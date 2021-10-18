25 бессмысленных ерундовин залуивитоненных по самое не балуйся

Вот понты, что в них такого? Не как у всех, как у другого. Что было надо все обклеить, все лейбами завешать и замлеять. Гуччи, Прада, Луи Виттон и прочая отрада. Зачем? Ну шоб було. 25 затейников, котоыре обклеили понтами все вокруг...