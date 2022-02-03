Последний полет: непристегнутый водитель вылетел из машины на Кубани

Авария, которая произошла на улице Калинина в Темрюк, для многих наверняка послужит очередным предупреждением о необходимости использовать ремень безопасности. Водитель "Хонды" пошел на обгон, но не справился с управлением. Машину занесло, она съехала с дороги, ударилась о бордюр и несколько раз перевернулась. От удара водитель вылетел из авто и упал на асфальт.

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