FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5505 постов • 708 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Сменили нравственные ориентиры на деньги и счастье: люди, которые завели страницу на OnlyFans

Сменили нравственные ориентиры на деньги и счастье: люди, которые завели страницу на OnlyFans (22 фото)

Автор:
03 февраля 2022 18:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересно   интернет   люди   онлифанс   профессии   спортсмены   фото   
2516
22

Времена нынче такие, что выгоднее торговать телом, чем работать на социально полезной работе.

Моральный компас не у всех показывает верные ориентиры, у некоторых он ломается и начинает сбоить.

Например, год назад футболистку профессионального английского клуба "Чарльтон" отстранили от тренировок и участия в играх из-за того, что она, бухая, ездила на тачке и дышала гелием. В общем, это должно было стать уроком для Мадлен Райт.

×

Однако наказание не пошло на пользу и не помогло спортсменке встать на путь исправления. Она решила поступить иначе. Закончила с футболом и завела страницу в социальной сети OnlyFans, где продают интимные фотографии за деньги.

За подписку на ее профиль она берет 24 фунта в месяц. В месяц по словам Райт она зарабатывает около 500 тысяч фунтов, что позволило ей купить дом и путешествовать в свое удовольствие. О своем решение девушка не жалеет и активно ведет свои социальные сети, которые с началом работы в OnlyFans стали более популярными.

Бывшая футболистка Чарльтона не единственная спортсменка, которая ушла в эротический бизнес.

Пейдж Ванзант, которая выступала в UFC, сначала ушла за большими деньгами в промоушен, где дерутся на голых кулаках.

Там гонорар был куда больше, чем у Дэйна Уайта, но видимо недостаточным, раз Ванзант решила завести личный сайт для продажи эротического контента. Она делится контентом за подписку в 10 долларов в месяц. Для того чтобы дело шло лучше, она даже увеличила грудь.

К слову, из-за пандемии не только Пейдж решила подрабатывать, торгуя цифровым доступом к своему телу.

Бельгийская спортсменка Синди Дандуа винит власти в том, что ей пришлось торговать своими фотографиями в сети.

"Я потеряла свой спортивный зал во время карантина. Никакой поддержки от правительства я не получила, а бои были отменены. Всё это оставило меня с большими финансовыми проблемами", - заявила Дандуа.

14 евро стоит месячная подписка на канал 37-летней Синди. Таким образом она хочет вернуть свой бизнес и вновь тренировать детей.


В 2015 году австралийка Рене Грейси стала первой женщиной пилотом гоночного автомобиля и приняла участие в Supercars Dunlop, но в 2017 году ее карьера пошла на спад и ее выгнали из команды Dragon Motor Sport. Девушка на фоне проблем решила создать страничку на платформе OnlyFans.

Буквально за первую неделю на новой "работе" австралийка заработала 4 тысячи долларов, а сейчас ее ежегодный доход составляет более пяти миллионов фунтов стерлингов.


Другая представительница зеленого континента Лиз Кэмбидж в 2012 году получила бронзовую медаль олимпийских игр в составе национальной сборной по баскетболу.

Сейчас подписка на ее OnlyFans стоит чуть больше 4 фунтов в месяц. За свою вторую "работу" Лиз даже получила предупреждение от национальной баскетбольной ассоциации.

Но самым странным появлением на сайте для продажи эротического контента это регистрация Тони Беллью.

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе решил использовать сайт не по назначению. В профиле, месячная подписка на который равна 5,99 фунтам, проводил мастер классы для своих поклонников.

Спустя несколько месяцев, боксер покинул площадку и теперь выкладывает видео только в свой инстаграм и другие социальные сети.


Не только спортсмены меняют профессию и уходят продавать свои пикантные снимки в сети.

Шарлотта Роуз мечтала работать всю жизнь в полиции. Но детские ожидания разбились о суровую бюрократическую реальность. Роуз проработала несколько лет на службе, где чаще сидела за столом с бумажками, нежели в погонях. Роуз уволилась и через некоторое время стала продавать свои фотографии на OnlyFans.

Бывшая полицейская зарабатывает миллионы долларов в год и входит в ТОП популярных на сайте моделей. Секретом своего успеха является то, что она не только дает пользователям свои интимные фотографии, но и разговаривает с ними "по душам".

"Моя страница так прибыльна, потому что я другая. Есть много страниц с хардкорным контентом, но я этим не занимаюсь", - заявила Шарлотта "Чарли" Роуз.


А вот ее американская коллега, помощница шерифа в штате Колорадо Мелисса Уильямс не сообщила о своем дополнительном заработке на работе.

Из-за этого ей пришлось уволиться, когда на ее страницу наткнулась одна из ее подчиненных.


Аналогичный ультиматум поставили и медсестре Элле Рэй. Девушка несколько раз меняла сферу деятельности. В молодости она пошла служить в американскую армию, но после того, как ей воочию пришлось видеть последствия урагана "Катрина", девушка пошла работать в медсестры.

К тому времени она уже была матерью и вела для отвлечения свой инстаграм, куда выкладывала фотографии в купальнике. Коллеги наткнулись на эти фотографии сообщили об этом своему начальству. Тогда состоялся первый разговор с боссами больницы, в результате которого Рэй отделалась лишь предупреждением. Но девушке не понравилось то, что ее оценивают не за работу в стенах больницы, а только за то, чем она занимается в свободное время.

Тогда она завела страницу на OnlyFans, куда выкладывала уже более откровенные фотографии по просьбе подписчиков из инстаграма. Очередной разговор с начальством не заставил себя ждать. Тогда медсестра уже не стала терпеть то, что ей приказывают как жить и чем заниматься в нерабочее время. Девушка ушла с работы, где зарабатывала около 6 тысяч долларов в месяц, чтобы получать в десять раз больше.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: интересно   интернет   люди   онлифанс   профессии   спортсмены   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
66k
Варакин Алексей 2 часа назад
Батя -токарь,
Я тиктокарь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Luc72 49 минут назад
медсестра... "где зарабатывала около 6 тысяч долларов в месяц"
И мне с каждого воспроизводящего устройства твердят, что этой стране осталось жить считанные дни?

Что ЭТА страна не живет за счет других "чтобы ты так жил?"
Что в ЭТОЙ СТРАНЕ коммуналка съедает ВСЕ из зарплаты большинства "простых" трудяг (а какую часть из зарплаты медсестры занимает ЖКХ в России)?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Erorist Час назад
Меня удивляют не эти персонажи, а те идиоты, что готовы платить за это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сладких снов 2 часа назад
OnlyFans? Ну, не знаю. Ещё и с платной подпиской! НET! Нас не обманешь! Лично я уже 19 лет преданный фанат только одного клуба, того, где регулярно дают денежное пособие для лиц, достигших пенсионного возраста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102k
стас 2 часа назад
это, типа - реклама? вроде: нах работать, если можно сраку демонстрировать в нете и иметь сотни тысяч баксов? блин, вот где этот мир свернул не туда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу 2 часа назад
Сказ про инфоЦыган от тех кто в "потоке".
Рука лицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RomaXz 2 часа назад
Заголовок истинного душнилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
kamanch 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа 2 часа назад
А футболист или автогонщица- это социально полезная работа? Да ты чё ,бл"дь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
физраствор. 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Tuskub 3 часа назад
..полускрытая реклама "OnlyFans"?? МИНУС
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
Показать ещё
История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото) История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото) Лесной сапог, в котором прожила женщина Лесной сапог, в котором прожила женщина Почему вьетнамцы носят шляпы в виде конуса Почему вьетнамцы носят шляпы в виде конуса 20 фото народа балти, до недавнего времени жившего в полной изоляции от внешнего мира 20 фото народа балти, до недавнего времени жившего в полной изоляции от внешнего мира 20+ курьезных фото с просторов сети 20+ курьезных фото с просторов сети Что такое израильский кибуц, и как в нем живут люди Что такое израильский кибуц, и как в нем живут люди
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19036



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
47
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Подравшихся в дежурной части сотрудников ДПС и женщину-опера вышвырнули из полиции
2
395
Подравшихся в дежурной части сотрудников ДПС и женщину-опера вышвырнули из полиции
Набирающие популярность в сообществах
Совпадение?
0
13
Совпадение?
Середина жизни – путь к одиночеству?
0
10
Середина жизни – путь к одиночеству?
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#полиция#подборка#автомобили#фотографии#фильм#актеры#новости
#прикол#интересно#кино#люди#аварии#Приколы#авто аварии#мошенники#девушки#США
#фото#ватермарк#животные#дтп#Разное#СССР#интересное#автомир#картинки#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться