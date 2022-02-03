Сменили нравственные ориентиры на деньги и счастье: люди, которые завели страницу на OnlyFans

Буквально за первую неделю на новой "работе" австралийка заработала 4 тысячи долларов, а сейчас ее ежегодный доход составляет более пяти миллионов фунтов стерлингов.

Другая представительница зеленого континента Лиз Кэмбидж в 2012 году получила бронзовую медаль олимпийских игр в составе национальной сборной по баскетболу.