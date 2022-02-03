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Последний полет: непристегнутый водитель вылетел из машины на Кубани

Последний полет: непристегнутый водитель вылетел из машины на Кубани (1 фото)

Автор:
03 февраля 2022 08:15
Сообщество : Аварии
Метки: Темрюк   авария   видео   вылетел из машины   дтп   обгон   ремень безопасности   
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Во время проезда по городу Темрюк в Краснодарском крае водитель автомобиля Honda не справился с управлением. Видеорегистраторы проезжавших мимо авто сняли страшное ДТП.

Авария, которая произошла на улице Калинина в Темрюк, для многих наверняка послужит очередным предупреждением о необходимости использовать ремень безопасности. Водитель "Хонды" пошел на обгон, но не справился с управлением. Машину занесло, она съехала с дороги, ударилась о бордюр и несколько раз перевернулась. От удара водитель вылетел из авто и упал на асфальт.


Осторожно! Видео не рекомендуется для просмотра беременным и людям с неустойчивой психикой!

Водитель и пассажирка «Хонды» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. К сожалению, состояние управлявшего машиной мужчины было крайне тяжелым и он скончался. Пассажирка авто жива и находится под наблюдением врачей.

Источник:

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Метки: Темрюк   авария   видео   вылетел из машины   дтп   обгон   ремень безопасности   
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20k
Добрый Алабай 52 минуты назад
Закономерный итог. Ездил, как мудак, но свою "минуту славы" получил. Там таких ездюков на дорогах до хрена и больше. Хорошо, что естественный отбор понемногу работает.
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vijilante 11 минут назад
-Уиии-и-и-и !!!
И тапки в стороны.
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1k
Yuri 16 минут назад
Ну в общем можно ехать дальше - машина на колёсах, двигатель работает..
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19k
KOSTELLO Полчаса назад
Все по законам жанра.
Тапки слетели, сальто присутствует.
Если мне не изменяет память, там везде ограничение 40.
Как там можно было так успеть?
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4k
Нескучный сад 38 минут назад
Один не умеет пользоваться головой, а вторая, видимо, не хочет. Но почему-то бабе естественный отбор дал второй шанс.
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9k
кот базилий 45 минут назад
Мне показалось парашют не открылся .
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22k
koleos72 46 минут назад
Беременным инвалидам пенсионного возраста с не устойчивой психикой смотреть не рекомендовано!
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5k
Roman 58 минут назад
Красиво, чёрт побери!
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8
* С ушами 59 минут назад
Ботинки слетели,значит писец мужику.
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