Тракторист устроил гонки по полю с ДПС

Тракторист не пожелал общаться с сотрудниками ДПС и решил от них скрыться. Забегая вперёд, скажу, что автомобиль всё же нагнал резвый трактор. Правоохранители хотели проверить у работяги документы, но тот решил спастись бегством. Позже выяснилось, что водитель просто принял "на грудь", сообщает портал u74.ru.