10 самых дорогих шарфов и платков в мире

Самый дорогой платок в списке не идет ни в какое сравнение с остальными, так как он был продан за колоссальные 4,8 миллиона долларов на лондонском аукционе Christie’s в 2011 году. Он называется Oceanie. Этот платок был создан Анри Матиссом и Зикой Ашер в 1946 году на студии Ascher Studio. Заоблачная цена объясняется не только эксклюзивность и редкостью, но и тем, что платок правильно хранился и находится в весьма приличном состоянии.

2022-01-18T15:49:33+03:00