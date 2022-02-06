«Фея», «Млечный путь» и причём тут «Моби Дик»: как переводятся названия известных брендов

Кстати, слово "Галактика" образовано от греческого слова "молочный". А связана наша Галактика с молоком благодаря мифу, в котором Зевс подсунул спящей Гере Геракла, чтобы он попил её молока и стал бессмертным. Гера проснулась, оттолкнула Геракла, а её молоко разлилось по небу.

Кофейня Starbucks существует с 1971 года. Если переводить название буквально, то получатся «звёздные доллары», «звёздный самец» или даже «звёздный козёл». Однако дело в том, что основавший сеть кофеен Говард Шульц очень любил роман «Моби Дик», поэтому взял оттуда имя одного из персонажей – Старбека (Starbuck). Чтобы не уходить от морской тематики, на логотип решили поместить изображение мифической Сирены.