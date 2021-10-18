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25 бессмысленных ерундовин залуивитоненных по самое не балуйся

25 бессмысленных ерундовин залуивитоненных по самое не балуйся (23 фото)

Автор:
18 октября 2021 14:37
Сообщество : Юмор
Метки: Луи Виттон   Юмор   бессмысленно   бренды   глупость   лейбы   понты   
1338
23

Вот понты, что в них такого? Не как у всех, как у другого. Что было надо все обклеить, все лейбами завешать и замлеять. Гуччи, Прада, Луи Виттон и прочая отрада. Зачем? Ну шоб було. 25 затейников, котоыре обклеили понтами все вокруг...

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Метки: Луи Виттон   Юмор   бессмысленно   бренды   глупость   лейбы   понты   
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16  комментариев
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11k
кира 49 минут назад
У меня всегда было такое ощущение, что свой фирменный рисунок Луи Виттон содрал со старых советских бабушкиных дерматиновых сумок и клеенок. Были такие в 60-70-х годах. Почему-то именно этот "узор" до сих пор вызывает стойкое неприятие изделий этой фирмы.
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15k
ЦСКА 2 минуты назад
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42k
Sxoxa 8 минут назад
...залуивитоненных...
Вообще шикарно. Может пойдем дальше?
Запрадим, Зазарим, Заостим, Загучим,...
Блин я не могу уже, ржу:::)
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1k
-(0)_(0)- 8 минут назад
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1k
-(0)_(0)- 8 минут назад
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1k
-(0)_(0)- 11 минут назад
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12k
Алекс 14 минут назад
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1k
-(0)_(0)- 15 минут назад
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22k
Сибиряк Час назад
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90
KVadik Сибиряк 20 минут назад
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22k
Андрей Час назад
Хочешь быть богатым-начинай выпускать никомуненужную хрень!
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90
KVadik Андрей 7 минут назад
Вообще-то Луи Вюиттон был мастером по изготовлению сундуков, коробок и т.п. Он изобрел дорожный сундук (чемодан) и начал их выпуск в 19 веке.
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4k
Максим Час назад
Приятель в свое время занимался тем, что привозил из Китая кожу и "экокожу" (дерматин) с различными принтами, чаще всего именно Витон. Люди обтягивали салоны автомобилей. По мне так глупость какая-то.
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