В Москве крыши ангаров не выдерживают веса снега

Февраль в этом году выдался на редкость снежным. Жители столицы и коммунальные службы к такой зиме оказались совершенно не готовы.
В московском районе Царицыно под тяжестью выпавшего снега рухнула кровля легковозводимого металлического ангара. В этом ангаре находился склад на площади 1000 кв. м.
В МЧС РФ сообщили, что на момент трагедии в здании находился один человек. К моменту приезда спасателей он уже был мёртв.
Впрочем, это неединичный случай. Так, вчера в деревне Кресты в Новой Москве, произошло аналогичное обрушение ангара. Погиб один человек, двоих удалось спасти.
Не выдержала и крыша надувного теннисного корта просела в Щелкове, но тут обошлось без жертв
С 11 по 14 февраля прирост свежевыпавшего снега в Москве достиг 34 см, что составляет 97% месячной нормы.
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Помню, в Краснодаре в 2001 выпало полметра снега за 4 дня
Все старые ангары на промзоне, времен СССР - стояли как стояли
Весь "новодел" сложился пополам.....
Заказчики сами виноваты иной раз. Называешь ему цену (образно) 5500р/м . Тот говорит - дорого! Нам предложили по 3500р/м , будем у них заказывать! Я начинаю интересоваться из какого говна и каких палок ему пообещали построить? Но редкий заказчик продолжает диалог и вникает. В основном, просто прекращаются переговоры и заказчик приобретает не надежную конструкцию. Они думают, что мы просто хотим больше заработать, вот и все! Начинаешь объяснять о подорожании металла, что невозможно вписаться даже по себестоимости в названный ценник. Те снова думают, что их разводят. А металл, реально, с весны 2020 года подорожал на некоторые позиции, более чем, в 2 (!!!) раза!!!
Крыша построена.
Прочность украдена.
В Германии по нормам, например в земле Баден-Вюртемберг, расчёт кровли производится на нагрузку в 80 кг на кв.м.
Потом еще спи-зд-дят четверть и построят кривыми неквалифицированными руками. Так и живем
либо строят на глазок.. результаты на видео.
Давным давно, в одном из городов нашей бескрайней страны, аналогичная оказия случилась после обильного снегопада с таким же надувным теннисным кортом. На ликвидацию аварии был командирован Дворник, оснащенный большой лопатой. Дворник был трудолюбив, он отчаянно скидывал снег с провисшей крыши. Так продолжалось до поры, пока масса снега не снизилась до критического уровня. Крыша приняла свою обычную форму, стряхнув с себя как остатки снега, так и героя труда. Поднявшись на высоту, несколько превышающую верхнюю точку крыши и пролетев десяток метров по плавной баллистической кривой наш герой приземлился в огромный сугроб, аккуратно расположенный рядом со стеной корта. Речь, вернее комментарии "летчика" завершились только после его удачного приземления. Комично дергая подшитыми валенками наш герой привлек внимание прохожих, которые, отсмеявшись, вытащили Дворника из сугроба. Послеполетное интервью, увы, в свете последних ограничений мата в интернете, приведено быть не может, но все закончилось хорошо.