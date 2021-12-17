Выжить на протяжении веков: 15 известнейших брендов, дошедших до наших дней через сотни лет

Миллионы видов продукции и брендов, которые появляются на наших прилавках и затем пропадают бесследно, исчезая во времени. Но среди них есть несомненные долгожители, которые и через сотни лет радуют своих покупателей качеством и историей.
Пушкин писал в "Евгении Онегине"
«Евгения Онегина»:
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.
8 мая 1886 года в аптеке Jacob's Pharmacy в центре Атланты продали первую порцию напитка за 5 центов
Орео (англ. «Oreo Biscuit») было впервые разработано и произведено в 1912 году компанией National Biscuit Company (в настоящее время известной как Nabisco) на фабрике в Челси, одном из районов Манхэттена
Интересно, что «Heinz» начинался вовсе не с кетчупа, а с консервированного тёртого хрена, который производили по рецепту матери Джона Хайнца – основателя компании
Изначально компания занималась продажей мыла и пекарского порошка. В качестве рекламного хода в 1892 году к банке порошка стали прилагать пачку жевательной резинки, которая быстро стала популярнее основного продукта.
Ликероводочный завод Джека Дениеэла стал первым зарегистрированным в Америке.
Bourbon появился в 1770е годы, когда фермеры, выращивающие кукурузу в Кентукки, научились перерабатывать злак в виски. Но в 1795 году история напитка вышла на новый виток, – именно тогда Джейкоб Бим продал первый баррель виски под названием «Old Jake Beam Sour Mash»
Pilsner Urquell - светлое пиво низового брожения, выпускающееся с 1842 года в городе Пльзень
Магазин Томаса Твайнинга, который он открыл в 1706 году в Лондоне, работает до сих пор
В России в 1913 году императорский дом Романовых праздновал 300-летие царской династии.
В честь этого события торговый дом "С. Сиу и Ко" выпустил печенье "Юбилейное".
Официально марка была зарегистрована в 1913, а в 1934 была открыта большая кофейная жаровня. В России бренд появился в 1994 году.
Джон Кедбери открывает небольшую кондитерскую лавочку в Бирмингеме. Его шоколад быстро завоевывает популярность и в 1853 году удостаивается титула “Поставщик Королевского Двора”. Сейчас компания также выпускает такие марки как Fruit and nuts”, “Wispa”, “Picnic” и другие.
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Этот отель расположен в Яманаши, Япония и действует с 705 года. Книга рекордов Гиннеса признаёт его старейшим отелем и конечно же это одна из старейших компаний, которая по-прежнему существует сегодня. Компания пережила 52 поколения семей.
Кстати, Breguet -французская марка.
Имя Beretta наверняка знакомо многим людям, так как является производителем большого количества оружия, которое вы можете увидеть в фильмах, играх и телевизионных шоу, а также в руках вооружённого персонала в реальной жизни. Семейная компания была создана в 1526 году, и сейчас поставляет оружие по всему миру благодаря расположению среди обогащённых железом гор, которые обеспечивают её всеми необходимыми компонентами.
Сдается мне, что есть компании и производители интересней и старее.
600 лет.