FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5699 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Челябинске полицейские сняли захватывающий ролик о нетрезвых водителях

В Челябинске полицейские сняли захватывающий ролик о нетрезвых водителях (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 09:12
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   водители   интересное   полиция   ролик   фото   челябинск   
1723
1
1

Бесконечно можно смотреть на три вещи: на то, как горит огонь, на то, как течёт вода и на ролики, которые снимают государственные органы. На этот раз Челябинские водители сняли остросюжетный ролик о пьяных водителях.

Если вы водитель и решили выпить, то лучше вызовите такси. Такой смысл несёт этот ролик. В нём прекрасно всё - умопомрачительная игра актёров, захватывающий сюжет, музыкальное сопровождение и работа оператора. Особенно впечатляет суровый взгляд инспектора ДПС.

Интересно, какой был бюджет на снятие ролика?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   водители   интересное   полиция   ролик   фото   челябинск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
416
комнатный сибиряк 55 минут назад
Из ролика понятно то , что если ты бухой и рядом мент то надо ехать на такси
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
976
foma 84 Полчаса назад
До чего Автоваз дошёл. Калину с правым рулем х.ра.чить научились)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
976
foma 84 Полчаса назад
"Если вы водитель и решили выпить"...я, думаю правильнее будет "Если ТЫ конченая гнида решил выпить и сесть за руль...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
416
комнатный сибиряк 57 минут назад
А если бухой водитель был например в форме какого-нибудь полковника или с депутатским значком , хотелось бы в таком случае глянуть на реакцию полициейского
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Стебан Шутник 2 часа назад
Интересно, какой был бюджет на снятие ролика?
======
Полбутылки водки.
Явно оператор тик-токерь, режисёр тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 2 часа назад
А задние фонари то, тонированы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ишты 2 часа назад
Теперь не только водители, но и некоторые пассажиры бросят пить! Потому-что подсядут на то, что создатели ролика шмалили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
DeniZZka 2 часа назад
Инспектор румяный такой))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кархародон 2 часа назад
Сел в машину с правым рулём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ah3007 2 часа назад
Водитель и машина на автопилоте)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать Тракторист устроил гонки по полю с ДПС Тракторист устроил гонки по полю с ДПС "Мне там и хвастаться-то нечем!": в Волгограде мужчина размахивал своим хозяйством из люка Subaru "Мне там и хвастаться-то нечем!": в Волгограде мужчина размахивал своим хозяйством из люка Subaru "Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв" "Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв" Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28546



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
47
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Премия Дарвина: самые глупые способы лишить себя жизни
0
87
Премия Дарвина: самые глупые способы лишить себя жизни
Набирающие популярность в сообществах
Прикольные картинки про грибников
0
13
Прикольные картинки про грибников
Совпадение?
0
15
Совпадение?
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Максимальный уровень сложности
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#люди#подборка#Приколы#в мире#картинки#США#актеры
#фото#ватермарк#история#полиция#интересное#авто аварии#фильм#мошенники#автомир#школа
#прикол#интересно#кино#дтп#аварии#Разное#автомобили#СССР#Москва#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться