Над чем на самом деле смеялись герои Никулина и Плятта в новелле «Родственные души»

В далеком 1962-ом году на экраны вышла картина под названием «Деловые люди». В ее основу легли три рассказа О.Генри, а именно: «Дороги, которые мы выбираем», «Вождь краснокожих» и «Родственные души».
Последняя новелла рассказывала историю о том, как в дом к обеспеченному господину ворвался вооруженный грабитель.
Хозяина особняка сыграл Ростислав Плятт, а роль вора блестяще исполнил Юрий Никулин, наделив своего персонажа классической комичностью.
По сюжету вор оценивает обстановку и натыкается на хозяина дома, лежащего в постели. Грабитель угрожает и просит поднять руки, однако тот смог вытянуть лишь одну - ревматизм. Внезапно воришка начинает проявлять интерес, ведь сам страдает этой болезнью.
Собратья по несчастью забывают, что один жертва, а второй - преступник, и начинают делиться способами лечения хронического ревматизма. В конечном итоге они сходятся во мнении, что самое действенное средство - это алкоголь.
Во время съемочного процесса произошел интересный момент, который Юрий Владимирович описывал в своей книге воспоминаний «Почти серьезно...».
По сюжету, когда домовладельца и воришку подружила «родственная» тема, они должны были сесть на кровати и начать заразительно смеяться. Однако довольно простой эпизод никак не давался актерам - они просто не могли заставить себя засмеяться так, чтобы это выглядело без фальши.
После десятков безуспешных дублей режиссер фильма Леонид Гайдай не на шутку рассердился. Он заявил: - «Если через 5 минут вы не станете смеяться, я закончу съемку и потребую, чтобы расходы на нее записали на ваш счет!». Разумеется, после такого артисты не могли выдавить из себя даже самую примитивную улыбку.
Вскоре в голове Плятта созрела идея: «А давай рассказывать друг другу анекдоты? Засмеемся по-настоящему, а в этот момент нас снимут». Все бы ничего, да только Никулин и Плятт оказались в этом деле большими знатоками. Юрий Владимирович едва успевал начать анекдот, как Ростислав Янович проговаривал его конец. За многочисленными безуспешными попытками рассмешить друг друга мрачно смотрел Леонид Гайдай.
Вскоре на съемочную площадку пришел директор фильма и спросил: - «Ну что, отсмеялись они?». Плятту такой вопрос явно пришелся не по душе. Он с ехидством ответил: - «Когда покажите свой голый пупырчатый живот, тогда и начнем смеяться».
После странной фразы все члены съемочной группы находились в истерическом хохоте. Естественно, актеры не смогли сдержаться и тоже засмеялись. И только Гайдай уловив момент крикнул оператору: - «Снимайте!».
Источник:
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