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Подполковника полиции подозревают в пьяном дебоше и вымогательстве

Подполковника полиции подозревают в пьяном дебоше и вымогательстве (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 11:16
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дебош   драка   интересное   мвд   полиция   фото   
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В Челябинской области в кафе-баре «Берлога» подполковник внутренней службы местного управления МВД РФ Айдар Даутов напился и устроил пьяный дебош с одним из посетителей. После этого Даутов воспользовался связями, снял побои и начал требовать от посетителя компенсации. К слову сказать, дерущихся разнимали бойцы Росгвардии.

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Метки: видео   дебош   драка   интересное   мвд   полиция   фото   
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15  комментариев
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24k
Aqueronte 2 часа назад
Служба собственной безопасности чем занимается?
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805
Р Х Aqueronte 2 часа назад
За соседним столиком сидит.
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4k
просто Дмитрий 3 минуты назад
ПОГОНЫ И ДОЛЖНОСТЬ УМА НЕ ПРИДАЮТ ...
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9k
Енот Полиграфович Час назад
Видимо нормальных в омоне то не осталось?))) В "ро...", тфу бля, в войска национальной гвардии, судя по видео, умственно отсталых набирают? Что за цирк? Пьяный дебош, а они как девочки, робко так, застенчиво, пытаются успокоить клиентов))). Обычно просто сразу ломают и кладут лицом в пол, особо буйных успокаивают сразу, потом уже разбираются...а тут...смотрят что бы ноготок на пальчике не сломать?)))
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7k
harlamov Час назад
Да это ж нормально. У нас в районе банда грабила квартиры, так ее возглавлял майор полиции из подмосковья. Чувак брал отпуск и в это время бомбил квартиры с подельниками! Лет 5 это продолжалось, случайно попался... Думаю и в рабочее время он тоже пай-мальчиком не был. Наверняка преступления пожестче совершал. Там любого бери - все бандиты. Просто разные вещи творят. У каждого своя специализация, которой в Академии МВД не учат.
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6k
Alex harlamov 23 минуты назад
А зачем академии, если современные телефильмы - учебники преступлений, от вымогательств до грабежей и убийств. А если ещё добавить безнаказанность и круговую поруку полицейского начальства, то и получаются такие "правоохранители".
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727
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
После слов подполковника подозревают мозг уже сам додумал версии вроде в хищении или коррупции. А нет, ошибся.
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109
чокнутый 2 часа назад
меня в этой стране уже мало что удивляет, само страшное, что это становится нормой..
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822
Lovels Travel 2 часа назад
Расстрелять упыря! Иначе, рано или поздно, будет очередной Евсюков.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−10
Князь Курбский 2 часа назад
Может начать его слуг убивать? Как партизаны в ВОВ мочили гауляйтеров, ss овскую мразь, власовцев, гестаповцев, полицаев? Ну кто не зассыт? Например если рак или ВИЧ (которые факту в России больше не лечат) или вот прям хочешь сделать самоубийство? Ну так убей себя. Но возьми с собой несколько мразей Тебе зачтется в Валгалле или раю или во что там веришь. Да хоть бы и не веришь. Добром поминать будут. Например чиновников, мусоров, депутанов, журнашлюх, попов ЗАО РПЦ. Их детей. Почему твои дети не появились на свет или умрут в нищете, а их будут жировать по НАТОвским странам и смеяться от счастья? Это проще чем кажется. Нужно оружие? Помогу. И взрывчатки делать научу. Сазонов, Каляев, Перовская, Гриневицкий и т.п. их именами называли улицы... Зачем вешаться в душной комнате? Уйди красиво и с пользой. Источник:

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© Fishki.net
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Комментарий удален. Причина: флуд
−10
Князь Курбский 2 часа назад
Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее

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Политическая солянка. Часть 268
Политическая солянка. Часть 268Теперь солянка находится под модерацией пользователей, избранных в ходе голосования.

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410
Hypnosis 2 часа назад
Замнут как обычно и все будет продолжаться, пока эта гнида в погонах, в очередной раз не нажрется и не положит кучу людей!
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8k
Антон Семёныч 2 часа назад
Подполковника полиции подозревают в пьяном дебоше и вымогательстве
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2k
SSD 2 часа назад
Глеб бы его на месте пристрелил...
Глеб бы его на месте пристрелил...
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