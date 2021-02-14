FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2444 поста • 1030 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В Норильске такое называется "середина мая": в соцсетях удивляются паникующим из-за снега москвичам

В Норильске такое называется "середина мая": в соцсетях удивляются паникующим из-за снега москвичам (21 фото)

Автор:
14 февраля 2021 08:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   осадки   погода   реакция соцсетей   синоптики   смешно   снег   
3033
21
Столицу завалило снегом. За пару дней выпало две трети месячной нормы осадков. Жители Москвы наперебой обсуждают погоду, ругают или хвалят коммунальщиков, страдают из-за нарушенного графика привычной жизни. В соцсетях наблюдают за эмоциями и дают советы.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Москва   осадки   погода   реакция соцсетей   синоптики   смешно   снег   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
Опиум для народа 2 часа назад
Это не те же москвичи,что периодически ноют что снега нет и зима ненастоящая?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Past 3 минуты назад
Для Москвы и москвичей такой снегопад это форс мажор, а для Норильска стандартная ситуация. Посмотрел бы какие вопли бы донеслись из Норильска если бы у них пробка по всему городу 10 балов была, а для Москвы это не редкость и никто не ноет, только матерятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Андрей 6 минут назад
Самое обидное было выезжать в магазин: сначала отрыть машину, потом по нечищеным проездам выехать на дорогу, прокладывая путь - а, вернувшись, увидеть, что на твоё расчищенное место уже встал счастливый каршеринг.
Жаль, не сфотографировал: засыпанные тротуары и машины вдоль него - и радостный дворник, болтающий с лопатой в руках по телефону в режиме видеосвязи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
716
Сергей Дусаков Полчаса назад
На видео, телеканала НТВ, видно в одном направлении поток идет с маленькой скоростью, в противоположном направлении поток едет со значительной скоростью. Все потому, что "О, плохие погодные условия, нажму на газ" - подумал водитель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrei Полчаса назад
"...в Центральные регионы России придут аномальные холода..."
Это с каких это пор мороз 24-30 градусов в феврале стал аномальным? Редким - да, но аномальным?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Андрей Andrei 2 минуты назад
Вы не поверите, но есть места, где и +5 считаются "аномальными холодами".
Когда служил в Подмосковье, у меня был сержант - ражий хлопец из Сибири, "кровь с молоком", что называется. Так он при -15 расклеился, рассопливился и расчихался, а на вопрос "как же так, сибиряк?!" отвечал: "У нас холодно, но сухо, а тут сыро, и -15 воспринимается хуже, чем -25 у нас".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 39 минут назад
А дети рады до соплей!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
655k
Result Иван Акимов 10 минут назад
И собаки).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 40 минут назад
Я 25 лет прожил в Воркуте! Сейчас выглянул в окно! Ух!!! Ностальгия!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей 50 минут назад
А где нытьё то? Заметил удивление и радость снегу. Не рады разве что автомобилисты, но в этом все автомобилисты одинаковы :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник Час назад
зачем сравнивать не сравнимое? при чём тут Норильск? ещё б с Каиром сравнили. ну не было тут таких снегопадов много много лет, в чём проблема то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Евтушенков Час назад
Никто не стонет
Деревенские клопы не понимают что очень большая плотность населения. Люди на МКАД в пробке 18 часов стояли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил Час назад
Все бы ничего, даже красиво и прикольно во дворах стало) Но слов приличных не хватает для уважаемых дальнобоев, которые вчера 5 рядов мкада перекрыли, зажав легковые между собой. Ку куда вы мать перемать лезете? Знаете, что не заползти вам на горку, ну встаньте в карман, ждите пока почистят! Нет, будут до последнего лезть, ведь не проживут один день без них, кончатся продукты в магазинах и сдохнут все к куям!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Past Михаил Минуту назад
Реально красиво, только портят все желтые пятна от гадских собачников, хоть сверху бы присыпали красоту не портили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бендер Родригес 2 часа назад
Мой список дел на эти выходные:
- ....
- завтрак, вышел, откопал машину
- ...
- обед, вышел, откопал машину
- ...
- ужин, вышел, откопал машину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antique computer 2 часа назад
Москвичи, добро пожаловать в реальность, в которой живет вся страна. А Собянин только один, на всех не хватает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
954
patrik1313 2 часа назад
Я ху.. ю. Все стали такие нежные. Ааааа.... Снегопад! Лет 30 назад такое было нормой и никто не стонал. Скоро что, от дождя стонать начнут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Похабыч patrik1313 Час назад
30 лет назад сколько человек в Москве проживало и сколько было транспорта?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrei patrik1313 36 минут назад
А что, разве ещё не стонут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
albedo 2 часа назад
Да вроде никто не стенает.
Просто не было в Москве ЗА СУТКИ столько снега.
Только и всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fara Zolkin albedo Час назад
Да и чего жаловаться)) бывает, просто не было такого давно. Поэтому у многих небольшой шок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−139
МИХАН 2 часа назад
Кстате чистить свежий снег , во дворе доставляет большое удовольствие на морозце ..Настроение подымается и потом приятная усталость ..!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Митрий 2 часа назад
Снег. В Москве. Никогда такого не было. Караул, спасайся, кто может!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото) Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото) Снежный апокалипсис в России: юмор из соцсетей Снежный апокалипсис в России: юмор из соцсетей Синоптики рассказали россиянам о погоде в последние дни года Синоптики рассказали россиянам о погоде в последние дни года Европу завалили снегопады: в Австрии прогнозируют больше трех метров снега Европу завалили снегопады: в Австрии прогнозируют больше трех метров снега Климатическое оружие в действии: фото и видео с полигона "Россия" + реакция соцсетей Климатическое оружие в действии: фото и видео с полигона "Россия" + реакция соцсетей Зеленый и черный снег в городах России "подпортил" рейтинг Путину Зеленый и черный снег в городах России "подпортил" рейтинг Путину
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69008



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
IT-юмор для тех, кто шарит
8
121
IT-юмор для тех, кто шарит
30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки
8
73
30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки
﻿
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
2
23

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#девушки#интересное#новости#кино#смешно#Москва#аварии
#Юмор#интересно#прикол#приколы#картинки#природа#китай#СССР#в мире#дтп
#Россия#факты#подборка#собака#люди#забавно#комментарии#прикольные#звезды#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться