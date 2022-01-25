Как работает российская конная полиция

«Не, вы что, я боюсь!», — произносит бабушка, но ее рука уже тянется, чтобы погладить лошадь по морде.

По словам Елены, во время патрулирования пожилые люди, с семьи с детьми или иностранные туристы радуются лошади, просят ее погладить или сфотографироваться.

Как попасть в конную полицию

Первый оперативный полк конной полиции, где служат Елена и ее конь Диктатор, основали при МВД больше сорока лет назад, в 1980 году. В его задачи входит обеспечение порядка на массовых мероприятиях — митингах, крупных концертах и фестивалях, футбольных матчах и так далее.