Их знала и любила вся страна, но народными они так и не стали. Актеры, которым не дали звание «Народный артист СССР»

Валентина Васильевна играла в кино не так и много. Однако самые яркие картины с ее участием вышли в годы Великой Отечественной войны. Отчасти эти фильмы давали людям надежду, и желание продолжать жить в это страшное время. Вклад Серовой невозможно не оценить.

К большому сожалению сейчас ее творческие успехи ушли на второй план, ведь массовой публике гораздо интересней подробности личной жизни.





Леонид Быков