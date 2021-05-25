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Тракторист устроил гонки по полю с ДПС

Тракторист устроил гонки по полю с ДПС (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 14:00
Сообщество : Юмор
Метки: Погоня   Юмор   видео   интересное   трактор   фото   челябинск   
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В Челябинской области водитель трактора не пожелал общаться с силовиками и решил уехать от них по полю. Надо отдать трактористу должное, ему удавалось долго избегать встречи с сотрудниками правоохранительных органов лицом к лицу.

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Метки: Погоня   Юмор   видео   интересное   трактор   фото   челябинск   
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19  комментариев
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19k
Matrosskin 2 часа назад
"Комментаторы не осуждают нетрезвого водителя" - угу. А когда он трактором по пьяни переедет машину с этими веселыми комментаторами, то сразу вдруг веселье резко закончится и откуда не возьмись осуждение появится, причём не только в отношении водятла, но и в отношении гайцов - куда , мол, смотрят. Появится у тех, конечно, кто в живых останется. Бухой водятел на дороге - ну вот вообще ни разу не смешная ситуация.
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−64
Bhaal 15 минут назад
На пашню надо было ментов заманивать.
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16k
Robin Hood Полчаса назад
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2k
Vic Twin Полчаса назад
Пьяный был. Трезвый бы ушёл. Водка - зло.
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34k
Игорь 55 минут назад
Лет 30 назад в д.Усть-Цильма респ.Коми тракторист вытворял тоже самое, только машина инстекторов была пристёгрута к трактору тросом...

Машина ГАИшников заглохла, они остановили тракториста, он прицепил их тросом за трактор, сел за руль, ГАИшники в свой ВАЗ 2106. И тут тракториста перемкнуло "За мной менты!!!" Ну и начал от них удирать по всем возможным колдобинам. Потом подвеску на их 6-ке за свой счёт менял...
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202k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Какое это поле?
просто зелёнка.
Вот если бы трактор маханул по пашне - ушёл бы.
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9k
Rihovich Час назад
Теперь понятно почему гаишники такие толстые - чтобы жопу не отбить в подобной ситуации. Заранее готовы к любой ситуации!
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3k
Нескучный сад Час назад
Поймали и поделом убогому алкозавру
Минус права, а следом и миграция на социальное дно ожидает этого ипаната.
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17k
Vital Idol 2 часа назад
а, ху*ли, они за ним гоняются?! там нет дороги, в понятии ПДД!!! гаишники в поле никто!!!
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1k
Andrey 3 часа назад
Тракторист хреновый, на 300, а вот гайцы молодцы.
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11k
Антон Семёныч 3 часа назад
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1k
Лёха 3 часа назад
"ПОГОНЯ
Преследование с целью поимки бежавшего или ушедшего"
Автор - дебил. Ставлю "минус".
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10
va5iatka 3 часа назад
По дороге зачем???
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