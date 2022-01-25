Известные бренды с неизвестными лицами: как выглядели люди, основавшие знаменитые компании

Джинсы Levi’s считаются американским брендом. Вот только стали они таковыми благодаря немецкому иммигранту Ливаю Страуссу, который в 1853 году переехал в Сан-Франциско и открыл там собственную лавку. Современные джинсы начали изготавливать в 1920-х годах и предназначались для рабочих. Лишь в 60-х их стали носить уже все, кому не лень.