Шлем из «Джентльменов удачи» существовал на самом деле

Для фильма сделали копию, по иронии повторившую судьбу оригинала
Одна из центральных сюжетных линий комедийного фильма «Джентльмены удачи» закручивалась вокруг драгоценного шлема Александра Македонского, который так отчаянно искали главные герои и милиция.
В картине профессор Мальцев говорит милиционеру о том, что этот артефакт был утерян Македонским во время знаменитого Индийского похода. В общем и целом на этом правда и заканчивается, ведь в действительности легендарный шлем не найден и по сей день.
Несмотря на необычный внешний вид для того времени подобный шлем не был чем-то удивительным. Похожий артефакт был у царя Пирра и у Филиппа V. Куда интереснее дело обстоит именно с рогами.
Жители Египта, долгое время страдавшие от персов, воспринимали Македонского как освободителя, даже сделали его сыном Амона. У этого божества священным животным был баран. Так что рога были своеобразным символом богоподобности, доблести и мощи. Нередко артефакт использовался не как средство защиты головы, а просто в качестве оберега. Македонский оставлял его в доме, чтобы тот в его отсутствие защищал родину.
В тот самый Индийский поход Александр не прихватил с собой шлем. В итоге индийская кампания выдалась одной из самых изнурительных и тяжелых. Понимая, что без помощи «магических сил» не обойтись, он отправляет в Македонию воинов, чтобы те доставили шлем. Правда к Македонскому вещица уже не вернулась.
По возвращению из Македонии воины напоролись на разбойников и потеряли артефакт. Позднее бандитов поймали, но выведать у них местоположение украденного шлема так и не удалось.
«Реликвия», показанная в «Джентльменах удачи», хоть и похожа, но само собой не представляет никакой исторической ценности. Она лишь реквизит. Умельцы из киностудии смастерили ее из простой пожарной каски, приделав рога и покрасив золотой краской.
В какой-то степени киношный шлем повторил судьбу оригинала - он потерялся. Долгое время реквизит не могли найти. Работники музея «Мосфильма» подозревали, что знаменитый реквизит просто украли. Спустя время его все же удалось отыскать - рогатый шлем находился на антресолях помещения сценическо-постановочных сцен, в большой куче разнообразного хлама.
Сейчас киношный шлем находится в музее. Кто знает, возможно археологам удастся отыскать и настоящий, если конечно его уже не «распилили, переплавили и даже продали за границу».
Источник:
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Бактрия, Согдиана, Амударья...
Поэтому и действия происходят на территории СССР...
- Тут наверное змеи...
- Какие ещё змеи?!
- Кобры!