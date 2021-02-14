В Норильске такое называется "середина мая": в соцсетях удивляются паникующим из-за снега москвичам

у нас в Москве сейчас какой-то капец, потому снегопад идёт ещё с пятницы и не заканчивается. я не выхожу из дома уже второй день, потому что там сугробы почти 1,5 метра, я, кажется, вообще первый раз в жизни вижу ТАКОЕ. у меня даже через сетку на окне дофига снега, можно весну 😭— румпи (@gotdorks) February 13, 2021
На даче
еще у нас были лавочки на собачьей площадке pic.twitter.com/kqStoPZzWm— журавлева (@zhuravleva) February 13, 2021
Завтра, все те, кому утром на работу, - станут первопроходцами, в прямом смысле слова. В Москве к утру #снег'ом завалит всё и вся. Дорожная техника явно не справляется. Да оно и невозможно при такой погоде. Но красиво..., страшно как. 🌨️— Александр (@QGEIS) February 12, 2021
Так в Норильске чистят снег
«Снег чистили, этих машин не было видно»: Во дворах Норильска автомобили нащупывают под сугробами ковшом экскаватора pic.twitter.com/exj1e5Stzq— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 11, 2021
Надо ли благодарить коммунальщиков за то, что они выполняют свою работу?
Так мы ж за коммунальные услуги платим, а не задарма их получаем, а ругаем когда не работает то за что уплачено 😁— 中国游击队 Китайский партизан (@zhongguodangren) February 13, 2021
Давайте теперь ещё благодарить за то что в магазине нам за деньги продают продукты pic.twitter.com/upuB29gY8X
Источник:
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Жаль, не сфотографировал: засыпанные тротуары и машины вдоль него - и радостный дворник, болтающий с лопатой в руках по телефону в режиме видеосвязи.
Это с каких это пор мороз 24-30 градусов в феврале стал аномальным? Редким - да, но аномальным?
Когда служил в Подмосковье, у меня был сержант - ражий хлопец из Сибири, "кровь с молоком", что называется. Так он при -15 расклеился, рассопливился и расчихался, а на вопрос "как же так, сибиряк?!" отвечал: "У нас холодно, но сухо, а тут сыро, и -15 воспринимается хуже, чем -25 у нас".
Деревенские клопы не понимают что очень большая плотность населения. Люди на МКАД в пробке 18 часов стояли.
- ....
- завтрак, вышел, откопал машину
- ...
- обед, вышел, откопал машину
- ...
- ужин, вышел, откопал машину
Просто не было в Москве ЗА СУТКИ столько снега.
Только и всего.