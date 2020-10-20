Подполковника полиции подозревают в пьяном дебоше и вымогательстве

Вечером 16 октября в кафе-баре «Берлога» в Нагайбакском районе Челябинской области произошёл конфликт между двумя мужчинами, одним из которых, предположительно, является подполковник полиции Айдар Даутов. Видеозапись инцидента появилась в паблике "Омбудсмен полиции" .

Автор ролика сообщил, что Даутов выпил и в пьяном угаре устроил драку с посетителями заведения.

"Для того, что бы угомонить пьяного подполковника, сотрудникам кафе пришлось вызвать наряд Росгвардии. При виде коллег в погонах, Даутов продолжил избивать человека. На следующий день, Даутов стал заметать следы, своих ночных похождений, в районной больнице с. Фершампенуаз, снял побои, а для него это не проблема т.к. его мать работает в данной больнице медсестрой, и теперь вымогает у своего типа "обидчика" деньги", - сообщил автор ролика.