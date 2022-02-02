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Коммунальщики в действии: как чистят снег в Москве и не только

Коммунальщики в действии: как чистят снег в Москве и не только (1 фото + 3 видео)

Автор:
02 февраля 2022 18:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   коммунальщики   питер   снег   сугроб   трактор   
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Сюжеты из трех российских городов, их объединяет одно - везде убираются паршиво. Или вообще никак.

Как только выпадает снег, коммунальные службы впадают в ступор. Из года в год одно и тоже, тут у них все стабильно. А когда начинают трудиться, становится еще хуже.

Вот как трактор расчищал снег на московской дороге. Проезжал мимо машины и не забыл обдать ее грязью. Хотя здесь водитель может быть сам виноват, криво припарковался - получил струю.

А это из Питера, там сбивают сосульки хитрым девайсом. Получается не очень, ну как есть:

В Краснодарском крае нашли радикальный способ борьбы со снегом - просто не убирать его. И чтобы выйти из электрички, людям нужно совершить «прыжок веры» - прямо по грудь в сугроб.

Видимо, логика такая: а чего убирать-то? Весной сам растает…

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Метки: Москва   коммунальщики   питер   снег   сугроб   трактор   
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
а где дворники....они на бумаге....
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4k
V2.Smirnov 37 минут назад
Москва, дома рядом с м.Тропарево - прекрасно убираются. Я с собакой хожу, а потом ещё на машине езжу и паркуюсь - все отлично: утром с 6-7 дорожка в 1 лопату на тротуаре, вечером - уже трактором снег убран, а то и лопатами между машин почищено. Однако, если снег валит весь день, оно, конечно, не сразу все почистить успевают.
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734
Трям Час назад
Не знаю как в других городах, но в Москве нашли хороший способ воровства денег. Все жители платят за уборку снега и ВЫВОЗ. Но уже два года никто снег не вывозит, а тупо складирует его на обочинах и во дворах. Проезжал как-то мимо снегоплавильни, обычно там десятки грузовиков в очереди, а тут бац - пустота.
Вчера ехал по Ленинскому - ваще охерели - сбросили все сугробы с обочины на проезжую часть и только крайний левый ряд оставили чистым.
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48k
Albert GER 2 часа назад
ну тут я вижу шо комунальщики работают.
но автору не нравится как.
он умеет лучше.
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