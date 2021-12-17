FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1150 постов • 240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Выжить на протяжении веков: 15 известнейших брендов, дошедших до наших дней через сотни лет

Выжить на протяжении веков: 15 известнейших брендов, дошедших до наших дней через сотни лет (15 фото)

Автор:
17 декабря 2021 12:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   бренды   интересное   история   марка   продукция   реклама   
1026
15

Миллионы видов продукции и брендов, которые появляются на наших прилавках и затем пропадают бесследно, исчезая во времени. Но среди них есть несомненные долгожители, которые и через сотни лет радуют своих покупателей качеством и историей.

×
×

Пушкин писал в "Евгении Онегине"

«Евгения Онегина»:

Онегин едет на бульвар

И там гуляет на просторе,

Пока недремлющий брегет

Не прозвонит ему обед.

Орео (англ. «Oreo Biscuit») было впервые разработано и произведено в 1912 году компанией National Biscuit Company (в настоящее время известной как Nabisco) на фабрике в Челси, одном из районов Манхэттена


Интересно, что «Heinz» начинался вовсе не с кетчупа, а с консервированного тёртого хрена, который производили по рецепту матери Джона Хайнца – основателя компании

Изначально компания занималась продажей мыла и пекарского порошка. В качестве рекламного хода в 1892 году к банке порошка стали прилагать пачку жевательной резинки, которая быстро стала популярнее основного продукта.


Ликероводочный завод Джека Дениеэла стал первым зарегистрированным в Америке.


Bourbon появился в 1770е годы, когда фермеры, выращивающие кукурузу в Кентукки, научились перерабатывать злак в виски. Но в 1795 году история напитка вышла на новый виток, – именно тогда Джейкоб Бим продал первый баррель виски под названием  «Old Jake Beam Sour Mash»

Магазин Томаса Твайнинга, который он открыл в 1706 году в Лондоне, работает до сих пор

В России в 1913 году императорский дом Романовых праздновал 300-летие царской династии.

В честь этого события торговый дом "С. Сиу и Ко" выпустил печенье "Юбилейное".


Официально марка была зарегистрована в 1913, а в 1934 была открыта большая кофейная жаровня. В России бренд появился в 1994 году.



Джон Кедбери открывает небольшую кондитерскую лавочку в  Бирмингеме. Его шоколад быстро завоевывает популярность и в 1853 году удостаивается титула “Поставщик Королевского Двора”. Сейчас компания также выпускает такие марки как Fruit and nuts”, “Wispa”, “Picnic”  и другие.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   бренды   интересное   история   марка   продукция   реклама   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
pilgrimnl 42 минуты назад
Nisiyama Onsen Keiunkan
Этот отель расположен в Яманаши, Япония и действует с 705 года. Книга рекордов Гиннеса признаёт его старейшим отелем и конечно же это одна из старейших компаний, которая по-прежнему существует сегодня. Компания пережила 52 поколения семей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 13 минут назад
Бренд "древние укры" существует с незапамятных времен, еще когда мамонты по Европе бегали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
KiploksAKS 20 минут назад
Французские виноделы смотрят на них, как на детей.
Кстати, Breguet -французская марка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Полчаса назад
Ну, бренд "Coca-Cola" имеет богатую историю...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl 41 минуту назад
Beretta
Имя Beretta наверняка знакомо многим людям, так как является производителем большого количества оружия, которое вы можете увидеть в фильмах, играх и телевизионных шоу, а также в руках вооружённого персонала в реальной жизни. Семейная компания была создана в 1526 году, и сейчас поставляет оружие по всему миру благодаря расположению среди обогащённых железом гор, которые обеспечивают её всеми необходимыми компонентами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mowgley 43 минуты назад
Löwenbräu варят пиво с 1383 года
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Час назад
https://arzamas.academy/mag/461-oldest-companieshttps://arzamas.academy/mag/461-oldest-companies

Сдается мне, что есть компании и производители интересней и старее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался 25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения 25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения Карточная жизнь: исторический экскурс по продкарточкам нашей Родины Карточная жизнь: исторический экскурс по продкарточкам нашей Родины История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии 35 странных и интересных исторических фактов 35 странных и интересных исторических фактов
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

652336



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности
1
348
Уфимский клуб ограничил вход лицам кавказской национальности
Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня
3
96
Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня
Набирающие популярность в сообществах
Растения о которых все слышали, но не все видели
0
2
Растения о которых все слышали, но не все видели
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
10
31
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот наркоман - горе в семье
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#интересное#факты#Ynews#Россия#дтп#аварии#милота#кража
#Юмор#прикол#СССР#кино#подборка#автомобили#картинки#забавно#сарказм#новости
#животные#интересно#люди#автомир#история#природа#в мире#авто аварии#Жизнь#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться