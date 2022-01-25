Как работает российская конная полиция

Легко ли приходится полицейским коням зимой? Сотрудники первого кавалерийского батальона Москвы рассказывают о тонкостях службы.
На улице — 13С, пожилая женщина с зонтиком, глядя себе под ноги, идет по небольшому скверу. Она поднимает голову и видит девушку в полицейской форме, которая ведет белую лошадь.
«Вы погладьте, она не кусается», — с лучезарной улыбкой говорит Елена Агаркова, старший сержант полиции и кавалерист первого отделения первого взвода первой роты первого кавалерийского батальона (вот так звучат должности в конной полиции!).
«Не, вы что, я боюсь!», — произносит бабушка, но ее рука уже тянется, чтобы погладить лошадь по морде.
По словам Елены, во время патрулирования пожилые люди, с семьи с детьми или иностранные туристы радуются лошади, просят ее погладить или сфотографироваться.
Как попасть в конную полицию
Первый оперативный полк конной полиции, где служат Елена и ее конь Диктатор, основали при МВД больше сорока лет назад, в 1980 году. В его задачи входит обеспечение порядка на массовых мероприятиях — митингах, крупных концертах и фестивалях, футбольных матчах и так далее.
Всего в полку служит около 250 лошадей, их отбирают с лучших российских конезаводов. Одного из коней, Золотого луча, полку подарил президент России Владимир Путин в 2018 году.
Обычно в полк попадают трех-четырехлетние лошади и кони с уже окрепшими спинами. Лошадей, родившихся в один год, называют на одну и ту же букву алфавита: Курьер, Ковбой и так далее.
В течение нескольких месяцев лошадей готовят к службе — специально обученные сотрудники учат их ходить под седлом, преодолевать препятствия, не бояться дорожной толпы, постороннего шума и так далее.
Обучение кавалеристов занимает от девяти месяцев до года. Для мужчин — обязательно с опытом службы в армии. Сначала будущие сотрудники проходят медкомиссию и психологическое обследование. Врачи решают, сколько будущим кавалеристам нужно проходить обучение с лошадьми, — как правило, это либо три, либо шесть месяцев, рассказывает Елена Агаркова. Но это только начало.
Сперва кавалеристы обучаются верховой езде, учатся седлать лошадь, шиповать ее (то есть устанавливать в подковы специальные антискользящие шипы) и налаживать с ней контакт. Обучение проходит на разных лошадях с разными характерами — от самого буйного до спокойного, чтобы уметь ладить со всеми животными.
При этом далеко не все выдерживают такую стажировку.
«Каждому стажеру выдают лошадь, за которой он, в том числе, должен ухаживать и убирать. Были случаи, когда убирать не хотят, мол «Это не мое, не буду я убирать», и сами уходят. А однажды у девчонки началась аллергия на лошадиную шерсть, и вот из-за этого мы не смогли ее взять, она пошла служить в пеший батальон», — рассказывает майор полиции Вячеслав Французов, заместитель командира роты специального полка.
Далее кавалеристы попадают в учебный центр, где их обучают служебной, правовой и боевой подготовке. В конце они сдают экзамен и поступают на службу.
Один день из жизни конного полицейского
Елена служит уже четвертый год. Она обучалась в колледже полиции, с юности занималась конным спортом со своей сестрой-двойняшкой, которая тоже работает в полку.
«Мы приходили сюда на экскурсию, и все совпало, и образование, и любимое дело, выбор был очевиден», — вспоминает Елена.
Вместе с ней служит ее муж, Михаил Агарков, старший сержант полиции, кавалерист второго отделения второго взвода первой роты первого батальона (ох уж эти кавалеристские должности!). Его с юных лет интересовала служба в МВД или в армии.
«До армии я также интересовался конным спортом, ну и совместил одно с другим. Не люблю сидячую работу, не представляю в офисе», — делится Михаил Агарков.
На фото они с двумя лошадьми, Принцессой (черная) и Сказкой (белая), но службу чаще проходят на «своих» лошадях, Елена на своем Диктаторе, Михаил – на Ереване.
«Диктатору надо постоянно контактировать с людьми, он очень общительный и гиперподвижный, не может устоять на одном месте. Если мимо проходишь и его не погладишь, он начинает поджимать уши», — нежно рассказывает Елена о своем коне.
Михаил характеризует Еревана одним словом «Ленивый». Между собой они шутят, что все лошади похожи на хозяев и говорят, что даже перенимают их настроение. Именно поэтому так важно приходить на работу в хорошем расположении духа, и радовать их лакомствами.
В обычный зимний день cмена у кавалеристов начинается в 8:45 утра. Они приходят в полк, проходят инструктаж, где им рассказывают о распорядке дня и при необходимости дают ориентировки на преступников. Кавалерист готовит свою лошадь, получает все необходимую экипировку — наручники, рацию, дубинки, планшеты с базой данных и служебную документацию. Коней заводят в специальный транспорт, коневозку, которая вмещает в себя шесть лошадей, и едет на службу, чаще всего в лесопарковую зону. После этого они возвращаются в полк, отчитываются о своей работе и идут домой.
Во время службы на мероприятиях — концертах, митингах или футбольных матчах – начало смены сдвигается. Иногда сотрудники конной полиции работают там пешком, без лошадей.
Как не замерзнуть верхом
Конная полиция работает вплоть до -25С. Начиная с -10С, кавалеристы работают посменно — пока одни служат пару часов, другие греются в служебном транспорте.
«Надеваем подшатниики, термобелье, свитера из флиса, даже стельки и перчатки с подогревом используем. На лошади надеваем специальные теплые попонки, но они постоянно в движении, а мы сидим, так что они мерзнут не так, как мы. Также помогают маски, защищают лицо от замерзания и обветривания», — рассказывает Елена о главных рабочих «лайфхаках» работы в мороз.
Все свое свободное время Агарковы проводят также с лошадьми — обучаются джигитовке и участвуют в соревнованиях по конкуру, которые проходят как среди сотрудников полка, так и с другими конными клубами.
«Где-то сложно в броне шесть часов простоять, это физически тяжело, где-то мороз, где-то нервы во время каких-то выступлений Но самое лучшее — это то, что мы не просто перебираем бумажки, а постоянно участвуем в мероприятиях, и развиваем навыки по конному спорту, и к коням относимся, как к родным», — подводит итог Елена Агаркова.
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Понравилось23
Девочка, какой у тебя красивый велосипед!
Девочка робко отвечает:
Спасибо.
А кто тебе его подарил?
Дед Мороз.
Правда? Ну тогда скажи Деду Морозу, чтобы он в следующий раз ставил на велосипед фары. Девочка смотрит на мента на лошади и вдруг говорит:
А у вас, дяденька милиционер, красивый конь!
Спасибо, девочка.
А кто вам его подарил?
Мне тоже Дед Мороз!
Правда? Ну тогда скажите ему, что хрен у коня должен находиться снизу, а не сверху .