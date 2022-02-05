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Их знала и любила вся страна, но народными они так и не стали. Актеры, которым не дали звание «Народный артист СССР»

Их знала и любила вся страна, но народными они так и не стали. Актеры, которым не дали звание «Народный артист СССР» (6 фото)

Автор:
05 февраля 2022 22:07
Метки: актеры   кино   факты   
739
6

В 1936-ом было учреждено почетное звание «Народный артист СССР». Оно выдавалось высшим органом власти, и за 55 лет своего существования ее получили порядка тысячи человек. После распада СССР предлагалось не вспоминать об этом звании, якобы страны уже нет, как и ее артистов. Со временем такие предложения поступать перестали, а звание «Народный артист СССР» стало своеобразным символом.

Это звание служило высшим признанием творческой деятельности. В то время были великолепные артисты, известные на всю страну. Своим творчеством они внесли неоценимый вклад в советский кинематограф и были достойны этого звания, но так его и не получили.


Василий Шукшин

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Василий Макарович был разносторонним человеком. Он одинаково талантливо снимал фильмы, играл в них сам, писал сценарии и книги. Наверное спустя время Шукшин бы удостоился заветного «Народного артиста СССР», вот только этого времени судьба ему не дала...

Василий Макарович ушел из жизни в 1974-ом, во время работы над картиной «Они сражались за Родину». Ему было всего 45 лет.


Андрей Миронов

Андрей Александрович довольно часто появлялся на голубых экранах, причем в самых разных образах. Однако большинство зрителей любит и помнит его больше как артиста комедийного амплуа. Для многих он давно стал народным, не хватало лишь того, чтобы это было зафиксировано документом.

В 1980-ом году Миронов удостоился «Народного артиста РСФСР». Казалось, что пройдет немного времени и на горизонте покажется высшая награда. Но 14 августа 1987-го во время выступления Миронов упал в обморок. Он скончался через два дня, не приходя в сознание. Ему было 46 лет.


Валентина Серова

Валентина Васильевна играла в кино не так и много. Однако самые яркие картины с ее участием вышли в годы Великой Отечественной войны. Отчасти эти фильмы давали людям надежду, и желание продолжать жить в это страшное время. Вклад Серовой невозможно не оценить.

К большому сожалению сейчас ее творческие успехи ушли на второй план, ведь массовой публике гораздо интересней подробности личной жизни.


Леонид Быков

Леонид Федорович был талантлив во всем. Помимо великолепных актерских работ он снял знаменитую картину «В бой идут одни «старики». Только за нее Быкову должны были дать звание, но увы.

Во многих источниках указывается, что Леонид Федорович не получил «Народного артиста СССР» в силу возраста.


Алексей Смирнов

Алексей Макарович был актером, который одинаково хорошо смотрелся как в комедии, так и в драме. Хотя бы вспомнить его по фильму «Операция Ы» и совершенно противоположный образ в картине «В бой идут одни «старики».

За свою карьеру он подарил множество запоминающихся героев, его знали и любили, но на бумаге «Народным артистом» Алексей Макарович так и не стал.

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Метки: актеры   кино   факты   
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800
Hallo FreeSpace 11 часов назад
да им и не надо ... они и так хороши
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9k
Клёст 4 часа назад
Как ни странно, звание народного артиста даёт не народ. Удивительно, да?)
Поэтому оно часто достается невесть кому, а не тому кем заслужено по праву.
Но вот свою любовь, народ дарит только достойным, и это не пропишешь как ставку в зарплатных ведомостях - это бесценно))
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3k
RALEXXX 6 часов назад
У Высоцкого вообще никакого звания не было. Но он был народнее многих официальных "народных".
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1k
Viktor 9 часов назад
Зато сейчас всяким марамойкам раздают .
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73
DrZong 11 часов назад
Звания давали в строгой очерёдности...
сначала заслуженного артиста республики, потом народного артиста республики, потом уже народного артиста СССР
И Леонид Быков и Алексей Смирнов тоже, к сожалению, не успели получить звание...

Леонид Быков
Народный артист УССР (5 августа 1974 года)
народного СССР давали обычно через 8-10 лет после народного республики
Погиб в автомобильной аварии 11 апреля 1979 года (50 лет)

Алексей Смирнов
Стал известен только уже во взрослом возрасте, в 61-62 году, когда ему было 42 года.
заслуженный артист РСФСР (1976)
Умер 7 мая 1979 (59 лет)
Не смог перенести смерть друга - Леонида Быкова
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