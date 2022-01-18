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10 самых дорогих шарфов и платков в мире

10 самых дорогих шарфов и платков в мире (9 фото + 2 видео)

Автор:
18 января 2022 15:49
Сообщество : Факты
Метки: аксессуары   бренды   дизайнерская одежда   дорогие вещи   мода   платки   платок   шарфы   
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Дизайнерские шарфы, платки и палантины стали одним из самых продаваемых аксессуаров на рынке предметов роскоши. Давайте на минутку заглянем в этот мир, чтобы иметь о нем представление.
Это один из самых дорогих шарфов бренда Burberry. Он сделан из итальянского кашемира, украшен логотипом и монограммой Томаса Берберри. Такой шарф носили многие знаменитости.
Этой модели платка более 50 лет, она была разработана дизайнером Хьюго Грикаром в 1945 году. Это коллекционный шарф , часть винтажной эпохи Hermès 1940-х годов.
Шарф выполнен из высококачественного меха норки и вкраплений трикотажа. Karligraphy — коллекция, выпущенная в 2019 году в честь легендарного модельера Карла Лагерфельда. Шарф из норкового меха дополнен длинной черной вязаной бахромой и стоит 3890 долларов из-за уникальной каллиграфии.
Шарф Zebra-Pegasus, один из самых популярных аксессуаров бренда Hermès, был разработан Элис Ширли и изготовлен вручную индийскими мастерами. На прямоугольном платке изображен мифический Пегас, а крылатый конь перекрывается рисунком зебры. Он сделан из 100-процентного шелка, а дизайн дополнен стеклянными стержнями и бусинами.
Этот платок выполнен двусторонним узором и его можно носить, перевернув на любую из сторон. Он изготовлен из кашемира, шелка и твида с краями, закрученными вручную. Отличается ослепительными цветами и дизайном Ex-Libris в синих, красных и черных оттенках. Двусторонний шарф Hermès Suite, изготовленный вручную в Индии по дизайну Сирилла Диаткина, стоит 6750 долларов.
Этот шелковый платок - одно из самых дорогих изделий, продаваемых Hermès. Он разработан Кристианом Ренонсиа и изготовлен вручную в Индии. На нем изображен Пегас, дизайн многоцветный и использует технику чернильной печати.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аксессуары   бренды   дизайнерская одежда   дорогие вещи   мода   платки   платок   шарфы   
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17k
Наталья 3 часа назад
Ни одна из этих тряпок не стоит таких денег.
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Доктор Джонс Час назад
А шарфа из пуха с мошонки единорога нет?
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Serg2001 2 часа назад
Понты бесценны!... ))
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RALEXXX 2 часа назад
Скажем дружно…
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