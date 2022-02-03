Сменили нравственные ориентиры на деньги и счастье: люди, которые завели страницу на OnlyFans

Времена нынче такие, что выгоднее торговать телом, чем работать на социально полезной работе.
Моральный компас не у всех показывает верные ориентиры, у некоторых он ломается и начинает сбоить.
Например, год назад футболистку профессионального английского клуба "Чарльтон" отстранили от тренировок и участия в играх из-за того, что она, бухая, ездила на тачке и дышала гелием. В общем, это должно было стать уроком для Мадлен Райт.
Однако наказание не пошло на пользу и не помогло спортсменке встать на путь исправления. Она решила поступить иначе. Закончила с футболом и завела страницу в социальной сети OnlyFans, где продают интимные фотографии за деньги.
За подписку на ее профиль она берет 24 фунта в месяц. В месяц по словам Райт она зарабатывает около 500 тысяч фунтов, что позволило ей купить дом и путешествовать в свое удовольствие. О своем решение девушка не жалеет и активно ведет свои социальные сети, которые с началом работы в OnlyFans стали более популярными.
Бывшая футболистка Чарльтона не единственная спортсменка, которая ушла в эротический бизнес.
Пейдж Ванзант, которая выступала в UFC, сначала ушла за большими деньгами в промоушен, где дерутся на голых кулаках.
Там гонорар был куда больше, чем у Дэйна Уайта, но видимо недостаточным, раз Ванзант решила завести личный сайт для продажи эротического контента. Она делится контентом за подписку в 10 долларов в месяц. Для того чтобы дело шло лучше, она даже увеличила грудь.
К слову, из-за пандемии не только Пейдж решила подрабатывать, торгуя цифровым доступом к своему телу.
Бельгийская спортсменка Синди Дандуа винит власти в том, что ей пришлось торговать своими фотографиями в сети.
"Я потеряла свой спортивный зал во время карантина. Никакой поддержки от правительства я не получила, а бои были отменены. Всё это оставило меня с большими финансовыми проблемами", - заявила Дандуа.
14 евро стоит месячная подписка на канал 37-летней Синди. Таким образом она хочет вернуть свой бизнес и вновь тренировать детей.
В 2015 году австралийка Рене Грейси стала первой женщиной пилотом гоночного автомобиля и приняла участие в Supercars Dunlop, но в 2017 году ее карьера пошла на спад и ее выгнали из команды Dragon Motor Sport. Девушка на фоне проблем решила создать страничку на платформе OnlyFans.
Буквально за первую неделю на новой "работе" австралийка заработала 4 тысячи долларов, а сейчас ее ежегодный доход составляет более пяти миллионов фунтов стерлингов.
Другая представительница зеленого континента Лиз Кэмбидж в 2012 году получила бронзовую медаль олимпийских игр в составе национальной сборной по баскетболу.
Сейчас подписка на ее OnlyFans стоит чуть больше 4 фунтов в месяц. За свою вторую "работу" Лиз даже получила предупреждение от национальной баскетбольной ассоциации.
Но самым странным появлением на сайте для продажи эротического контента это регистрация Тони Беллью.
Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе решил использовать сайт не по назначению. В профиле, месячная подписка на который равна 5,99 фунтам, проводил мастер классы для своих поклонников.
Спустя несколько месяцев, боксер покинул площадку и теперь выкладывает видео только в свой инстаграм и другие социальные сети.
Не только спортсмены меняют профессию и уходят продавать свои пикантные снимки в сети.
Шарлотта Роуз мечтала работать всю жизнь в полиции. Но детские ожидания разбились о суровую бюрократическую реальность. Роуз проработала несколько лет на службе, где чаще сидела за столом с бумажками, нежели в погонях. Роуз уволилась и через некоторое время стала продавать свои фотографии на OnlyFans.
Бывшая полицейская зарабатывает миллионы долларов в год и входит в ТОП популярных на сайте моделей. Секретом своего успеха является то, что она не только дает пользователям свои интимные фотографии, но и разговаривает с ними "по душам".
"Моя страница так прибыльна, потому что я другая. Есть много страниц с хардкорным контентом, но я этим не занимаюсь", - заявила Шарлотта "Чарли" Роуз.
А вот ее американская коллега, помощница шерифа в штате Колорадо Мелисса Уильямс не сообщила о своем дополнительном заработке на работе.
Из-за этого ей пришлось уволиться, когда на ее страницу наткнулась одна из ее подчиненных.
Аналогичный ультиматум поставили и медсестре Элле Рэй. Девушка несколько раз меняла сферу деятельности. В молодости она пошла служить в американскую армию, но после того, как ей воочию пришлось видеть последствия урагана "Катрина", девушка пошла работать в медсестры.
К тому времени она уже была матерью и вела для отвлечения свой инстаграм, куда выкладывала фотографии в купальнике. Коллеги наткнулись на эти фотографии сообщили об этом своему начальству. Тогда состоялся первый разговор с боссами больницы, в результате которого Рэй отделалась лишь предупреждением. Но девушке не понравилось то, что ее оценивают не за работу в стенах больницы, а только за то, чем она занимается в свободное время.
Тогда она завела страницу на OnlyFans, куда выкладывала уже более откровенные фотографии по просьбе подписчиков из инстаграма. Очередной разговор с начальством не заставил себя ждать. Тогда медсестра уже не стала терпеть то, что ей приказывают как жить и чем заниматься в нерабочее время. Девушка ушла с работы, где зарабатывала около 6 тысяч долларов в месяц, чтобы получать в десять раз больше.
Источник:
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Понравилось28
Я тиктокарь!
И мне с каждого воспроизводящего устройства твердят, что этой стране осталось жить считанные дни?
Что ЭТА страна не живет за счет других "чтобы ты так жил?"
Что в ЭТОЙ СТРАНЕ коммуналка съедает ВСЕ из зарплаты большинства "простых" трудяг (а какую часть из зарплаты медсестры занимает ЖКХ в России)?
Рука лицо.
Кстати, советую изменить заголовок на " блюстители морального облика осуждают: что подумают люди?". Будет ещё более душно :)