10 самых дорогих шарфов и платков в мире

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Дизайнерские шарфы, платки и палантины стали одним из самых продаваемых аксессуаров на рынке предметов роскоши. Давайте на минутку заглянем в этот мир, чтобы иметь о нем представление.
История платков, одного из самых универсальных аксессуаров, которые можно купить за деньги, восходит к Древнему Египту: царица Нефертити носила накидку поверх головного убора. Самые дорогие шарфы и платки - шелковые и кашемировые. Дизайнер Тьерри Эрмес был первым, кто изготовил роскошный шелковый платок в 1937 году. С тех пор многие элитные бренды использовали материалы премиум-класса для создания этих аксессуаров - начиная с бренда Hermès и заканчивая такими модными домами, как Burberry и Fendi. Вот список самых дорогих шарфов и платков в мире.
1. Шарф Burberry Logo Graphic Scarf. Стоимость - 1050 долларов
Это один из самых дорогих шарфов бренда Burberry. Он сделан из итальянского кашемира, украшен логотипом и монограммой Томаса Берберри. Такой шарф носили многие знаменитости.
2. Платок Hermès Giant Scarf. Стоимость - 1372 доллара
Модель платка была разработана дизайнером Натали Рич-Фернандес в 2011 году. Изготавливается из шелка ручной работы.
3. Шарф Fendi Brown Mink Collar. Стоимость - 2390 долларов
Бренд Fendi, известный своими меховыми и кожаными изделиями, настолько роскошен, насколько это возможно. Один из самых необычных шарфов в списке — воротник из коричневой норки. Он украшен фирменным узором в виде логотипа FF на шарфе и подкладке из меха норки, а также имеет съемный зажим из редкого металла. Такой шарф есть, например, у Дженнифер Лопес.
4. Платок Hermès Silk Cashmere Scarf. Стоимость - 2471 доллар
Этой модели платка более 50 лет, она была разработана дизайнером Хьюго Грикаром в 1945 году. Это коллекционный шарф , часть винтажной эпохи Hermès 1940-х годов.
5. Шарф Fendi Two-Tone Mink And Knit Scarf. Стоимость - 3890 долларов
Шарф выполнен из высококачественного меха норки и вкраплений трикотажа. Karligraphy — коллекция, выпущенная в 2019 году в честь легендарного модельера Карла Лагерфельда. Шарф из норкового меха дополнен длинной черной вязаной бахромой и стоит 3890 долларов из-за уникальной каллиграфии.
6. Платок Hermès Zebra-Pegasus Print Scarf. Стоимость - 5200 долларов
Шарф Zebra-Pegasus, один из самых популярных аксессуаров бренда Hermès, был разработан Элис Ширли и изготовлен вручную индийскими мастерами. На прямоугольном платке изображен мифический Пегас, а крылатый конь перекрывается рисунком зебры. Он сделан из 100-процентного шелка, а дизайн дополнен стеклянными стержнями и бусинами.
7. Платок Hermès Suite Reversible Scarf. Стоимость - 6750 долларов
Этот платок выполнен двусторонним узором и его можно носить, перевернув на любую из сторон. Он изготовлен из кашемира, шелка и твида с краями, закрученными вручную. Отличается ослепительными цветами и дизайном Ex-Libris в синих, красных и черных оттенках. Двусторонний шарф Hermès Suite, изготовленный вручную в Индии по дизайну Сирилла Диаткина, стоит 6750 долларов.
8. Платок Hermès Silk And Bead Embroidered Scarf. Стоимость - 7800 долларов
Этот шелковый платок - одно из самых дорогих изделий, продаваемых Hermès. Он разработан Кристианом Ренонсиа и изготовлен вручную в Индии. На нем изображен Пегас, дизайн многоцветный и использует технику чернильной печати.
9. Шарф Fendi White Fox Fur Stole. Стоимость - 10200 долларов
Шарф Fendi изготовлен из меха белой лисы и перьев тон в тон белого цвета. Этот исключительно легкий шарф был разработан в Италии. В нем используется конструкция Flyweave, которая действительно делает его уникальным. Такой акссесуар есть, например, у Гвинет Пэлтроу и Хейли Бибер.
10. Платок Henri Matisse X Zika Ascher Scarf. Стоимость - 4,8 млн долларов на аукционе в 2011 году
Самый дорогой платок в списке не идет ни в какое сравнение с остальными, так как он был продан за колоссальные 4,8 миллиона долларов на лондонском аукционе Christie’s в 2011 году. Он называется Oceanie. Этот платок был создан Анри Матиссом и Зикой Ашер в 1946 году на студии Ascher Studio. Заоблачная цена объясняется не только эксклюзивность и редкостью, но и тем, что платок правильно хранился и находится в весьма приличном состоянии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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