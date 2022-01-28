«Пшено», «лелеять» и «Антилопы»: как переводятся названия знаменитых на весь мир брендов

Сегодня полки магазинов переполнены товарами с красующимися на этикетках иностранными названиями. Но много ли кто задумывался о том, как они переводятся, и как бы они выглядели в русской версии?
Примерно 60 лет назад инженер Виктор Миллсон придумал первые «памперсы» после того, как ему надоело менять своему маленькому внуку тканевые подгузники. Так и появилась компания Pampers, название которой переводится как «лелеять» или «баловать».
Вряд ли кто-то не знает такую теплую обувь как угги бренда UGG. Её название образовалось от ugly boots, что переводится как «некрасивые сапоги». Но главное, что они очень теплые, что и обеспечило им такую популярность по всему миру. Такие некрасивые сапоги из овчины первыми стали носить австралийские фермеры. Но вообще подобная обувь известна и в других странах. Например, унты - чем не угги, разве что не такие уродливые.
Братья Фостеры, создавая известный спортивный бренд Reebok, решили заглянуть в доставшийся им от деда словарь языка африкаанс (этот язык распространён в странах Южной Африки). Именно там они и отыскали это слово, которое переводится как «антилопа».
Кондитер Франклин Марс назвал батончик Snickers, появившийся аж в 1923 году, в честь своей любимой лошади. Неудивительно, что to snicker переводится как «фыркать», «хихикать» или «тихо ржать». Американцы ещё называют сникерсами кроссовки. Однако эти сникерсы произошли от слова sneak - красться. Так изначально называли спортивные кроссовки, в которых можно было передвигаться бесшумно.
Электротехника от LG известна на весь мир. Вот только мало кому известно, что бренд появился в результате слияния компаний Lucky и Goldstar. Именно он так и назывался до того, как появилось это сокращение. Так что название корейского бренда переводится как «счастливая Венера». В Корее Венеру называют "золотой звездой".
С корейским «Дошираком», появившимся в 50-х годах, всё гораздо проще. Дословно он переводится как «рис в коробке», хотя многие страны привыкли видеть именно лапшу.
Знали ли вы, что логотип известных леденцов Чупа-Чупс был создан в 1969 году известным художником Сальвадором Дали, который использовал для этого расцветку испанского флага? Отсюда и название с использованием испанского слова chupar, означающим «сосать».
А вот название конфет Skittles с разными фруктовыми вкусами вообще не имеет ничего общего с содержимым пачки, потому что переводится как «кегли». Однако слэнговое значение этого слово «ерунда», «мелочь» очень хорошо подходит к маленьким кислым конфеткам.
Зато линейка пятновыводителей Vanish, созданная в 1980-х, своим названием соответствует тому, для чего разрабатывался бренд. Ведь название переводится как «исчезать» или «пропадать». В общем-то, Vanish и служит для того, что пятна на одежде исчезали.
Название популярного китайского бренда Xiaomi, производящего всё что угодно от смартфонов до рюкзаков, не имеет ничего общего с выпускаемой продукцией. Слово состоит из двух иероглифов, первый из которых (小) означает "маленький", а второй (米) "рис", но вместе (小米) они переводятся как "пшено" или "просо". Однако сам основатель компании Лэй Цзюнь придумал названию другое значение.
Он напомнил, что для буддиста рисовое зёрнышко, которое присутствует в названии, по величине не уступает горе. Mi - это мобильный интернет или mission impossible (миссия невыполнима), которую компания своими усилиями делает выполнимой. Вообще, название скорее выбрали по благозвучию и для китайского, и для западного уха, а смысл прикрутили потом.
А какие названия брендов на русском языке стали для вас открытием?
Источник:
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