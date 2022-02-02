Коммунальщики в действии: как чистят снег в Москве и не только

Сюжеты из трех российских городов, их объединяет одно - везде убираются паршиво. Или вообще никак.
Как только выпадает снег, коммунальные службы впадают в ступор. Из года в год одно и тоже, тут у них все стабильно. А когда начинают трудиться, становится еще хуже.
Вот как трактор расчищал снег на московской дороге. Проезжал мимо машины и не забыл обдать ее грязью. Хотя здесь водитель может быть сам виноват, криво припарковался - получил струю.
А это из Питера, там сбивают сосульки хитрым девайсом. Получается не очень, ну как есть:
В Краснодарском крае нашли радикальный способ борьбы со снегом - просто не убирать его. И чтобы выйти из электрички, людям нужно совершить «прыжок веры» - прямо по грудь в сугроб.
Видимо, логика такая: а чего убирать-то? Весной сам растает…
Источник:
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Вчера ехал по Ленинскому - ваще охерели - сбросили все сугробы с обочины на проезжую часть и только крайний левый ряд оставили чистым.
но автору не нравится как.
он умеет лучше.