество и за свою семью. А за свою жизнь он ещё много встретит подобных Алин Комовой.
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3k
Нечаинка 53 минуты назад
А что, в Луге психиатры кончились, что это нам читать приходится?
В 30 лет? Из-за девки? Такое представление?
Не говорите, что всерьез собирался. Всерьез по-другому делается. А это было именно представление.
И речь просто "эпохальная" еще.
Короче, мозгов там нет, если вообще были когда-то.
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58k
pynh 54 минуты назад
в комментах вк все гораздо веселее =)
https://vk.com/id690044351
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58k
pynh 57 минут назад
больной
з.ы. огневушка-поскакушка
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2k
Александр Едигаров 57 минут назад
Телефон Алины можно?
Друг спрашивает.
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476
Chaim Kushnir 58 минут назад
какие сложные пути выбирают... А так то да, забавно - полна планета чуднями. Одна та дурочка, что сожгла себя, обвинив в этом наш родимый Мордор чего стоит )))))
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38k
Андрей Час назад
И у Максима и у Алины с головой не всё в порядке.
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5k
Максим Час назад
Не понимаю грусти над самоубийцами. Личный выбор.
Правда постить в свободном доступе? Глупо, не находите? Вроде есть спец. раздел. В нём бы (разделе) сказал бы, что парень задорно прыгал. А тут выскажу недоумение.
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9k
ScorpionDS Час назад
ТП и дурак.
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3k
Ivan Час назад
У меня друг ревновал всю жизнь к бабам(звучит не очень).
Стоило у меня появиться бабе, я сразу терялся, как 24/7 собутыльник и молочный брат для простигосподи, готовый на любой блудняк со скуки.
И каждый раз, стоило у меня появиться отношениям, он объявлял-на расставание поляна с девками и баней с него.
А приняв такую проставу уже западло переживать о бывшей. Реально-конец, так как иначе отвечать за "халяву" пришлось бы.
Так что никогда мне не удавалось попереживать из-за бабы...
Мне не понять этого!
ЗЫ.
Саня, второму сыну как исполнится 18-обязательно разведусь, потерпи, загуляем, всего 17 лет осталось с небольшим! Больше счетчик точно не буду сбрасывать, хватит!
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
да ну писанина то явно неадеквата . я все могу понять и нестабильную психику и ранимую душевную организацию и высокие чувства к девушке ...но твою то мать писать засунь себе в анальчик , кончину но не ту что глотала ...он явный долпает . туда ему и дорога.
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−14
RUSOFOB3000LVL Час назад
Как я вижу ватника
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6
Евгений Час назад
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WhiteRat

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