Над чем на самом деле смеялись герои Никулина и Плятта в новелле «Родственные души»

Собратья по несчастью забывают, что один жертва, а второй - преступник, и начинают делиться способами лечения хронического ревматизма. В конечном итоге они сходятся во мнении, что самое действенное средство - это алкоголь.

Во время съемочного процесса произошел интересный момент, который Юрий Владимирович описывал в своей книге воспоминаний «Почти серьезно...».

По сюжету, когда домовладельца и воришку подружила «родственная» тема, они должны были сесть на кровати и начать заразительно смеяться. Однако довольно простой эпизод никак не давался актерам - они просто не могли заставить себя засмеяться так, чтобы это выглядело без фальши.

После десятков безуспешных дублей режиссер фильма Леонид Гайдай не на шутку рассердился. Он заявил: - «Если через 5 минут вы не станете смеяться, я закончу съемку и потребую, чтобы расходы на нее записали на ваш счет!». Разумеется, после такого артисты не могли выдавить из себя даже самую примитивную улыбку.