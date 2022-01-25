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Известные бренды с неизвестными лицами: как выглядели люди, основавшие знаменитые компании

Известные бренды с неизвестными лицами: как выглядели люди, основавшие знаменитые компании (12 фото)

Автор:
25 января 2022 23:23
Сообщество : Факты
Метки: большие компании.бренды   бренды   известные бренды   компании   создатели брендов   
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Вся наша жизнь сегодня окружена брендами. О каких-то просто могли слышать, а продукцию некоторых, вероятно, и покупали. Вот только мало кто задумывается, а как выглядели легендарные люди, создавшие марки автомобилей, техники, одежды или каких-либо продуктов питания.

С последних и начнем. На сегодняшний день Barilla – крупнейший производитель макаронных изделий. А выросла компания из небольшой пекарни Петро Бариллы-старшего.

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 Все мы помним, когда компания Knorr выпускала только супы в пакетиках и бульонные кубики. Сейчас же ассортимент её продукции гораздо шире. Само же предприятие появилось аж в 1838 году благодаря Карлу Генриху Теодору Кнорру.

Сухие завтраки, какао или шоколад от Nestlé можно встретить на прилавке любого магазина. Хотя изначально компания, созданная Генри Нестле в 1860-х годах, производила детское питание на основе детского молока.

Джинсы Levi’s  считаются американским брендом. Вот только стали они таковыми благодаря немецкому иммигранту Ливаю Страуссу, который в 1853 году переехал в Сан-Франциско и открыл там собственную лавку.  Современные джинсы начали изготавливать в 1920-х годах и предназначались для рабочих. Лишь в 60-х их стали носить уже все, кому не лень.

Ещё один известный бренд – Burberry, специализирующий на продаже косметики, парфюмерии, аксессуаров, верхней одежды и кроссовок. Хотя начиналось всё с небольшого магазинчика одежды, открытым Томасом Берберри в 1856 году.

Знаменитый Louis Vuitton, основанный в 1854 году Луи Виттоном, изначально выпускал только чемоданы. С годами ассортимент стал расширяться, а к его рекламе уже подключались звезды со всего мира, вроде Мадонны или Анджелины Джоли.

Johnson & Johnson известна своей медицинской продукцией и товарами по уходу за собой. Правда, в момент основания Робертом Вудом Джонсоном в 1873 году она носила название Seabury & Johnson, по фамилиям двух создателей, и выпускала хирургические бинты. Позже, когда деловой партнер откололся, название изменили.

Нет человека, не знающего о существовании головоломки Кубик Рубика, созданной венгерским преподавателем архитектуры Эрне Рубиком. В 1980 году была выпущена весьма скромная партия, но особый интерес к продукту вырос, когда ТВ и СМИ активно растиражировали рекламу. Теперь эта игрушка, ломающая мозг, известна во всём мире.

В 1924 году на свет появилась компания Hugo Boss, основанная Хуго Фердинандсом Боссом. Изначально она выпускала повседневную одежду, но после кончины создателя бренда, его зять встал у руля и выпустил первый мужской костюм. С тех пор компания производит не только известную марку строгих костюмов, но и знаменитые духи.

Ну и закончим Lamborghini, основанной в 1963 году Ферруччо Ламборгини, желавшим конкурировать со спортивными автомобилями Ferrari. Хоть основатель и зарекался, что машины его марки никогда не будут участвовать в спортивных гонках, позже они всё равно появились в составе «Формулы 1».

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Метки: большие компании.бренды   бренды   известные бренды   компании   создатели брендов   
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5k
au3 Час назад
"производила детское питание на основе детского молока."

Это как? Молоко отбирали у детей и раздавали детям?
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2k
Frank Borman Минуту назад
Кульные бренды. Вот такие бренды устанавливали тренды для других мировых брендов.
Например, бренд Хуго Босс шил знаменитые черные униформы СС. Сам херр Хуго был в нацистском тренде с 1931 года.
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34k
KiploksAKS Час назад
С Ламборгини всё ещё смешнее. Он производил трактора и прочую сельхозтезнику, и как-то раз, в 1963, поцапался с Энцо Феррари по поводу конструкции сцепления. Феррари отказался принимать всерьёз критику какого-то тракториста, и Ламборгини решил доказать делом, что Энцо Феррари был в корне неправ.
Доказал, и в 1972 продал автомобильную часть своего бизнеса.
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