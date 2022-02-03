Шлем из «Джентльменов удачи» существовал на самом деле

Несмотря на необычный внешний вид для того времени подобный шлем не был чем-то удивительным. Похожий артефакт был у царя Пирра и у Филиппа V. Куда интереснее дело обстоит именно с рогами.

Жители Египта, долгое время страдавшие от персов, воспринимали Македонского как освободителя, даже сделали его сыном Амона. У этого божества священным животным был баран. Так что рога были своеобразным символом богоподобности, доблести и мощи. Нередко артефакт использовался не как средство защиты головы, а просто в качестве оберега. Македонский оставлял его в доме, чтобы тот в его отсутствие защищал родину.

В тот самый Индийский поход Александр не прихватил с собой шлем. В итоге индийская кампания выдалась одной из самых изнурительных и тяжелых. Понимая, что без помощи «магических сил» не обойтись, он отправляет в Македонию воинов, чтобы те доставили шлем. Правда к Македонскому вещица уже не вернулась.

По возвращению из Македонии воины напоролись на разбойников и потеряли артефакт. Позднее бандитов поймали, но выведать у них местоположение украденного шлема так и не удалось.