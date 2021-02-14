В Норильске такое называется "середина мая": в соцсетях удивляются паникующим из-за снега москвичам

у нас в Москве сейчас какой-то капец, потому снегопад идёт ещё с пятницы и не заканчивается. я не выхожу из дома уже второй день, потому что там сугробы почти 1,5 метра, я, кажется, вообще первый раз в жизни вижу ТАКОЕ. у меня даже через сетку на окне дофига снега, можно весну 😭