Жители Волгограда встретили на дороге голого мужчину, торчащего из люка автомобиля. В разговоре с полицейскими мужчина заявил, что хвастаться ему нечем и просто стало жарко.
Ночью 23 мая жители Волгограда встретили на мосту у Мамаева кургана голого мужчину, который торчал из люка автомобиля Subaru. Похоже, мужчина был на седьмом небе от счастья: ветерок обдувал гениталии россиянина под звёздным небом.
Полиция Волгограда задержала водителя и пассажира. Мужчина объяснил свой поступок жаркой погодой, а в конце и вовсе заявил, что это был не он.
«С пляжа ехали. Жарко стало. В каком виде я вылазил — это второй вопрос. Просто могло жарко стать. Человек на видео не похож на меня. Мне там и хвастаться-то нечем. То, что я в люк вылазил — может, и не я, другой человек», — заявил автонудист. В это время водитель ехал медленно и заботливо держал друга за ноги.
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На водителя составлены административные материалы за нарушение Правил дорожного движения, в отношении пассажира проводится проверка...
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Писать захотел. Как я это сделал - это второй вопрос.
Приспичило размножаться... Как - это уже другое.