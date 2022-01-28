«Пшено», «лелеять» и «Антилопы»: как переводятся названия знаменитых на весь мир брендов

Вряд ли кто-то не знает такую теплую обувь как угги бренда UGG. Её название образовалось от ugly boots, что переводится как «некрасивые сапоги». Но главное, что они очень теплые, что и обеспечило им такую популярность по всему миру. Такие некрасивые сапоги из овчины первыми стали носить австралийские фермеры. Но вообще подобная обувь известна и в других странах. Например, унты - чем не угги, разве что не такие уродливые.