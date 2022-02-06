«Фея», «Млечный путь» и причём тут «Моби Дик»: как переводятся названия известных брендов

Ежедневно мы видим десятки, если не сотни брендов, названия которых написаны на иностранном языке. Правда, мало кто задумывается о том, как они переводятся или какой смысл был вложен в них на самом деле. Именно этим названиям и посвящена вторая часть переводов (с первой можно ознакомиться по ссылке).
Несмотря на то, что йогурт Teos выпускает белорусская компания, на рынке он представлен как греческий. Поэтому и название у него греческое (по-гречески пишется Θεός), в переводе оно означает «бог».
Наверняка все видели рекламу, где люди вызывают «Мистера Пропера» (Mister Proper) для наведения идеальной уборки. Вот только в русской интерпретации этого лысого дядьку звали бы «Господином Правильным».
Шоколадный батончик Milky Way, благодаря той же рекламе, ассоциируется у многих с молочными реками. Однако название сладости, существующей с 1924 года, переводится как «Млечный путь». О космическом названии шоколадки также говорят звёзды на упаковке.
Кстати, слово "Галактика" образовано от греческого слова "молочный". А связана наша Галактика с молоком благодаря мифу, в котором Зевс подсунул спящей Гере Геракла, чтобы он попил её молока и стал бессмертным. Гера проснулась, оттолкнула Геракла, а её молоко разлилось по небу.
Кофейня Starbucks существует с 1971 года. Если переводить название буквально, то получатся «звёздные доллары», «звёздный самец» или даже «звёздный козёл». Однако дело в том, что основавший сеть кофеен Говард Шульц очень любил роман «Моби Дик», поэтому взял оттуда имя одного из персонажей – Старбека (Starbuck). Чтобы не уходить от морской тематики, на логотип решили поместить изображение мифической Сирены.
Согласитесь, довольно глубоко, чего не скажешь о переводе названия компании Meizu, известной своими смартфонами. Оно состоит из двух китайских слов «mei» и «zu», что дословно переводится как «группа гиков (фанатов)». Правда, фанатов чего, не совсем понятно.
Известный бренд спортивной одежды Fila в начале своего пути в 1911 году занимался выпуском нижнего белья для жителей Итальянских Альп. Лишь спустя 59 лет компания занялась выпуском спортивной одежды. Название осталось неизменным, а переводится оно с итальянского как «линия». В 2007 году компания перестала быть итальянской, её купили корейцы.
В 1943 году американская компания Procter & Gamble разработала порошок, удаляющий сильные загрязнения. С тех пор он известен по всему миру как Tide, что переводится с английского как «прилив» или «отлив». Но здесь хотя бы можно провести аналогию с процессами, происходящими в стиральной машине.
Кстати, в Советском Союзе порошок "Тайд" появился в 1970-х, его можно увидеть в фильме "Здравствуй и прощай". В середине 1990-х порошку вернули оригинальное название Tide.
Средство для мытья посуды Fairy было создано всё той же Procter & Gamble в 1950 году. Правда, на российский рынок товар попал лишь спустя 45 лет. Fairy в переводе на русский «фея» или «волшебный», но далеко не для всех. Ведь в некоторых странах это же моющее средство продают под другим наименованием. Например, в США оно называется Dawn - «рассвет».
Вернемся к сладостям. Довольно странный перевод у шоколадного батончика Kinder Bueno. Его название состоит из двух слов, каждое из которых представляет разные языки. Например, немецкое Kinder переводится как «дети», тогда как испанское Bueno означает «хороший».
Название вполне логично, только непонятно, почему испанские и немецкие слова использует итальянская компания Ferrero, производящая это лакомство с 1974 года.
Ну и закончим известным всем спортивным брендом Adidas. Известно, что компанию, которая изначально занималась пошивом тапочек и ортопедической обуви, основали братья Адольф и Рудольф Дасслеры, поэтому называлась она Gebrüder Dassler (Братья Дасслеры). После Второй мировой братья разругались (дошло до того, что они писали друг на друга доносы, кто из них больше дружил с нацистами во время войны) и поделили бизнес.
Так появились Adidas и Puma. Adidas получился из домашнего имени Адольфа Ади и первых трёх букв фамилии. Puma же поначалу называлась Ruda по имени Рудольф, а потом получила название в честь юношеского прозвища Рудольфа.
Источник:
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Head & Shoulders побанальнее переводится: голова и плечи