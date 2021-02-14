В Москве крыши ангаров не выдерживают веса снега

Платить или не платить: вот в чем вопрос

Амурский тигр похрустел снегом возле фотоловушки

Крипота дня: роботы Даша и Алекс разговаривают с клиентом в МФЦ

В Техасе из-за льда на дороге возникла "куча мала" из сотни автомобилей

Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове

В Норильске такое называется "середина мая": в соцсетях удивляются паникующим из-за снега москвичам