Тракторист устроил гонки по полю с ДПС

В Челябинской области водитель трактора не пожелал общаться с силовиками и решил уехать от них по полю. Надо отдать трактористу должное, ему удавалось долго избегать встречи с сотрудниками правоохранительных органов лицом к лицу.
Тракторист не пожелал общаться с сотрудниками ДПС и решил от них скрыться. Забегая вперёд, скажу, что автомобиль всё же нагнал резвый трактор. Правоохранители хотели проверить у работяги документы, но тот решил спастись бегством. Позже выяснилось, что водитель просто принял "на грудь", сообщает портал u74.ru.
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Погоня продолжалась довольно долго, но тракториста всё же задержали. Ролик стал популярен в сети. Комментаторы не осуждают нетрезвого водителя, а от души смеются над сюжетом.
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Машина ГАИшников заглохла, они остановили тракториста, он прицепил их тросом за трактор, сел за руль, ГАИшники в свой ВАЗ 2106. И тут тракториста перемкнуло "За мной менты!!!" Ну и начал от них удирать по всем возможным колдобинам. Потом подвеску на их 6-ке за свой счёт менял...
просто зелёнка.
Вот если бы трактор маханул по пашне - ушёл бы.
Приспособленная для движения ТС полоса земли! Так что есть там дорога, просто в какой-то момент трактор съехал с дороги и преследование продолжилось по полю. Ну и ПДД регулирует не только то, что происходит на дороге, но и другие моменты. К примеру запрещено управлять ТС в нетрезвом виде, и не выполнение требований инспектора тоже нарушение.
Я вам ответил, что в понятии ПДД дорога там как раз таки есть, и они по ней едут пока трактор не съезжает в поле. И далее я написал что гаишники и в поле "КТО", ибо ПДД регулирует не только движение по дорогам.
Все остальное про суды и автора мне не интересно.
Преследование с целью поимки бежавшего или ушедшего"
Автор - дебил. Ставлю "минус".