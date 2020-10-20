Подполковника полиции подозревают в пьяном дебоше и вымогательстве

В Челябинской области в кафе-баре «Берлога» подполковник внутренней службы местного управления МВД РФ Айдар Даутов напился и устроил пьяный дебош с одним из посетителей. После этого Даутов воспользовался связями, снял побои и начал требовать от посетителя компенсации. К слову сказать, дерущихся разнимали бойцы Росгвардии.
Вечером 16 октября в кафе-баре «Берлога» в Нагайбакском районе Челябинской области произошёл конфликт между двумя мужчинами, одним из которых, предположительно, является подполковник полиции Айдар Даутов. Видеозапись инцидента появилась в паблике "Омбудсмен полиции" .
Автор ролика сообщил, что Даутов выпил и в пьяном угаре устроил драку с посетителями заведения.
"Для того, что бы угомонить пьяного подполковника, сотрудникам кафе пришлось вызвать наряд Росгвардии. При виде коллег в погонах, Даутов продолжил избивать человека. На следующий день, Даутов стал заметать следы, своих ночных похождений, в районной больнице с. Фершампенуаз, снял побои, а для него это не проблема т.к. его мать работает в данной больнице медсестрой, и теперь вымогает у своего типа "обидчика" деньги", - сообщил автор ролика.
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Более того, стало известно, что Даутов не в первый раз появляется пьяным в районе. Его ни раз видели за рулём в алкогольном опьянении, или уже спящем в пьяном угаре. Так же в районе "говорят", что он бьёт свою жену и та обращается в полицию, но после вмешательства подполковника дела и заявления исчезают.
— Экипаж вневедомственной охраны выезжал по сигналу «тревога», поступившему с охраняемого объекта — одного из кафе в Нагайбакском районе, где произошел конфликт между посетителями, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области. — Участники конфликта были задержаны и переданы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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