FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4409 постов • 750 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Мне там и хвастаться-то нечем!": в Волгограде мужчина размахивал своим хозяйством из люка Subaru

"Мне там и хвастаться-то нечем!": в Волгограде мужчина размахивал своим хозяйством из люка Subaru (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 10:39
Сообщество : Жить в России
Метки: subaru   видео   волгоград   голый мужчина   интересное   полиция   фото   
915
2
1

Жители Волгограда встретили на дороге голого мужчину, торчащего из люка автомобиля. В разговоре с полицейскими мужчина заявил, что хвастаться ему нечем и просто стало жарко.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: subaru   видео   волгоград   голый мужчина   интересное   полиция   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
кот базилий 2 часа назад
Сначала нажравшись творят черт чего, а когда за жопу взяли - "не я, я хороший"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Limon 12 минут назад
Дзюба, ты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Если бы на его месте была девка с большими сиськами -то все бы восторгались,а тут мужик и всем противно-это дискриминация по половому признаку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
detective 51 минуту назад
смотреть противно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
virus 56 минут назад
Просто жарко? Да он же натурально дрочит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 2 часа назад
"Жарко стало. В каком виде я вылазил это второй вопрос"
Писать захотел. Как я это сделал - это второй вопрос.
Приспичило размножаться... Как - это уже другое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дядя Сэм 2 часа назад
Рафик биль польнастью неуиноуний !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
726
Yeti Siberian 2 часа назад
"Мне там и хвастаться-то нечем!": в Волгограде мужчина размахивал своим хозяйством из люка SubaruПосмотреть
"Мне там и хвастаться-то нечем!": в Волгограде мужчина размахивал своим хозяйством из люка Subaru
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 2 часа назад
А с какой стати он должен проходить медицинское свидетельство ? Пассажир, прохожий - может потреблять алкогольные напитки в любом количестве. Он не за рулём. И с какой стати вопросы про чья машина? По доверенности или купли-продажи? КАКАЯ РАЗНИЦА - ОН ПАССАЖИР ОН НЕ ЗА РУЛЁМ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Artem 2 часа назад
"Мне там и хвастаться-то нечем!": в Волгограде мужчина размахивал своим хозяйством из люка SubaruПосмотреть
"Мне там и хвастаться-то нечем!": в Волгограде мужчина размахивал своим хозяйством из люка Subaru
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−121
Иосиф 2 часа назад
В 70-е таких случаев было очень много. Психбольницы не справлялись с потоком. Мы советские люди прекрасно помним те времена. Из-за тяжелой жизни сходили с ума.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
Сигизмунд Лазаревич Иосиф 2 часа назад
Было много где? В грузии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного голосования "Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного голосования "Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв" "Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв" В Италии с высоты рухнула кабина фуникулёра: фото и видео с места трагедии В Италии с высоты рухнула кабина фуникулёра: фото и видео с места трагедии На счету насекомых 10 трупов: в Ульяновской области чёрная мошка парализовала деревни На счету насекомых 10 трупов: в Ульяновской области чёрная мошка парализовала деревни "Какой неприятный тип!": Киркоров ужаснул иностранцев своим поведением на Евровидении "Какой неприятный тип!": Киркоров ужаснул иностранцев своим поведением на Евровидении Подполковника полиции подозревают в пьяном дебоше и вымогательстве Подполковника полиции подозревают в пьяном дебоше и вымогательстве
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105526



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы
0
44
На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы
Как появился забор с "ромбиками"?
3
92
Как появился забор с "ромбиками"?
﻿
"Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного голосования
"Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#картинки#животные#минск#новости#Белоруссия#в мире#знаменитости#Nexta
#Юмор#история#СССР#кино#прикол#фотографии#сатира#протасевич#приколы#Крым
#интересно#факты#интересное#подборка#Россия#шоу бизнес#прикольные#забавно#сша#евровидение

На что жалуетесь?

Вернуться