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В Москве крыши ангаров не выдерживают веса снега

В Москве крыши ангаров не выдерживают веса снега (2 фото + 2 видео)

Автор:
14 февраля 2021 16:52
Сообщество : Жить в России
Метки: 360   Москва   ангар   видео   жертвы   обрушение   снег   царицыно   
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Февраль в этом году выдался на редкость снежным. Жители столицы и коммунальные службы к такой зиме оказались совершенно не готовы.

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Метки: 360   Москва   ангар   видео   жертвы   обрушение   снег   царицыно   
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74k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Ну если говняно построено - отчего ж не упасть ?
Помню, в Краснодаре в 2001 выпало полметра снега за 4 дня
Все старые ангары на промзоне, времен СССР - стояли как стояли
Весь "новодел" сложился пополам.....
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3k
Ув. Алексей Николаевич 17 минут назад
Я сам занимаюсь возведением ангаров и прочих сооружений на основе металлоконструкций!
Заказчики сами виноваты иной раз. Называешь ему цену (образно) 5500р/м . Тот говорит - дорого! Нам предложили по 3500р/м , будем у них заказывать! Я начинаю интересоваться из какого говна и каких палок ему пообещали построить? Но редкий заказчик продолжает диалог и вникает. В основном, просто прекращаются переговоры и заказчик приобретает не надежную конструкцию. Они думают, что мы просто хотим больше заработать, вот и все! Начинаешь объяснять о подорожании металла, что невозможно вписаться даже по себестоимости в названный ценник. Те снова думают, что их разводят. А металл, реально, с весны 2020 года подорожал на некоторые позиции, более чем, в 2 (!!!) раза!!!
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12k
Аристарх Похер 56 минут назад
Не удивительно.
Крыша построена.
Прочность украдена.
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3k
Ыукп Час назад
Угу, красиво. "неожиданно пришла снежная зима" прошла мимо коммунальщиков и дошла до крахоборов. И, ведь, не дойдёт.
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4k
Vadim Час назад
Вдруг, неожиданно зимой пошел снег.
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118k
arek14 2 часа назад
Не знаю, как в России.
В Германии по нормам, например в земле Баден-Вюртемберг, расчёт кровли производится на нагрузку в 80 кг на кв.м.
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26k
Fat Lynx arek14 2 часа назад
Рассчитывают нормально... потом начинается: надо оптимизировать, надо удешевить, надо войти в смету.
Потом еще спи-зд-дят четверть и построят кривыми неквалифицированными руками. Так и живем
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8k
Атеист arek14 2 часа назад
у нас так же, просто есть умники, которые втихую экономят)
либо строят на глазок.. результаты на видео.
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15k
СергейПименов arek14 2 часа назад
Расчетная по Москве допустим 210 кг/кв.м (Норматив 150 и коэф.надежности по нагрузке 1,4). Но это на простых крышах. А так все зависит от сложности крыши и коэффициента МЮ, который может увеличить нагрузку в разы.
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10k
wilddewill 2 часа назад
А при чем тут коммунальные службы? Разве владельцы этого ангара не должны сами обеспечивать своевременную уборку территории и , в том числе, кровлю строений от снега?
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15k
СергейПименов wilddewill Час назад
Большинство кровель не предполагает уборку снега. Представьте себе кровлю какой нибудь МЭГИ к примеру.
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10k
wilddewill СергейПименов Час назад
Большинство кровель как раз предпологает, либо уборку, либо выдерживание веса. А что такое МЭГИ, я вообще не знаю.
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926
him67 2 часа назад
Сказ о летающем Дворнике (байка)
Давным давно, в одном из городов нашей бескрайней страны, аналогичная оказия случилась после обильного снегопада с таким же надувным теннисным кортом. На ликвидацию аварии был командирован Дворник, оснащенный большой лопатой. Дворник был трудолюбив, он отчаянно скидывал снег с провисшей крыши. Так продолжалось до поры, пока масса снега не снизилась до критического уровня. Крыша приняла свою обычную форму, стряхнув с себя как остатки снега, так и героя труда. Поднявшись на высоту, несколько превышающую верхнюю точку крыши и пролетев десяток метров по плавной баллистической кривой наш герой приземлился в огромный сугроб, аккуратно расположенный рядом со стеной корта. Речь, вернее комментарии "летчика" завершились только после его удачного приземления. Комично дергая подшитыми валенками наш герой привлек внимание прохожих, которые, отсмеявшись, вытащили Дворника из сугроба. Послеполетное интервью, увы, в свете последних ограничений мата в интернете, приведено быть не может, но все закончилось хорошо.
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49k
smakido 2 часа назад
Потому что в С ССР строили здания и сооружения по СНиПам (строительные нормы и правила). В них учитывалось много параметров: макси альная снеговая нагрузка в данной климатической зоне, к-во осадков, сила ветра и многое другое. Всё суммировали и ещё псверх того прибрасовали запас прочности. Потому построенное в Союзе - стоит не смотря ни на что, а построенные объекты недавно - складываются как карточные домики!
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26k
Fat Lynx smakido 2 часа назад
Ну еще разница в том, что в СССР строили за народные деньги, а сейчас строят за свои, а то и вовсе кредитные. Вот и получается, что на перспективу не смотрят... только краткосрочная перспектива. Плюсом идет неописуемая словами жадность и пох-у-изм.
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
Либо строишь по сталинским нормативам - с пятикратным запасом, либо в такой снегшопад стоишь на крыше и скидываешь снег. Ну или вот так, с выездом на кладбище
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1k
zenon 2 часа назад
Самое главное при строительстве зданий - экономия. Кому к чёрту нужна крыша со скатами. Это не машина, без скатов обойдутся. Лучше всего плоская крыша, на ней можно загорать и играть в теннис. А если она не выдерживает снег, который лёгкий, то виноват снег.
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17k
Андрей Иванов zenon 2 часа назад
Скаты не помогут. Мокрый снег (а такое в зоне города гораздо чаще) прилипает и скатывается с неохотой. Либо рассчитывается конструкция ещё на 10 тонн сверху, либо подогрев или ручная чистка прямо в момент снегопада
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10k
wilddewill zenon 2 часа назад
Снег совсем не легкий. Это же вода по сути. Вы хоть раз снегоуборочной лопатой работали?))))
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6k
Sterling Malory Archer 3 часа назад
Прогнозы, что скоро придет зима были отброшены как пессимистические
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