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Шлем из «Джентльменов удачи» существовал на самом деле

Шлем из «Джентльменов удачи» существовал на самом деле (5 фото)

Автор:
03 февраля 2022 10:26
Сообщество : Кино
Метки: Джентльменов удачи   актеры   кино   роль   факты   фильм   шлем   
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Для фильма сделали копию, по иронии повторившую судьбу оригинала

Одна из центральных сюжетных линий комедийного фильма «Джентльмены удачи» закручивалась вокруг драгоценного шлема Александра Македонского, который так отчаянно искали главные герои и милиция.

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В картине профессор Мальцев говорит милиционеру о том, что этот артефакт был утерян Македонским во время знаменитого Индийского похода. В общем и целом на этом правда и заканчивается, ведь в действительности легендарный шлем не найден и по сей день.

Несмотря на необычный внешний вид для того времени подобный шлем не был чем-то удивительным. Похожий артефакт был у царя Пирра и у Филиппа V. Куда интереснее дело обстоит именно с рогами.

Жители Египта, долгое время страдавшие от персов, воспринимали Македонского как освободителя, даже сделали его сыном Амона. У этого божества священным животным был баран. Так что рога были своеобразным символом богоподобности, доблести и мощи. Нередко артефакт использовался не как средство защиты головы, а просто в качестве оберега. Македонский оставлял его в доме, чтобы тот в его отсутствие защищал родину.

В тот самый Индийский поход Александр не прихватил с собой шлем. В итоге индийская кампания выдалась одной из самых изнурительных и тяжелых. Понимая, что без помощи «магических сил» не обойтись, он отправляет в Македонию воинов, чтобы те доставили шлем. Правда к Македонскому вещица уже не вернулась.

По возвращению из Македонии воины напоролись на разбойников и потеряли артефакт. Позднее бандитов поймали, но выведать у них местоположение украденного шлема так и не удалось.

«Реликвия», показанная в «Джентльменах удачи», хоть и похожа, но само собой не представляет никакой исторической ценности. Она лишь реквизит. Умельцы из киностудии смастерили ее из простой пожарной каски, приделав рога и покрасив золотой краской.

В какой-то степени киношный шлем повторил судьбу оригинала - он потерялся. Долгое время реквизит не могли найти. Работники музея «Мосфильма» подозревали, что знаменитый реквизит просто украли. Спустя время его все же удалось отыскать - рогатый шлем находился на антресолях помещения сценическо-постановочных сцен, в большой куче разнообразного хлама.

Сейчас киношный шлем находится в музее. Кто знает, возможно археологам удастся отыскать и настоящий, если конечно его уже не «распилили, переплавили и даже продали за границу».


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Метки: Джентльменов удачи   актеры   кино   роль   факты   фильм   шлем   
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16k
тов.Suhov Час назад

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1k
Скальпы Гуронов 2 минуты назад
Вообще-то перед индийским походом был поход в на территорию сегодняшней Средней Азии.
Бактрия, Согдиана, Амударья...
Поэтому и действия происходят на территории СССР...
- Тут наверное змеи...
- Какие ещё змеи?!
- Кобры!

Ссылка youtu.be
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2k
Frank Borman 22 минуты назад
Искандер Зулькарнейн = Александр Рогатый, такую кликуху придумали азиаты Александру Македонскому. Как видим, и СССР тоже считал, что у македонца были рога. А нынешняя Россия считает, что Македония - это славянская Скопьения.
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
да наверняка уже нет настоящего шлема..
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36k
Aleksandr 43 минуты назад
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5k
Игорь Михайлов Час назад
Шлем из «Джентльменов удачи» существовал на самом делеПосмотреть
Шлем из «Джентльменов удачи» существовал на самом деле
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