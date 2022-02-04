В Челябинске полицейские сняли захватывающий ролик о нетрезвых водителях

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: на то, как горит огонь, на то, как течёт вода и на ролики, которые снимают государственные органы. На этот раз Челябинские водители сняли остросюжетный ролик о пьяных водителях.
Если вы водитель и решили выпить, то лучше вызовите такси. Такой смысл несёт этот ролик. В нём прекрасно всё - умопомрачительная игра актёров, захватывающий сюжет, музыкальное сопровождение и работа оператора. Особенно впечатляет суровый взгляд инспектора ДПС.
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Интересно, какой был бюджет на снятие ролика?
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Полбутылки водки.
Явно оператор тик-токерь, режисёр тоже.