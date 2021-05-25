Полиция Волгограда задержала водителя и пассажира. Мужчина объяснил свой поступок жаркой погодой, а в конце и вовсе заявил, что это был не он.

«С пляжа ехали. Жарко стало. В каком виде я вылазил — это второй вопрос. Просто могло жарко стать. Человек на видео не похож на меня. Мне там и хвастаться-то нечем. То, что я в люк вылазил — может, и не я, другой человек», — заявил автонудист. В это время водитель ехал медленно и заботливо держал друга за ноги.