Коммунальщики в действии: как чистят снег в Москве и не только

Как только выпадает снег, коммунальные службы впадают в ступор. Из года в год одно и тоже, тут у них все стабильно. А когда начинают трудиться, становится еще хуже.

Вот как трактор расчищал снег на московской дороге. Проезжал мимо машины и не забыл обдать ее грязью. Хотя здесь водитель может быть сам виноват, криво припарковался - получил струю.