25 бессмысленных ерундовин залуивитоненных по самое не балуйся

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Вот понты, что в них такого? Не как у всех, как у другого. Что было надо все обклеить, все лейбами завешать и замлеять. Гуччи, Прада, Луи Виттон и прочая отрада. Зачем? Ну шоб було. 25 затейников, котоыре обклеили понтами все вокруг...
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Метки: Луи Виттон Юмор бессмысленно бренды глупость лейбы понты
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Вообще шикарно. Может пойдем дальше?
Запрадим, Зазарим, Заостим, Загучим,...
Блин я не могу уже, ржу:::)